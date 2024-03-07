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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1924192519261927
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:12

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться.
Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.
Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.
Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.

Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают.

Є квартири які не можна здавати в аренду)
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 16:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік):

assistent professor - то і є асистент. Бо доцент - Associate Professor.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:34

  b3320413 написав:
  rjkz написав:Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.


Вы бы могли рассказать, в чем причина такого?

  rjkz написав:Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.


И если продаж нет, то почему выкинуть эту идею и головы?


1. Высокая учетная ставка привела к тому, что рынок продаж замер.
Причем это охладило как покупателей так и продавцов.
Одним не дают мортгиджи, вторых не устраивает вялость рынка и им в свою очередь тожк надо что купить, а предложений мало.
Многие, из тех, кто уже мог-бы что-то себе взять, продолжают сидеть в аренде, а приток новых мигрантов в НЙ постоянный.
2. НЙ, и штат и город, это город максимально защищающий арендаторов. Фактически, арендатор может почти год жить и ни за что не платить до выселения.
Кроме того, в домах построенных до 1974 года, а 90% жилого фонда НЙ это старый фонд, действует либо рент контрол (нельзя поднимать арендатору плату более чем на несколько %% в год до смены арендатора) либо рент стайбелейзд (вообще нельзя поднимать более чем на небольшую величину ни старому ни новому. Скажем, на 25 долларов в год. В Манхеттене все еще есть квартиры с платой порядка 50 долларов в месяц).
Кроме того, аренда, со всем этим гемором, дает порядка 4%+/-. Простые краткосрочные банковские депозиты дают 5 и выше %%.
Единственный плюс покупки недвиги - это возможеый рост цены. Некоторые просто покупают недвигу и не сдают, она просто стоит и генерирует расходы (налог, мейнтаненс) в расчете, что со временем вырастет в цене.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:37

  rjkz написав:
  b3320413 написав:
  rjkz написав:Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.


Вы бы могли рассказать, в чем причина такого?

  rjkz написав:Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.


И если продаж нет, то почему выкинуть эту идею и головы?


1. Высокая учетная ставка привела к тому, что рынок продаж замер.
Причем это охладило как покупателей так и продавцов.
Одним не дают мортгиджи, вторых не устраивает вялость рынка и им в свою очередь тожк надо что купить, а предложений мало.
Многие, из тех, кто уже мог-бы что-то себе взять, продолжают сидеть в аренде, а приток новых мигрантов в НЙ постоянный.
2. НЙ, и штат и город, это город максимально защищающий арендаторов. Фактически, арендатор может почти год жить и ни за что не платить до выселения.
Кроме того, в домах построенных до 1974 года, а 90% жилого фонда НЙ это старый фонд, действует либо рент контрол (нельзя поднимать арендатору плату более чем на несколько %% в год до смены арендатора) либо рент стайбелейзд (вообще нельзя поднимать более чем на небольшую величину ни старому ни новому. Скажем, на 25 долларов в год. В Манхеттене все еще есть квартиры с платой порядка 50 долларов в месяц).
Кроме того, аренда, со всем этим гемором, дает порядка 4%+/-. Простые краткосрочные банковские депозиты дают 5 и выше %%.
Единственный плюс покупки недвиги - это возможеый рост цены. Некоторые просто покупают недвигу и не сдают, она просто стоит и генерирует расходы (налог, мейнтаненс) в расчете, что со временем вырастет в цене.

В Австрії та Німеччині ще жорсткіше - там взагалі рент бізнес квартир неприбутковий для пересічного - тілько для компаній) плюс в Нью йорку я чув є кондо де взагалі забороняється здавати в оренду квартиру)
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:37

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:А ось цей Віталій - вистояв/витримав в Польщі ще й університет в Україні закінчив.
- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.
- ось вже більше року мешкає в Канаді.
Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.

Якась чухня.

Повна маячня. Відео про те, як висмоктати з однієї причини вісім. У мене є свої - завжди ( майже) хмарно, житло подорожчало до рівня Іспанії/Хорватії, дороге пальне, та й загалом споживчий кошик підтягнувся до рівня інших європейських країн. Можливість легалізації не найкраща.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 17:44

вік не перешкода:

  Shaman написав:
  yama написав:https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG
Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...

а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

вік не перешкода:

-----------------------------------------------------------------Ї
прикольний допис влогера,
хі-хі
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