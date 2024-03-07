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flyman написав:Пригадалося: Одеса, грає, 7:40, відпливає пароплав з кучерявими на історичну батьківщину, на зустріч йому зворотній з такими ж репатріантами. На борти обох суден вибігає повно пасажирів і крутять у виска пальцями пасажирам з протилежного рейсу
тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі. Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині)))
І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"! Не те що у ваших Амераках:
Пане BIGor! Подивився відео за вашим посиланням про Foodbank - то племінниця поки що живе в готелі та з приятелями на іх авто відвідала таку установу - місто Едмонтон. Поїхала як не екскурсію, без реєстрації, але її прийняли. То отримала більше, ніж Віталій показує: і ковбаса, і консерви, помідорів цілу упаковку. Що їй особливо сподобалося: батончики для дітей. Ну і я писав: здивував пакет в 1 кг з кавою в зернах. Правда, поки що сказала, що другий раз не поїде, відчувала себе принизливо.
Ну, будемо спостерігати. Я вважаю, що це добре все ж, що є така підтримка: мої родичі валяться з ніг від втоми, зміна годинникових поясів (дуже важка штука, я то точно знаю), сильний мороз (сказали, що весь одяг, що вони привезли - ніби-то зимовий - але не підходить. Жінка подарувала свою дублянку, так вони дурні не взяли типу важка… шкодують…) Перший раз їхали в міському автобусі, а то все пішки по снігу, що скрипить шалено: вночі мінус 22!
flyman написав:Пригадалося: Одеса, грає, 7:40, відпливає пароплав з кучерявими на історичну батьківщину, на зустріч йому зворотній з такими ж репатріантами. На борти обох суден вибігає повно пасажирів і крутять у виска пальцями пасажирам з протилежного рейсу
тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі. Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині)))
І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"! Не те що у ваших Амераках:
Когда диктор наконец то вернётся в справедливую бахатую расею в любимый чистый и зажиточный Магнитогорск?
Frant написав:тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі. Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині)))
І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"! Не те що у ваших Амераках:
Когда диктор наконец то вернётся в справедливую бахатую расею в любимый чистый и зажиточный Магнитогорск?
Автор каже, що основні гроші заробляє на монетизації каналів ютуба. Але ж в запорєюріку юж 2 роки як ю-труба її відімкнула. Легенда так собі. Вернемся до наших баранів, так як це був камінець в огород rjkz, який "готувався роками до еміграції", а не студента з глубинки нечорнозем"я, який попав туристом з $2K в кишені по ворк-унд-травел на канікули, збирав булочки на смітниках за ресторанів, спав на підібраному на вулиці матрасі, так сказати, починав з "бази" капіталізму.
Судячи з усього він не зовсім дурний, в Магнітогорськ не поїде, бо в Магнітогорську не вистачить на такий перелік: квартира, комуналка, 3-и разове харчування, страховка на авто, чисті вулиці та газончики…
Ні, комусь вистачить: мій одногрупник (5 років просиділи завжди за однією партою) попав за рішенням Долі саме в Магнітогорськ. Круто стоїть на ногах: Генеральний директор приватного заводу. Українець. Так кляне украінських зВашистів (наче забув що він з Вінничини, з села), що я його видалив з усіх контактів…
Але там була катапульта: він оженився на доні попереднього директора, прізвища з тестем різні, тому тесть передав кермо «незалежній людині».
Відео корисне: 1) показує, що пролетаріату важко всюди. 2) без освіти та квалііікаціі будеш job-увати 6 днів на тиждень майже цілодобово; 3) як не дивно, але правда: «Учись змолоду — пригодиться на старість!»
Вчора прийшло запрошення з університету UCSC відвідати цикл лекцій. Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік): David T. Lee is an assistant professor of computational media at UC Santa Cruz, where he directs the Tech4Good Lab. He received his Ph.D. from Stanford University and a B.S. from the California Institute of Technology. His research centers on designing human-AI ecosystems for education, work, and community engagement, and on supporting experiential, community-engaged passion-driven learning.
Китаєць, але в Магнітогорськ точно не поїде… Ну а батьки мудро вклали в сина гроші. І не побоялися найстрашнішого в світі: студентського кредиту на навчання. Тут панове такі жахи розказували, такі жахи….