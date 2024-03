Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Чет 07 бер, 2024 13:33
Frant написав: flyman написав: Пригадалося: Одеса, грає, 7:40, відпливає пароплав з кучерявими на історичну батьківщину, на зустріч йому зворотній з такими ж репатріантами. На борти обох суден вибігає повно пасажирів і крутять у виска пальцями пасажирам з протилежного рейсу

тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі.

Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині)))

Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині))) тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі.Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині)))

І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"!

Не те що у ваших Амераках:

flyman

Додано: Чет 07 бер, 2024 13:44
Пане BIGor!

Подивився відео за вашим посиланням про Foodbank - то племінниця поки що живе в готелі та з приятелями на іх авто відвідала таку установу - місто Едмонтон. Поїхала як не екскурсію, без реєстрації, але її прийняли.

То отримала більше, ніж Віталій показує: і ковбаса, і консерви, помідорів цілу упаковку. Що їй особливо сподобалося: батончики для дітей.

Ну і я писав: здивував пакет в 1 кг з кавою в зернах.

Правда, поки що сказала, що другий раз не поїде, відчувала себе принизливо.



Ну, будемо спостерігати. Я вважаю, що це добре все ж, що є така підтримка: мої родичі валяться з ніг від втоми, зміна годинникових поясів (дуже важка штука, я то точно знаю), сильний мороз (сказали, що весь одяг, що вони привезли - ніби-то зимовий - але не підходить. Жінка подарувала свою дублянку, так вони дурні не взяли типу важка… шкодують…)

akurt

Додано: Чет 07 бер, 2024 14:08

Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині))) тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі.Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині)))

І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"!

Не те що у ваших Амераках:

І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"!Не те що у ваших Амераках:

барабашов

Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині))) тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі.Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині)))

І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"!

Не те що у ваших Амераках:

І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"!Не те що у ваших Амераках:

Когда диктор наконец то вернётся в справедливую бахатую расею в любимый чистый и зажиточный Магнитогорск? Когда диктор наконец то вернётся в справедливую бахатую расею в любимый чистый и зажиточный Магнитогорск?

Автор каже, що основні гроші заробляє на монетизації каналів ютуба.

Але ж в запорєюріку юж 2 роки як ю-труба її відімкнула.

Легенда так собі.

Вернемся до наших баранів, так як це був камінець в огород rjkz, який "готувався роками до еміграції", а не студента з глубинки нечорнозем"я, який попав туристом з $2K в кишені по ворк-унд-травел на канікули, збирав булочки на смітниках за ресторанів, спав на підібраному на вулиці матрасі, так сказати, починав з "бази" капіталізму.

flyman

Додано: Чет 07 бер, 2024 14:42



Ні, комусь вистачить: мій одногрупник (5 років просиділи завжди за однією партою) попав за рішенням Долі саме в Магнітогорськ. Круто стоїть на ногах: Генеральний директор приватного заводу. Українець.

Так кляне украінських зВашистів (наче забув що він з Вінничини, з села), що я його видалив з усіх контактів…



Але там була катапульта: він оженився на доні попереднього директора, прізвища з тестем різні, тому тесть передав кермо «незалежній людині».



Відео корисне:

1) показує, що пролетаріату важко всюди.

2) без освіти та корисної для людства кваліфікації будеш job-увати 6 днів на тиждень майже цілодобово;

3) як не дивно, але правда: «Учись змолоду — пригодиться на старість!»



Вчора прийшло запрошення з університету UCSC відвідати цикл лекцій.



Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік):

David T. Lee is an assistant professor of computational media at UC Santa Cruz, where he directs the Tech4Good Lab. He received his Ph.D. from Stanford University and a B.S. from the California Institute of Technology. His research centers on designing human-AI ecosystems for education, work, and community engagement, and on supporting experiential, community-engaged passion-driven learning.



Китаєць, але в Магнітогорськ точно не поїде…

Ну а батьки мудро вклали в сина гроші.

І не побоялися найстрашнішого в світі: студентського кредиту на навчання.

Судячи з усього він не зовсім дурний, в Магнітогорськ не поїде, бо в Магнітогорську не вистачить на такий перелік: квартира, комуналка, 3-и разове харчування, страховка на авто, чисті вулиці та газончики…

Ні, комусь вистачить: мій одногрупник (5 років просиділи завжди за однією партою) попав за рішенням Долі саме в Магнітогорськ. Круто стоїть на ногах: Генеральний директор приватного заводу. Українець.

Так кляне украінських зВашистів (наче забув що він з Вінничини, з села), що я його видалив з усіх контактів…

Але там була катапульта: він оженився на доні попереднього директора, прізвища з тестем різні, тому тесть передав кермо «незалежній людині».

Відео корисне:

1) показує, що пролетаріату важко всюди.

2) без освіти та корисної для людства кваліфікації будеш job-увати 6 днів на тиждень майже цілодобово;

3) як не дивно, але правда: «Учись змолоду — пригодиться на старість!»

Вчора прийшло запрошення з університету UCSC відвідати цикл лекцій.

Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада "assistant professor" відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік):

David T. Lee is an assistant professor of computational media at UC Santa Cruz, where he directs the Tech4Good Lab. He received his Ph.D. from Stanford University and a B.S. from the California Institute of Technology. His research centers on designing human-AI ecosystems for education, work, and community engagement, and on supporting experiential, community-engaged passion-driven learning.

