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flyman написав:Пригадалося: Одеса, грає, 7:40, відпливає пароплав з кучерявими на історичну батьківщину, на зустріч йому зворотній з такими ж репатріантами. На борти обох суден вибігає повно пасажирів і крутять у виска пальцями пасажирам з протилежного рейсу
тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі. Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині)))
І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"! Не те що у ваших Амераках:
Пане BIGor! Подивився відео за вашим посиланням про Foodbank - то племінниця поки що живе в готелі та з приятелями на іх авто відвідала таку установу - місто Едмонтон. Поїхала як не екскурсію, без реєстрації, але її прийняли. То отримала більше, ніж Віталій показує: і ковбаса, і консерви, помідорів цілу упаковку. Що їй особливо сподобалося: батончики для дітей. Ну і я писав: здивував пакет в 1 кг з кавою в зернах. Правда, поки що сказала, що другий раз не поїде, відчувала себе принизливо.
Ну, будемо спостерігати. Я вважаю, що це добре все ж, що є така підтримка: мої родичі валяться з ніг від втоми, зміна годинникових поясів (дуже важка штука, я то точно знаю), сильний мороз (сказали, що весь одяг, що вони привезли - ніби-то зимовий - але не підходить. Жінка подарувала свою дублянку, так вони дурні не взяли типу важка… шкодують…) Перший раз їхали в міському автобусі, а то все пішки по снігу, що скрипить шалено: вночі мінус 22!
flyman написав:Пригадалося: Одеса, грає, 7:40, відпливає пароплав з кучерявими на історичну батьківщину, на зустріч йому зворотній з такими ж репатріантами. На борти обох суден вибігає повно пасажирів і крутять у виска пальцями пасажирам з протилежного рейсу
тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі. Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині)))
І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"! Не те що у ваших Амераках:
Когда диктор наконец то вернётся в справедливую бахатую расею в любимый чистый и зажиточный Магнитогорск?
Frant написав:тим часом Флаймен, весь в секонд-хенді, в дерев.яній хаті за 10 км від залізниці Київ-Коростень відкриває чергову банку з опенькми, і додає їх до вареної картоплі. Зекономлені гроші кидає в копілку, в формі свині)))
І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"! Не те що у ваших Амераках:
Когда диктор наконец то вернётся в справедливую бахатую расею в любимый чистый и зажиточный Магнитогорск?
Автор каже, що основні гроші заробляє на монетизації каналів ютуба. Але ж в запорєюріку юж 2 роки як ю-труба її відімкнула. Легенда так собі. Вернемся до наших баранів, так як це був камінець в огород rjkz, який "готувався роками до еміграції", а не студента з глубинки нечорнозем"я, який попав туристом з $2K в кишені по ворк-унд-травел на канікули, збирав булочки на смітниках за ресторанів, спав на підібраному на вулиці матрасі, так сказати, починав з "бази" капіталізму.
Судячи з усього він не зовсім дурний, в Магнітогорськ не поїде, бо в Магнітогорську не вистачить на такий перелік: квартира, комуналка, 3-и разове харчування, страховка на авто, чисті вулиці та газончики…
Ні, комусь вистачить: мій одногрупник (5 років просиділи завжди за однією партою) попав за рішенням Долі саме в Магнітогорськ. Круто стоїть на ногах: Генеральний директор приватного заводу. Українець. Так кляне украінських зВашистів (наче забув що він з Вінничини, з села), що я його видалив з усіх контактів…
Але там була катапульта: він оженився на доні попереднього директора, прізвища з тестем різні, тому тесть передав кермо «незалежній людині».
Відео корисне: 1) показує, що пролетаріату важко всюди. 2) без освіти та корисної для людства кваліфікації будеш job-увати 6 днів на тиждень майже цілодобово; 3) як не дивно, але правда: «Учись змолоду — пригодиться на старість!»
Вчора прийшло запрошення з університету UCSC відвідати цикл лекцій. Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік): David T. Lee is an assistant professor of computational media at UC Santa Cruz, where he directs the Tech4Good Lab. He received his Ph.D. from Stanford University and a B.S. from the California Institute of Technology. His research centers on designing human-AI ecosystems for education, work, and community engagement, and on supporting experiential, community-engaged passion-driven learning.
