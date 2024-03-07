akurt написав:Еміграція, заробітчанство
Я майже щоденно спілкуюся з нашими людьми в Канаді: сам отримую цікаву інформацію та ділюсь знаннями з того, що точно знаю.
Сьогодні рекомендую подивитися дуже цікаве відео від нашого хлопця Віталія, який зараз живе в Канаді.
Жонатий, народилася дитина. Гарний турботливий батько (не всі ж такі - самі знаєте). Працює.
Тут таке цікаво:
- з 19-ти свої років працював наїздами (по 3 місяці в кожен півроку) в Польщі. Один з моїх колишніх підлеглих так встиг зробити перед пандемією 3 рази. Перший раз привіз +4000 євро та швидко витратив іх на "Дні народження друзів" з танцями, пияцтвом та співами. Другий раз ледве привіз 1000 євро, бо як сказав, надурили з оплатою: він думав що 15 злотих за годину, а виявилося 15 злотих так кв.м якоїсь будівельної роботи. Третій раз повернувся з боргами, бо там захворів суттєво. І все це було до пандемії. Польський експеримент завершився, зараз в своєму селі торгує свининою, що вирощують сусідні баби та діди на хімікатах. Інколи підкуповує зерно у фермерів: для своїх ціна за тону 2000 гривень (50 доларів за тону - то те, що потім Хомутинник перпродавав в Польщі під виглядом "українського зерна" за 500 доларів, а не для своїх - а це впливає на собівартість хімічно вирощеної свинини - по 4000 гривень - то по 100 доларів за тону. Віталій Хомутинник - з віку 21 рік - "народний депутат" - зараз в Монако посміхається...).
А ось цей Віталій - вистояв/витримав в Польщі ще й університет в Україні закінчив.
- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.
- ось вже більше року мешкає в Канаді.
Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.
Університет який? Автодорожний?) чи аграрний?) чи кісі?) то бурси для тупих а не університети)
Ви теж такий закінчували що вимушені були податись у продавці турецького бетону?)