Китаєць, але в Магнітогорськ точно не поїде…

Ну а батьки мудро вклали в сина гроші.

І не побоялися найстрашнішого в світі: студентського кредиту на навчання.

Тут панове такі жахи розказували, такі жахи….

akurt

Додано: Чет 07 бер, 2024 14:54
робота в США: бігати невзападло



Ні, комусь вистачить: мій одногрупник (5 років просиділи завжди за однією партою) попав за рішенням Долі саме в Магнітогорськ. Круто стоїть на ногах: Генеральний директор приватного заводу. Українець.

Так кляне украінських зВашистів (наче забув що він з Вінничини, з села), що я його видалив з усіх контактів…



Але там була катапульта: він оженився на доні попереднього директора, прізвища з тестем різні, тому тесть передав кермо «незалежній людині».



Відео корисне:

1) показує, що пролетаріату важко всюди.

2) без освіти та корисної для людства кваліфікації будеш job-увати 6 днів на тиждень майже цілодобово;

3) як не дивно, але правда: «Учись змолоду — пригодиться на старість!»



Вчора прийшло запрошення з університету UCSC відвідати цикл лекцій.



Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік):

David T. Lee is an assistant professor of computational media at UC Santa Cruz, where he directs the Tech4Good Lab. He received his Ph.D. from Stanford University and a B.S. from the California Institute of Technology. His research centers on designing human-AI ecosystems for education, work, and community engagement, and on supporting experiential, community-engaged passion-driven learning.



Китаєць, але в Магнітогорськ точно не поїде…

Ну а батьки мудро вклали в сина гроші.

І не побоялися найстрашнішого в світі: студентського кредиту на навчання.

За кілька міс. роботи на будові в США внього змінилася прошивка від "працювати на відмахайся" до "бігати не взападло"

Всі оці крокодилячі сльози від новоемігрантів, що на новій землі обітованій потрібно вкалувати, а не як дома: "прийшов в офіс, кави попив, почесав плітки, от уже і обідати пора". Так що відео з серії "база емігранта".

flyman

За кілька міс. роботи на будові в США внього змінилася прошивка від "працювати на відмахайся" до "бігати не взападло"

Всі оці крокодилячі сльози від новоемігрантів, що на новій землі обітованій потрібно вкалувати, а не як дома: "прийшов в офіс, кави попив, почесав плітки, от уже і обідати пора". Так що відео з серії "база емігранта". За кілька міс. роботи на будові в США внього змінилася прошивка від "працювати на відмахайся" до "бігати не взападло"Всі оці крокодилячі сльози від новоемігрантів, що на новій землі обітованій потрібно вкалувати, а не як дома: "прийшов в офіс, кави попив, почесав плітки, от уже і обідати пора". Так що відео з серії "база емігранта". Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 бер, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 34135 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 14:55 rjkz написав: Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться.

Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.

Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.

Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ. Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться.Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.

Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают.

vitaliiangel

Додано: Чет 07 бер, 2024 14:58

Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.

Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.

Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ. Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться.Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.

Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают. Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают.

Ключ до пазла: висока ставка ФРС (мінімум шарових гелікоптерних грошей).

flyman

Додано: Чет 07 бер, 2024 14:59
akurt написав: А ось цей Віталій - вистояв/витримав в Польщі ще й університет в Україні закінчив.

- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.

- ось вже більше року мешкає в Канаді.

Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.

- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.

- ось вже більше року мешкає в Канаді.

Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.

А ось цей Віталій -ще й університет в Україні закінчив.- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.- ось вже більше року мешкає в Канаді.Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.

Якась чухня.

Gastarbaiter



Но знакомство с обычаями чужой страны дается не так‑то легко и почти всегда сопровождается конфузом. Как‑то, через несколько дней, мы подымались в лифте к нашему издателю. Вошла женщина, и мы с поспешностью старых, опытных ньюйоркцев сняли шляпы. Однако остальные мужчины не последовали нашему рыцарскому примеру и даже посмотрели на нас с любопытством. Оказалось, что шляпы нужно снимать только в частных и гостиничных лифтах. В тех зданиях, где люди делают бизнес, можно оставаться в шляпах.



Стирают в Америке быстро и необыкновенно хорошо. Выглаженные рубашки выглядят лучше, чем новые в магазинной витрине. Каждую из них вкладывают в бумажный карман, опоясывают бумажной лентой с маркой прачечного заведения и аккуратно закалывают булавочками рукава. Кроме того, белье из стирки приходит зачиненным, носки – заштопанными. Комфорт в Америке вовсе не признак роскоши. Он стандартен и доступен.



Линии надземки стоят на железных столбах и проходят на уровне вторых и третьих этажей и лишь в некоторых местах города повышаются до пятых и шестых. Это странное сооружение время от времени издает ужасающий грохот, от которого стынет мозг. От него здоровые люди становятся нервными, нервные – сходят с ума, а сумасшедшие прыгают в своих пробковых комнатках и ревут, как львы. название книги и ссылку на неё дам в лс. Авторы украинцы (одесситы). регулируется ценой м2название книги и ссылку на неё дам в лс. Авторы украинцы (одесситы). Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 бер, 2024 16:17, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