Китаєць, але в Магнітогорськ точно не поїде… Ну а батьки мудро вклали в сина гроші. І не побоялися найстрашнішого в світі: студентського кредиту на навчання. Тут панове такі жахи розказували, такі жахи….
akurt написав:Судячи з усього він не зовсім дурний, в Магнітогорськ не поїде, бо в Магнітогорську не вистачить на такий перелік: квартира, комуналка, 3-и разове харчування, страховка на авто, чисті вулиці та газончики…
Ні, комусь вистачить: мій одногрупник (5 років просиділи завжди за однією партою) попав за рішенням Долі саме в Магнітогорськ. Круто стоїть на ногах: Генеральний директор приватного заводу. Українець. Так кляне украінських зВашистів (наче забув що він з Вінничини, з села), що я його видалив з усіх контактів…
Але там була катапульта: він оженився на доні попереднього директора, прізвища з тестем різні, тому тесть передав кермо «незалежній людині».
Відео корисне: 1) показує, що пролетаріату важко всюди. 2) без освіти та корисної для людства кваліфікації будеш job-увати 6 днів на тиждень майже цілодобово; 3) як не дивно, але правда: «Учись змолоду — пригодиться на старість!»
Вчора прийшло запрошення з університету UCSC відвідати цикл лекцій. Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік): David T. Lee is an assistant professor of computational media at UC Santa Cruz, where he directs the Tech4Good Lab. He received his Ph.D. from Stanford University and a B.S. from the California Institute of Technology. His research centers on designing human-AI ecosystems for education, work, and community engagement, and on supporting experiential, community-engaged passion-driven learning.
Китаєць, але в Магнітогорськ точно не поїде… Ну а батьки мудро вклали в сина гроші. І не побоялися найстрашнішого в світі: студентського кредиту на навчання. Тут панове такі жахи розказували, такі жахи….
За кілька міс. роботи на будові в США внього змінилася прошивка від "працювати на відмахайся" до "бігати не взападло" Всі оці крокодилячі сльози від новоемігрантів, що на новій землі обітованій потрібно вкалувати, а не як дома: "прийшов в офіс, кави попив, почесав плітки, от уже і обідати пора". Так що відео з серії "база емігранта".
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 бер, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться. Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь. Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения. Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.
Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают.
rjkz написав:Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться. Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь. Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения. Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.
Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают.
Ключ до пазла: висока ставка ФРС (мінімум шарових гелікоптерних грошей).
akurt написав:А ось цей Віталій - вистояв/витримав в Польщі ще й університет в Україні закінчив. - з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки. - ось вже більше року мешкає в Канаді. Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.
flyman написав:Ключ до пазла: висока ставка ФРС (мінімум шарових гелікоптерних грошей).
регулируется ценой м2
Мы вошли в лифт, и он помчался кверху. Лифт останавливался, негр открывал дверцу, кричал: «Ап!» («Вверх!»), пассажиры называли номер своего этажа. Вошла женщина. Тогда все мужчины сняли шляпы и дальше ехали без шляп. Мы сделали то же самое. Это был первый американский обычай, с которым мы познакомились.
Но знакомство с обычаями чужой страны дается не так‑то легко и почти всегда сопровождается конфузом. Как‑то, через несколько дней, мы подымались в лифте к нашему издателю. Вошла женщина, и мы с поспешностью старых, опытных ньюйоркцев сняли шляпы. Однако остальные мужчины не последовали нашему рыцарскому примеру и даже посмотрели на нас с любопытством. Оказалось, что шляпы нужно снимать только в частных и гостиничных лифтах. В тех зданиях, где люди делают бизнес, можно оставаться в шляпах.
Стирают в Америке быстро и необыкновенно хорошо. Выглаженные рубашки выглядят лучше, чем новые в магазинной витрине. Каждую из них вкладывают в бумажный карман, опоясывают бумажной лентой с маркой прачечного заведения и аккуратно закалывают булавочками рукава. Кроме того, белье из стирки приходит зачиненным, носки – заштопанными. Комфорт в Америке вовсе не признак роскоши. Он стандартен и доступен.
Линии надземки стоят на железных столбах и проходят на уровне вторых и третьих этажей и лишь в некоторых местах города повышаются до пятых и шестых. Это странное сооружение время от времени издает ужасающий грохот, от которого стынет мозг. От него здоровые люди становятся нервными, нервные – сходят с ума, а сумасшедшие прыгают в своих пробковых комнатках и ревут, как львы.
название книги и ссылку на неё дам в лс. Авторы украинцы (одесситы).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 бер, 2024 16:17, всього редагувалось 2 разів.