Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1925192619271928> Додано: Чет 07 бер, 2024 16:12 vitaliiangel написав: rjkz написав: Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться.

Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.

Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.

Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ. Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться.Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.

Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают. Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают.

Є квартири які не можна здавати в аренду) Є квартири які не можна здавати в аренду) cherchiltank

Повідомлень: 1219 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 16:41 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік): Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік):

assistent professor - то і є асистент. Бо доцент - Associate Professor. assistent professor - то і є асистент. Бо доцент - Associate Professor. Denik Повідомлень: 2961 З нами з: 23.02.09 Подякував: 623 раз. Подякували: 1084 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 17:34 b3320413 написав: rjkz написав: Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения. Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.



Вы бы могли рассказать, в чем причина такого?



rjkz написав: Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ. Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.



И если продаж нет, то почему выкинуть эту идею и головы? Вы бы могли рассказать, в чем причина такого?И если продаж нет, то почему выкинуть эту идею и головы?



1. Высокая учетная ставка привела к тому, что рынок продаж замер.

Причем это охладило как покупателей так и продавцов.

Одним не дают мортгиджи, вторых не устраивает вялость рынка и им в свою очередь тожк надо что купить, а предложений мало.

Многие, из тех, кто уже мог-бы что-то себе взять, продолжают сидеть в аренде, а приток новых мигрантов в НЙ постоянный.

2. НЙ, и штат и город, это город максимально защищающий арендаторов. Фактически, арендатор может почти год жить и ни за что не платить до выселения.

Кроме того, в домах построенных до 1974 года, а 90% жилого фонда НЙ это старый фонд, действует либо рент контрол (нельзя поднимать арендатору плату более чем на несколько %% в год до смены арендатора) либо рент стайбелейзд (вообще нельзя поднимать более чем на небольшую величину ни старому ни новому. Скажем, на 25 долларов в год. В Манхеттене все еще есть квартиры с платой порядка 50 долларов в месяц).

Кроме того, аренда, со всем этим гемором, дает порядка 4%+/-. Простые краткосрочные банковские депозиты дают 5 и выше %%.

Единственный плюс покупки недвиги - это возможеый рост цены. Некоторые просто покупают недвигу и не сдают, она просто стоит и генерирует расходы (налог, мейнтаненс) в расчете, что со временем вырастет в цене. 1. Высокая учетная ставка привела к тому, что рынок продаж замер.Причем это охладило как покупателей так и продавцов.Одним не дают мортгиджи, вторых не устраивает вялость рынка и им в свою очередь тожк надо что купить, а предложений мало.Многие, из тех, кто уже мог-бы что-то себе взять, продолжают сидеть в аренде, а приток новых мигрантов в НЙ постоянный.2. НЙ, и штат и город, это город максимально защищающий арендаторов. Фактически, арендатор может почти год жить и ни за что не платить до выселения.Кроме того, в домах построенных до 1974 года, а 90% жилого фонда НЙ это старый фонд, действует либо рент контрол (нельзя поднимать арендатору плату более чем на несколько %% в год до смены арендатора) либо рент стайбелейзд (вообще нельзя поднимать более чем на небольшую величину ни старому ни новому. Скажем, на 25 долларов в год. В Манхеттене все еще есть квартиры с платой порядка 50 долларов в месяц).Кроме того, аренда, со всем этим гемором, дает порядка 4%+/-. Простые краткосрочные банковские депозиты дают 5 и выше %%.Единственный плюс покупки недвиги - это возможеый рост цены. Некоторые просто покупают недвигу и не сдают, она просто стоит и генерирует расходы (налог, мейнтаненс) в расчете, что со временем вырастет в цене. rjkz

Повідомлень: 16272 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8243 раз. Подякували: 5112 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 17:37 rjkz написав: b3320413 написав: rjkz написав: Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения. Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.



Вы бы могли рассказать, в чем причина такого?



rjkz написав: Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ. Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.



И если продаж нет, то почему выкинуть эту идею и головы? Вы бы могли рассказать, в чем причина такого?И если продаж нет, то почему выкинуть эту идею и головы?



1. Высокая учетная ставка привела к тому, что рынок продаж замер.

Причем это охладило как покупателей так и продавцов.

