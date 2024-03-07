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#<1 ... 1923192419251926 Додано: Чет 07 бер, 2024 13:33 Frant написав: flyman написав: Пригадалося: Одеса, грає, 7:40, відпливає пароплав з кучерявими на історичну батьківщину, на зустріч йому зворотній з такими ж репатріантами. На борти обох суден вибігає повно пасажирів і крутять у виска пальцями пасажирам з протилежного рейсу Пригадалося: Одеса, грає, 7:40, відпливає пароплав з кучерявими на історичну батьківщину, на зустріч йому зворотній з такими ж репатріантами. На борти обох суден вибігає повно пасажирів і крутять у виска пальцями пасажирам з протилежного рейсу тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі.

Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині))) тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі.Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині)))

І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"!

Не те що у ваших Амераках:

І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"!Не те що у ваших Амераках: flyman

Повідомлень: 34127 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 13:44 Пане BIGor!

Подивився відео за вашим посиланням про Foodbank - то племінниця поки що живе в готелі та з приятелями на іх авто відвідала таку установу - місто Едмонтон. Поїхала як не екскурсію, без реєстрації, але її прийняли.

То отримала більше, ніж Віталій показує: і ковбаса, і консерви, помідорів цілу упаковку. Що їй особливо сподобалося: батончики для дітей.

Ну і я писав: здивував пакет в 1 кг з кавою в зернах.

Правда, поки що сказала, що другий раз не поїде, відчувала себе принизливо.



Ну, будемо спостерігати. Я вважаю, що це добре все ж, що є така підтримка: мої родичі валяться з ніг від втоми, зміна годинникових поясів (дуже важка штука, я то точно знаю), сильний мороз (сказали, що весь одяг, що вони привезли - ніби-то зимовий - але не підходить. Жінка подарувала свою дублянку, так вони дурні не взяли типу важка… шкодують…)

Перший раз їхали в міському автобусі, а то все пішки по снігу, що скрипить шалено: вночі мінус 22! akurt

Повідомлень: 9321 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 14:08 flyman написав: Frant написав: flyman написав: Пригадалося: Одеса, грає, 7:40, відпливає пароплав з кучерявими на історичну батьківщину, на зустріч йому зворотній з такими ж репатріантами. На борти обох суден вибігає повно пасажирів і крутять у виска пальцями пасажирам з протилежного рейсу Пригадалося: Одеса, грає, 7:40, відпливає пароплав з кучерявими на історичну батьківщину, на зустріч йому зворотній з такими ж репатріантами. На борти обох суден вибігає повно пасажирів і крутять у виска пальцями пасажирам з протилежного рейсу тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі.

Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині))) тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі.Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині)))

І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"!

Не те що у ваших Амераках:

І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"!Не те що у ваших Амераках:

Когда диктор наконец то вернётся в справедливую бахатую расею в любимый чистый и зажиточный Магнитогорск? Когда диктор наконец то вернётся в справедливую бахатую расею в любимый чистый и зажиточный Магнитогорск? барабашов Повідомлень: 3949 З нами з: 16.06.15 Подякував: 271 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 14:19 барабашов написав: flyman написав: Frant написав: тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі.

Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині))) тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі.Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині)))

І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"!

Не те що у ваших Амераках:

І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"!Не те що у ваших Амераках:

Когда диктор наконец то вернётся в справедливую бахатую расею в любимый чистый и зажиточный Магнитогорск? Когда диктор наконец то вернётся в справедливую бахатую расею в любимый чистый и зажиточный Магнитогорск?

Автор каже, що основні гроші заробляє на монетизації каналів ютуба.

Але ж в запорєюріку юж 2 роки як ю-труба її відімкнула.

Легенда так собі.

Вернемся до наших баранів, так як це був камінець в огород rjkz, який "готувався роками до еміграції", а не студента з глубинки нечорнозем"я, який попав туристом з $2K в кишені по ворк-унд-травел на канікули, збирав булочки на смітниках за ресторанів, спав на підібраному на вулиці матрасі, так сказати, починав з "бази" капіталізму. Автор каже, що основні гроші заробляє на монетизації каналів ютуба.Але ж в запорєюріку юж 2 роки як ю-труба її відімкнула.Легенда так собі.Вернемся до наших баранів, так як це був камінець в огород rjkz, який "готувався роками до еміграції", а не студента з глубинки нечорнозем"я, який попав туристом з $2K в кишені по ворк-унд-травел на канікули, збирав булочки на смітниках за ресторанів, спав на підібраному на вулиці матрасі, так сказати, починав з "бази" капіталізму. flyman

Повідомлень: 34127 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 14:42



Ні, комусь вистачить: мій одногрупник (5 років просиділи завжди за однією партою) попав за рішенням Долі саме в Магнітогорськ. Круто стоїть на ногах: Генеральний директор приватного заводу. Українець.

Так кляне украінських зВашистів (наче забув що він з Вінничини, з села), що я його видалив з усіх контактів…



Але там була катапульта: він оженився на доні попереднього директора, прізвища з тестем різні, тому тесть передав кермо «незалежній людині».



Відео корисне:

1) показує, що пролетаріату важко всюди.

2) без освіти та квалііікаціі будеш job-увати 6 днів на тиждень майже цілодобово;

3) як не дивно, але правда: «Учись змолоду — пригодиться на старість!»



Вчора прийшло запрошення з університету UCSC відвідати цикл лекцій.



Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік):

David T. Lee is an assistant professor of computational media at UC Santa Cruz, where he directs the Tech4Good Lab. He received his Ph.D. from Stanford University and a B.S. from the California Institute of Technology. His research centers on designing human-AI ecosystems for education, work, and community engagement, and on supporting experiential, community-engaged passion-driven learning.



Китаєць, але в Магнітогорськ точно не поїде…

Ну а батьки мудро вклали в сина гроші.

І не побоялися найстрашнішого в світі: студентського кредиту на навчання.

Тут панове такі жахи розказували, такі жахи…. Судячи з усього він не зовсім дурний, в Магнітогорськ не поїде, бо в Магнітогорську не вистачить на такий перелік: квартира, комуналка, 3-и разове харчування, страховка на авто, чисті вулиці та газончики…Ні, комусь вистачить: мій одногрупник (5 років просиділи завжди за однією партою) попав за рішенням Долі саме в Магнітогорськ. Круто стоїть на ногах: Генеральний директор приватного заводу. Українець.Так кляне украінських зВашистів (наче забув що він з Вінничини, з села), що я його видалив з усіх контактів…Але там була катапульта: він оженився на доні попереднього директора, прізвища з тестем різні, тому тесть передав кермо «незалежній людині».Відео корисне:1) показує, що пролетаріату важко всюди.2) без освіти та квалііікаціі будеш job-увати 6 днів на тиждень майже цілодобово;3) як не дивно, але правда: «Учись змолоду — пригодиться на старість!»Вчора прийшло запрошення з університету UCSC відвідати цикл лекцій.Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік):David T. Lee is an assistant professor of computational media at UC Santa Cruz, where he directs the Tech4Good Lab. He received his Ph.D. from Stanford University and a B.S. from the California Institute of Technology. His research centers on designing human-AI ecosystems for education, work, and community engagement, and on supporting experiential, community-engaged passion-driven learning.Китаєць, але в Магнітогорськ точно не поїде…Ну а батьки мудро вклали в сина гроші.І не побоялися найстрашнішого в світі: студентського кредиту на навчання.Тут панове такі жахи розказували, такі жахи…. akurt

Повідомлень: 9321 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1923192419251926 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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