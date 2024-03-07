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#<1 ... 1924192519261927 Додано: Чет 07 бер, 2024 16:08 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



Я майже щоденно спілкуюся з нашими людьми в Канаді: сам отримую цікаву інформацію та ділюсь знаннями з того, що точно знаю.

Сьогодні рекомендую подивитися дуже цікаве відео від нашого хлопця Віталія, який зараз живе в Канаді.

Жонатий, народилася дитина. Гарний турботливий батько (не всі ж такі - самі знаєте). Працює.

Тут таке цікаво:

- з 19-ти свої років працював наїздами (по 3 місяці в кожен півроку) в Польщі. Один з моїх колишніх підлеглих так встиг зробити перед пандемією 3 рази. Перший раз привіз +4000 євро та швидко витратив іх на "Дні народження друзів" з танцями, пияцтвом та співами. Другий раз ледве привіз 1000 євро, бо як сказав, надурили з оплатою: він думав що 15 злотих за годину, а виявилося 15 злотих так кв.м якоїсь будівельної роботи. Третій раз повернувся з боргами, бо там захворів суттєво. І все це було до пандемії. Польський експеримент завершився, зараз в своєму селі торгує свининою, що вирощують сусідні баби та діди на хімікатах. Інколи підкуповує зерно у фермерів: для своїх ціна за тону 2000 гривень (50 доларів за тону - то те, що потім Хомутинник перпродавав в Польщі під виглядом "українського зерна" за 500 доларів, а не для своїх - а це впливає на собівартість хімічно вирощеної свинини - по 4000 гривень - то по 100 доларів за тону. Віталій Хомутинник - з віку 21 рік - "народний депутат" - зараз в Монако посміхається...).

А ось цей Віталій - вистояв/витримав в Польщі ще й університет в Україні закінчив.

- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.

- ось вже більше року мешкає в Канаді.

Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.

Я майже щоденно спілкуюся з нашими людьми в Канаді: сам отримую цікаву інформацію та ділюсь знаннями з того, що точно знаю.Сьогодні рекомендую подивитися дуже цікаве відео від нашого хлопця Віталія, який зараз живе в Канаді.Жонатий, народилася дитина. Гарний турботливий батько (не всі ж такі - самі знаєте). Працює.Тут таке цікаво:- з 19-ти свої років працював наїздами (по 3 місяці в кожен півроку) в Польщі. Один з моїх колишніх підлеглих так встиг зробити перед пандемією 3 рази. Перший раз привіз +4000 євро та швидко витратив іх на "Дні народження друзів" з танцями, пияцтвом та співами. Другий раз ледве привіз 1000 євро, бо як сказав, надурили з оплатою: він думав що 15 злотих за годину, а виявилося 15 злотих так кв.м якоїсь будівельної роботи. Третій раз повернувся з боргами, бо там захворів суттєво. І все це було до пандемії. Польський експеримент завершився, зараз в своєму селі торгує свининою, що вирощують сусідні баби та діди на хімікатах. Інколи підкуповує зерно у фермерів: для своїх ціна за тону 2000 гривень (50 доларів за тону - то те, що потім Хомутинник перпродавав в Польщі під виглядом "українського зерна" за 500 доларів, а не для своїх - а це впливає на собівартість хімічно вирощеної свинини - по 4000 гривень - то по 100 доларів за тону. Віталій Хомутинник - з віку 21 рік - "народний депутат" - зараз в Монако посміхається...).А ось цей Віталій -ще й університет в Україні закінчив.- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.- ось вже більше року мешкає в Канаді.Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.

Університет який? Автодорожний?) чи аграрний?) чи кісі?) то бурси для тупих а не університети)

Ви теж такий закінчували що вимушені були податись у продавці турецького бетону?) Університет який? Автодорожний?) чи аграрний?) чи кісі?) то бурси для тупих а не університети)Ви теж такий закінчували що вимушені були податись у продавці турецького бетону?) cherchiltank

Повідомлень: 1215 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 16:12 vitaliiangel написав: rjkz написав: Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться.

Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.

Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.

Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ. Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться.Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.

Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают. Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают.

Є квартири які не можна здавати в аренду) Є квартири які не можна здавати в аренду) cherchiltank

Повідомлень: 1215 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1924192519261927 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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