Одним не дают мортгиджи, вторых не устраивает вялость рынка и им в свою очередь тожк надо что купить, а предложений мало.

Многие, из тех, кто уже мог-бы что-то себе взять, продолжают сидеть в аренде, а приток новых мигрантов в НЙ постоянный.

2. НЙ, и штат и город, это город максимально защищающий арендаторов. Фактически, арендатор может почти год жить и ни за что не платить до выселения.

Кроме того, в домах построенных до 1974 года, а 90% жилого фонда НЙ это старый фонд, действует либо рент контрол (нельзя поднимать арендатору плату более чем на несколько %% в год до смены арендатора) либо рент стайбелейзд (вообще нельзя поднимать более чем на небольшую величину ни старому ни новому. Скажем, на 25 долларов в год. В Манхеттене все еще есть квартиры с платой порядка 50 долларов в месяц).

Кроме того, аренда, со всем этим гемором, дает порядка 4%+/-. Простые краткосрочные банковские депозиты дают 5 и выше %%.

Единственный плюс покупки недвиги - это возможеый рост цены. Некоторые просто покупают недвигу и не сдают, она просто стоит и генерирует расходы (налог, мейнтаненс) в расчете, что со временем вырастет в цене. 1. Высокая учетная ставка привела к тому, что рынок продаж замер.Причем это охладило как покупателей так и продавцов.Одним не дают мортгиджи, вторых не устраивает вялость рынка и им в свою очередь тожк надо что купить, а предложений мало.Многие, из тех, кто уже мог-бы что-то себе взять, продолжают сидеть в аренде, а приток новых мигрантов в НЙ постоянный.2. НЙ, и штат и город, это город максимально защищающий арендаторов. Фактически, арендатор может почти год жить и ни за что не платить до выселения.Кроме того, в домах построенных до 1974 года, а 90% жилого фонда НЙ это старый фонд, действует либо рент контрол (нельзя поднимать арендатору плату более чем на несколько %% в год до смены арендатора) либо рент стайбелейзд (вообще нельзя поднимать более чем на небольшую величину ни старому ни новому. Скажем, на 25 долларов в год. В Манхеттене все еще есть квартиры с платой порядка 50 долларов в месяц).Кроме того, аренда, со всем этим гемором, дает порядка 4%+/-. Простые краткосрочные банковские депозиты дают 5 и выше %%.Единственный плюс покупки недвиги - это возможеый рост цены. Некоторые просто покупают недвигу и не сдают, она просто стоит и генерирует расходы (налог, мейнтаненс) в расчете, что со временем вырастет в цене.

В Австрії та Німеччині ще жорсткіше - там взагалі рент бізнес квартир неприбутковий для пересічного - тілько для компаній) плюс в Нью йорку я чув є кондо де взагалі забороняється здавати в оренду квартиру) В Австрії та Німеччині ще жорсткіше - там взагалі рент бізнес квартир неприбутковий для пересічного - тілько для компаній) плюс в Нью йорку я чув є кондо де взагалі забороняється здавати в оренду квартиру) cherchiltank

Повідомлень: 1219 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 17:37 Gastarbaiter написав: akurt написав: А ось цей Віталій - вистояв/витримав в Польщі ще й університет в Україні закінчив.

- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.

- ось вже більше року мешкає в Канаді.

Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.

А ось цей Віталій -ще й університет в Україні закінчив.- з 22-х рокі працював в Польщі цілих три роки.- ось вже більше року мешкає в Канаді.Він висловлює свою суб"єктивну думку про те, чого зараз масово українці тікають та чому варто тікати - з Польщі в Канаду.

Якась чухня. Якась чухня.

Повна маячня. Відео про те, як висмоктати з однієї причини вісім. У мене є свої - завжди ( майже) хмарно, житло подорожчало до рівня Іспанії/Хорватії, дороге пальне, та й загалом споживчий кошик підтягнувся до рівня інших європейських країн. Можливість легалізації не найкраща. Повна маячня. Відео про те, як висмоктати з однієї причини вісім. У мене є свої - завжди ( майже) хмарно, житло подорожчало до рівня Іспанії/Хорватії, дороге пальне, та й загалом споживчий кошик підтягнувся до рівня інших європейських країн. Можливість легалізації не найкраща. gonchik74

Повідомлень: 636 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 17:44 вік не перешкода: Shaman написав: yama написав: https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBG

Прокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант … https://youtu.be/b5Y_MTOcAMk?si=hAM1gyf7RJUivnBGПрокоментуйте будь ласка , якщо я не вживаю алкоголь люблю тепло фрукти і маю $500 доларів пасивного доходу в місць то чим поганий варіант …

й не маєте сім'ї...



