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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1923192419251926>
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 09:57

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:💥Ванкувер - $3777
💥 Торонто - $3424

А коли я писав про 3-5 тис CAD, які просили у знайомих, то казали, що це захмарні ціни...

New’s from Canada

Сьгодні, Вайбером, на фоні мінус 22 вночі та мінус 2 вдень. Але від завтра вже починається весна та плюсова температура. Місто Едмонтон - столиця провінція Альберта, населення більше за 1,1 мільйона мешканців:

«1100 $ але прийшло дивитися 30 людей. І я навіть не стала заповнювати "форму" якщо сподобалося. Там і канадці приходили. У них шансів більше.
Зверху живе величезний пес, чутність шалена. Більше бейсментів дивитися не підемо. Але було цікаво»

Надіслали відео, тому невеличкі пояснення:
- в цілому позитивне враження: чиста охайна квартира трикімнатна. Кухня невелика охайна з всією побутовою технікою, окрема кімната з пральною та сушильною машиною. Деревʼяна підлога (можливо ламінат). Доволі чисто та охайно.
- Як більшість квартир в аренду в Канаді - це basement - тобто приватний будинок в якому під здачу можна сказати напівпідвал з вікнами зменшеної висоти. А на першому поверсі - орендодавець.

Ну ось так, медом не намазано. Що знайдуть в оренду та по якій ціні - буде відомо пізніше.

P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.
Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.
Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.
Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.
Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається.
Я нещодавно був у Канаді. Ціни там - окуєть. Ті доллари не те, що в Україні. Правда, Монреаль мені дуже сподобався.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:25

  Investor_K написав: Я нещодавно був у Канаді. Ціни там - окуєть. Ті доллари не те, що в Україні. Правда, Монреаль мені дуже сподобався.

Відповім словами класика:
  Investor_K написав:Непереконливо.

Слава Богу, хоч Монреаль сподобався.
Ну, звісно, це не Нікополь, але теж люди якось живуть…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:42

Еміграція, заробітчанство

Я майже щоденно спілкуюся з нашими людьми в Канаді: сам отримую цікаву інформацію та ділюсь знаннями з того, що точно знаю.
Сьогодні рекомендую подивитися дуже цікаве відео від нашого хлопця Віталія, який зараз живе в Канаді.
Жонатий, народилася дитина. Гарний турботливий батько (не всі ж такі - самі знаєте). Працює.
Тут таке цікаво:
- з 19-ти свої років працював наїздами (по 3 місяці в кожен півроку) в Польщі. Один з моїх колишніх підлеглих так встиг зробити перед пандемією 3 рази. Перший раз привіз +4000 євро та швидко витратив іх на "Дні народження друзів" з танцями, пияцтвом та співами. Другий раз ледве привіз 1000 євро, бо як сказав, надурили з оплатою: він думав що 15 злотих за годину, а виявилося 15 злотих так кв.м якоїсь будівельної роботи. Третій раз повернувся з боргами, бо там захворів суттєво. І все це було до пандемії. Польський експеримент завершився, зараз в своєму селі торгує свининою, що вирощують сусідні баби та діди на хімікатах. Інколи підкуповує зерно у фермерів: для своїх ціна за тону 2000 гривень (50 доларів за тону - то те, що потім Хомутинник перпродавав в Польщі під виглядом "українського зерна" за 500 доларів, а не для своїх - а це впливає на собівартість хімічно вирощеної свинини - по 4000 гривень - то по 100 доларів за тону. Віталій Хомутинник - з віку 21 рік - "народний депутат" - зараз в Монако посміхається...).
А ось цей Віталій - вистояв/витримав в Польщі ще й університет в Україні закінчив.
- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.
- ось вже більше року мешкає в Канаді.
Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:07

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

Я майже щоденно спілкуюся з нашими людьми в Канаді: сам отримую цікаву інформацію та ділюсь знаннями з того, що точно знаю.
Сьогодні рекомендую подивитися дуже цікаве відео від нашого хлопця Віталія, який зараз живе в Канаді.
Жонатий, народилася дитина. Гарний турботливий батько (не всі ж такі - самі знаєте). Працює.
Тут таке цікаво:
- з 19-ти свої років працював наїздами (по 3 місяці в кожен півроку) в Польщі. Один з моїх колишніх підлеглих так встиг зробити перед пандемією 3 рази. Перший раз привіз +4000 євро та швидко витратив іх на "Дні народження друзів" з танцями, пияцтвом та співами. Другий раз ледве привіз 1000 євро, бо як сказав, надурили з оплатою: він думав що 15 злотих за годину, а виявилося 15 злотих так кв.м якоїсь будівельної роботи. Третій раз повернувся з боргами, бо там захворів суттєво. І все це було до пандемії. Польський експеримент завершився, зараз в своєму селі торгує свининою, що вирощують сусідні баби та діди на хімікатах. Інколи підкуповує зерно у фермерів: для своїх ціна за тону 2000 гривень (50 доларів за тону - то те, що потім Хомутинник перпродавав в Польщі під виглядом "українського зерна" за 500 доларів, а не для своїх - а це впливає на собівартість хімічно вирощеної свинини - по 4000 гривень - то по 100 доларів за тону. Віталій Хомутинник - з віку 21 рік - "народний депутат" - зараз в Монако посміхається...).
А ось цей Віталій - вистояв/витримав в Польщі ще й університет в Україні закінчив.
- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.
- ось вже більше року мешкає в Канаді.
Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.

