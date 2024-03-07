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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1924192519261927 Додано: Чет 07 бер, 2024 16:12 vitaliiangel написав: rjkz написав: Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться.

Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.

Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.

Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ. Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться.Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.

Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают. Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают.

Є квартири які не можна здавати в аренду) Є квартири які не можна здавати в аренду) cherchiltank

Повідомлень: 1215 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 16:41 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік): Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік):

assistent professor - то і є асистент. Бо доцент - Associate Professor. assistent professor - то і є асистент. Бо доцент - Associate Professor. Denik Повідомлень: 2960 З нами з: 23.02.09 Подякував: 623 раз. Подякували: 1084 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 17:34 b3320413 написав: rjkz написав: Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения. Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.



Вы бы могли рассказать, в чем причина такого?



rjkz написав: Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ. Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.



И если продаж нет, то почему выкинуть эту идею и головы? Вы бы могли рассказать, в чем причина такого?И если продаж нет, то почему выкинуть эту идею и головы?



1. Высокая учетная ставка привела к тому, что рынок продаж замер.

Причем это охладило как покупателей так и продавцов.

Одним не дают мортгиджи, вторых не устраивает вялость рынка и им в свою очередь тожк надо что купить, а предложений мало.

Многие, из тех, кто уже мог-бы что-то себе взять, продолжают сидеть в аренде, а приток новых мигрантов в НЙ постоянный.

2. НЙ, и штат и город, это город максимально защищающий арендаторов. Фактически, арендатор может почти год жить и ни за что не платить до выселения.

Кроме того, в домах построенных до 1974 года, а 90% жилого фонда НЙ это старый фонд, действует либо рент контрол (нельзя поднимать арендатору плату более чем на несколько %% в год до смены арендатора) либо рент стайбелейзд (вообще нельзя поднимать более чем на небольшую величину ни старому ни новому. Скажем, на 25 долларов в год. В Манхеттене все еще есть квартиры с платой порядка 50 долларов в месяц).

Кроме того, аренда, со всем этим гемором, дает порядка 4%+/-. Простые краткосрочные банковские депозиты дают 5 и выше %%.

Единственный плюс покупки недвиги - это возможеый рост цены. Некоторые просто покупают недвигу и не сдают, она просто стоит и генерирует расходы (налог, мейнтаненс) в расчете, что со временем вырастет в цене. 1. Высокая учетная ставка привела к тому, что рынок продаж замер.Причем это охладило как покупателей так и продавцов.Одним не дают мортгиджи, вторых не устраивает вялость рынка и им в свою очередь тожк надо что купить, а предложений мало.Многие, из тех, кто уже мог-бы что-то себе взять, продолжают сидеть в аренде, а приток новых мигрантов в НЙ постоянный.2. НЙ, и штат и город, это город максимально защищающий арендаторов. Фактически, арендатор может почти год жить и ни за что не платить до выселения.Кроме того, в домах построенных до 1974 года, а 90% жилого фонда НЙ это старый фонд, действует либо рент контрол (нельзя поднимать арендатору плату более чем на несколько %% в год до смены арендатора) либо рент стайбелейзд (вообще нельзя поднимать более чем на небольшую величину ни старому ни новому. Скажем, на 25 долларов в год. В Манхеттене все еще есть квартиры с платой порядка 50 долларов в месяц).Кроме того, аренда, со всем этим гемором, дает порядка 4%+/-. Простые краткосрочные банковские депозиты дают 5 и выше %%.Единственный плюс покупки недвиги - это возможеый рост цены. Некоторые просто покупают недвигу и не сдают, она просто стоит и генерирует расходы (налог, мейнтаненс) в расчете, что со временем вырастет в цене. rjkz

Повідомлень: 16272 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8243 раз. Подякували: 5112 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 17:37 rjkz написав: b3320413 написав: rjkz написав: Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения. Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.



Вы бы могли рассказать, в чем причина такого?



rjkz написав: Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ. Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.



И если продаж нет, то почему выкинуть эту идею и головы? Вы бы могли рассказать, в чем причина такого?И если продаж нет, то почему выкинуть эту идею и головы?



1. Высокая учетная ставка привела к тому, что рынок продаж замер.

Причем это охладило как покупателей так и продавцов.

Одним не дают мортгиджи, вторых не устраивает вялость рынка и им в свою очередь тожк надо что купить, а предложений мало.