а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури... й не маєте сім'ї...а також наскільки легко спілкуєтесь з незнайомими людьми іншої культури...

вік не перешкода:



-----------------------------------------------------------------Ї

прикольний допис влогера,

хі-хі вік не перешкода:-----------------------------------------------------------------Їприкольний допис влогера,хі-хі flyman

Повідомлень: 34144 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 18:08 Denik написав: akurt написав: Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік): Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік):

assistent professor - то і є асистент. Бо доцент - Associate Professor. assistent professor - то і є асистент. Бо доцент - Associate Professor.





пане Денік, чисто для загального розвитку:

пане Денік, чисто для загального розвитку: Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 бер, 2024 18:28, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9323 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3485 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 18:17 akurt написав: Denik написав: akurt написав: Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік): Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік):

assistent professor - то і є асистент. Бо доцент - Associate Professor. assistent professor - то і є асистент. Бо доцент - Associate Professor.





Питання освіти, пане Денік, ваша слабка сторона.

Може ви і вдало видаєте талони на бензин, і не помиляєтеся в їх підрахунку, але…

Питання освіти, пане Денік, ваша слабка сторона.Може ви і вдало видаєте талони на бензин, і не помиляєтеся в їх підрахунку, але…

дакакая разніца, що associated що assistant, основні тези Деніка: крах долара і вичерпання нафти, але нафта скоріше



щодо професора, то це в нас як колись акдемік: "посьмєртно, тьфути, пожизнєнно." дакакая разніца, що associated що assistant, основні тези Деніка: крах долара і вичерпання нафти, але нафта скорішещодо професора, то це в нас як колись акдемік: "посьмєртно, тьфути, пожизнєнно." Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 бер, 2024 18:21, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 34144 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 18:21 akurt написав: Denik написав: akurt написав: Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік): Зверніть увагу, хто лектор - емігрант з Китаю, ще в 2006-2008 був інтерном під час студентської практики (уточнення: в США посада “assistant professor” відповідає посаді «доцент», правда, з окладом не 14000 гривень на місяць, а орієнтовно 250 000…350 000$ на рік):

assistent professor - то і є асистент. Бо доцент - Associate Professor. assistent professor - то і є асистент. Бо доцент - Associate Professor.





Питання освіти, пане Денік, ваша слабка сторона.

Може ви і вдало видаєте талони на бензин, і не помиляєтеся в їх підрахунку, але…

Питання освіти, пане Денік, ваша слабка сторона.Може ви і вдало видаєте талони на бензин, і не помиляєтеся в їх підрахунку, але…

Ви освоїли таки Гугл перекладач? Це успіх ) особливо з вашою освітою - тепер я розумію чому ви пішли в ріелтори)

« Іноді позицію Assistant Professor неправильно перекладають як доцент. В США посаді доцента можуть відповідати посади лектора (англ. Lecturer), асоційованого професора (англ. Associate Professor). Практичні та лабораторні заняття власне проводяться асистентами-професорами (англ. Assistant Professor)» Ви освоїли таки Гугл перекладач? Це успіх ) особливо з вашою освітою - тепер я розумію чому ви пішли в ріелтори)« Іноді позицію Assistant Professor неправильно перекладають як доцент. В США посаді доцента можуть відповідати посади лектора (англ. Lecturer), асоційованого професора (англ. Associate Professor). Практичні та лабораторні заняття власне проводяться асистентами-професорами (англ. Assistant Professor)» cherchiltank

Повідомлень: 1219 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 18:22 cherchiltank написав: Практичні та лабораторні заняття власне проводяться асистентами-професорами (англ. Assistant Professor)» Практичні та лабораторні заняття власне проводяться асистентами-професорами (англ. Assistant Professor)»

практичні і лаби можуть проводити як і студенти вищих курсів, так і звичайні постдоки,