Ті блогери вже заграли:половина відосів на Ютубі,, Чому тре тікати з Польщі до Канади?!", друга,, Чому тре тікати з Канади до Польщі?!", тож наразі сижу в Україні, жую попкорн...
Пи. Си. Таке враження, що крім надходжень з Ютубу, ні в Канаді ні в Польші фіг де, ще заробиш... 😏🤔
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.


Вы бы могли рассказать, в чем причина такого?

  rjkz написав:Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.


И если продаж нет, то почему выкинуть эту идею и головы?
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:12

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство
А ось цей Віталій - вистояв/витримав в Польщі ще й університет в Україні закінчив.
- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.
- ось вже більше року мешкає в Канаді.
Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.

Ну невдаха той блогер, 3 роки промучався на складі в Польщі ненавидячи поляків :mrgreen: .
Через рік випустить такий самий випуск про Канаду і що серед індусів він ніколи не стане своїм і що ті його ненавидять, бо він ненавидить індусів...
Глянув інший його випуск

Стало більш зрозуміло чому в Польщі так погано :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:20

Таіті, Таіті .... Занзібар

  Investor_K написав:
  akurt написав:P.S. Станом на сьогодні оформили всі необхідні папери, в тому числі Work Permit та Study permit на дітей. Відкрили банківські рахунки (картки прийдуть на адресу готеля на протязі тижня), подали заявки на одноразову допомогу від Уряду Канади (3000*2+1500*2) CAD. Зазвичай гроші приходять через 3 банківських дня.
Отримали пільгові проїзні білети на міський транспорт.
Поки що живуть безкоштовно в готелі, номер із сніданком. В готелі є басейн та джакузі, дітям подобається.
Я нещодавно був у Канаді. Ціни там - окуєть. Ті доллари не те, що в Україні. Правда, Монреаль мені дуже сподобався.

Таіті, Таіті .... Занзібар
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:23

  Bolt написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

Я майже щоденно спілкуюся з нашими людьми в Канаді: сам отримую цікаву інформацію та ділюсь знаннями з того, що точно знаю.
Сьогодні рекомендую подивитися дуже цікаве відео від нашого хлопця Віталія, який зараз живе в Канаді.
Жонатий, народилася дитина. Гарний турботливий батько (не всі ж такі - самі знаєте). Працює.
Тут таке цікаво:
- з 19-ти свої років працював наїздами (по 3 місяці в кожен півроку) в Польщі. Один з моїх колишніх підлеглих так встиг зробити перед пандемією 3 рази. Перший раз привіз +4000 євро та швидко витратив іх на "Дні народження друзів" з танцями, пияцтвом та співами. Другий раз ледве привіз 1000 євро, бо як сказав, надурили з оплатою: він думав що 15 злотих за годину, а виявилося 15 злотих так кв.м якоїсь будівельної роботи. Третій раз повернувся з боргами, бо там захворів суттєво. І все це було до пандемії. Польський експеримент завершився, зараз в своєму селі торгує свининою, що вирощують сусідні баби та діди на хімікатах. Інколи підкуповує зерно у фермерів: для своїх ціна за тону 2000 гривень (50 доларів за тону - то те, що потім Хомутинник перпродавав в Польщі під виглядом "українського зерна" за 500 доларів, а не для своїх - а це впливає на собівартість хімічно вирощеної свинини - по 4000 гривень - то по 100 доларів за тону. Віталій Хомутинник - з віку 21 рік - "народний депутат" - зараз в Монако посміхається...).
А ось цей Віталій - вистояв/витримав в Польщі ще й університет в Україні закінчив.
- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.
- ось вже більше року мешкає в Канаді.
Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.

Ті блогери вже заграли:половина відосів на Ютубі,, Чому тре тікати з Польщі до Канади?!", друга,, Чому тре тікати з Канади до Польщі?!", тож наразі сижу в Україні, жую попкорн...
Пи. Си. Таке враження, що крім надходжень з Ютубу, ні в Канаді ні в Польші фіг де, ще заробиш... 😏🤔

Пригадалося: Одеса, грає, 7:40, відпливає пароплав з кучерявими на історичну батьківщину, на зустріч йому зворотній з такими ж репатріантами. На борти обох суден вибігає повно пасажирів і крутять у виска пальцями пасажирам з протилежного рейсу.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:29

  Bolt написав:Ті блогери вже заграли:половина відосів на Ютубі,, Чому тре тікати з Польщі до Канади?!", друга,, Чому тре тікати з Канади до Польщі?!", тож наразі сижу в Україні, жую попкорн...
Пи. Си. Таке враження, що крім надходжень з Ютубу, ні в Канаді ні в Польші фіг де, ще заробиш... 😏🤔

Я гадаю, що до цього треба відноситися творчо, бо скільки людей - стільки і думок.
Те, що одному добре, іншому дуже не подобається. Це нормально.
В мене купа знайомих і родичів (дочка рідного брата з двома дітьми) знайшли притулок в Німеччині і дуже задоволені.
Є приятелі, які кричали: «Караул! Куди я попав??? Страшна німецька «дєрєвня», де мені соромно їздити на своєму новому Мерседесі…»

Щойно спілкувався з нашими людьми в місті Вінніпег. Зробили мені таке цікаве зауваження:
«…ви ще забули добавити основне правило імігранта) закордоном тримайся як найдалі від українців і вихідців з країн СНД. Доречі це стосується і роботи) де багато українців таку роботу треба уникати))».
akurt
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