Многие, из тех, кто уже мог-бы что-то себе взять, продолжают сидеть в аренде, а приток новых мигрантов в НЙ постоянный.

2. НЙ, и штат и город, это город максимально защищающий арендаторов. Фактически, арендатор может почти год жить и ни за что не платить до выселения.

Кроме того, в домах построенных до 1974 года, а 90% жилого фонда НЙ это старый фонд, действует либо рент контрол (нельзя поднимать арендатору плату более чем на несколько %% в год до смены арендатора) либо рент стайбелейзд (вообще нельзя поднимать более чем на небольшую величину ни старому ни новому. Скажем, на 25 долларов в год. В Манхеттене все еще есть квартиры с платой порядка 50 долларов в месяц).

Кроме того, аренда, со всем этим гемором, дает порядка 4%+/-. Простые краткосрочные банковские депозиты дают 5 и выше %%.

Единственный плюс покупки недвиги - это возможеый рост цены. Некоторые просто покупают недвигу и не сдают, она просто стоит и генерирует расходы (налог, мейнтаненс) в расчете, что со временем вырастет в цене. 1. Высокая учетная ставка привела к тому, что рынок продаж замер.Причем это охладило как покупателей так и продавцов.Одним не дают мортгиджи, вторых не устраивает вялость рынка и им в свою очередь тожк надо что купить, а предложений мало.Многие, из тех, кто уже мог-бы что-то себе взять, продолжают сидеть в аренде, а приток новых мигрантов в НЙ постоянный.2. НЙ, и штат и город, это город максимально защищающий арендаторов. Фактически, арендатор может почти год жить и ни за что не платить до выселения.Кроме того, в домах построенных до 1974 года, а 90% жилого фонда НЙ это старый фонд, действует либо рент контрол (нельзя поднимать арендатору плату более чем на несколько %% в год до смены арендатора) либо рент стайбелейзд (вообще нельзя поднимать более чем на небольшую величину ни старому ни новому. Скажем, на 25 долларов в год. В Манхеттене все еще есть квартиры с платой порядка 50 долларов в месяц).Кроме того, аренда, со всем этим гемором, дает порядка 4%+/-. Простые краткосрочные банковские депозиты дают 5 и выше %%.Единственный плюс покупки недвиги - это возможеый рост цены. Некоторые просто покупают недвигу и не сдают, она просто стоит и генерирует расходы (налог, мейнтаненс) в расчете, что со временем вырастет в цене.

В Австрії та Німеччині ще жорсткіше - там взагалі рент бізнес квартир неприбутковий для пересічного - тілько для компаній) плюс в Нью йорку я чув є кондо де взагалі забороняється здавати в оренду квартиру) В Австрії та Німеччині ще жорсткіше - там взагалі рент бізнес квартир неприбутковий для пересічного - тілько для компаній) плюс в Нью йорку я чув є кондо де взагалі забороняється здавати в оренду квартиру) cherchiltank

Повідомлень: 1215 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 17:37 Gastarbaiter написав: akurt написав: А ось цей Віталій - вистояв/витримав в Польщі ще й університет в Україні закінчив.

- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.

- ось вже більше року мешкає в Канаді.

Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.

А ось цей Віталій -ще й університет в Україні закінчив.- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.- ось вже більше року мешкає в Канаді.Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.

Якась чухня. Якась чухня.

Повна маячня. Відео про те, як висмоктати з однієї причини вісім. У мене є свої - завжди ( майже) хмарно, житло подорожчало до рівня Іспанії/Хорватії, дороге пальне, та й загалом споживчий кошик підтягнувся до рівня інших європейських країн. Можливість легалізації не найкраща. Повна маячня. Відео про те, як висмоктати з однієї причини вісім. У мене є свої - завжди ( майже) хмарно, житло подорожчало до рівня Іспанії/Хорватії, дороге пальне, та й загалом споживчий кошик підтягнувся до рівня інших європейських країн. Можливість легалізації не найкраща. gonchik74

Повідомлень: 635 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 17:44 вік не перешкода: Shaman написав: yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...



а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... й не маєте сім'ї...а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

вік не перешкода:



-----------------------------------------------------------------Ї

прикольний допис влогера,

хі-хі вік не перешкода:-----------------------------------------------------------------Їприкольний допис влогера,хі-хі flyman

Повідомлень: 34140 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1924192519261927 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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