а не те про що вище,

якщо ти повноцінний професор, то це сінєкура 80го левела

https://marktomforde.com/academic/undergraduates/Ranks-of-Professors.html





The Path to Becoming a Professor

Graduate Students. To become a professor, one must first go to graduate school to earn a Masters degree and then a Ph.D. It typically takes 2 years to earn a Masters Degree in Mathematics and an additional 3 to 4 years to earn a Ph.D. in Mathematics. Graduate students at all levels will often run recitations for large lecture courses or work as graders or tutors for large lecture classes. Graduate students that have earned a Masters degree and are working on their Ph.D. will sometimes teach a class and be the primary instructor. Graduate school in mathematics is a very intense process with a high dropout rate. After earning a Masters degree, students must be accepted to Ph.D. candidacy in order to continue in the graduate program and earn their Ph.D. One requirement to advance to Ph.D. candidacy is to pass a set of very demanding exams known as "preliminary exams" or "qualifying exams". Not all students pass these exams, and those that do not pass all the required preliminary exams cannot enter the Ph.D. program and must leave graduate school. Others at this point may decide a Ph.D. is not for them and choose to leave graduate school for a variety of reasons. Some students who leave graduate school after earning their Masters degree may decide to become lecturers. Others may seek employment elsewhere, such as industry, government agencies, or education.



Postdocs (also called Visiting Assistant Professors). Postdoctoral positions (also called postdocs) are positions that a person takes after receiving a Ph.D. with the goal of obtaining more research experience. While some teaching-focused schools or four-year colleges without a graduate program may hire a fresh Ph.D. into a tenure-track professor position, if one wants to get a job at a research university, one has to complete one or more postdoctoral positions to be qualified. Most of the time, it is expected a person will do a postdoc at a different university than the one they received their degree at to get broader experience. Postdoctoral positions typically last for 2 to 3 years, and once they end the person must find either another postdoctoral position or a tenure-track job. Usually a person completes one postdoctoral position before getting a tenure-track job as a professor, although it is not uncommon to have to do more before being able to receive a job offer. Postdocs are sometimes also called "Visiting Assitant Professors". The term "Visiting" is meant to indicate the position is not permanent and not tenure-track, and their contract will end in a few years.



Professors. Professors are tenure-track or tenured faculty. In the United States there are three ranks of professor: Assistant Professor, Associate Professor, and Full Professor. (In other countries the rankings may be different, and sometimes similar terms in other countries have different meanings.)

Assistant Professors. An Assistant Professor is a beginning-level professor. Assistant Professors are also called "tenure-track professors", and a college or university hires them with the hopes that they will earn tenure. An Assistant Professor usually has a six-year contract, and in the fifth year they apply for tenure. The tenure application process typically takes a year, and during this time the Assistant Professor is reviewed extensively. If the Assistant Professor passes the review, they receive tenure (see above) and are promoted to the rank of Associate Professor. If they do not pass, they are fired and have to leave the university within a year. Promotion from Assistant Professor to Associate Professor typically includes not only tenure, but also an increase in pay, greater responsibilities, and more respect.



Associate Professors. An Associate Professor is a mid-level professor. Associate Professors continue their responsibilities as a professor, with the goal of expanding their research and building their body of work. After approximately 6 years, Associate Professors have the option of applying for promotion to Full Professor. The requirements for promotion typically include that the Associate Professor's work has grown substantially since the time they were promoted to Associate Professor, to the point that they have an international reputation among their colleagues and their research has significant impact within their field of study. Unlike the situation for Assistant Professors, an Associate Professor is not required to apply for promotion to Full Professor, and if they do apply but the promotion is not awarded, there is essentially no change in their position and they are allowed to keep their job. Also, unlike an Assistant Professor's application for tenure and promotion, if an Associate Professor applies for promotion to Full Professor and the promotion is not awarded, they are allowed to apply again in the future. As with the application for tenure, the application for promotion from Associate Professor to Full Professor is a long process, typically taking a year and involving an in-depth review. Associate Professors who are promoted to Full Professors typically receive an increase in pay, greater responsibilities, and more respect. Not all Associate Professors will apply for promotion or receive promotion to Full Professor, and many people may stay at the rank of Associate Professor all their life.



Full Professors. A Full Professor is a senior-level professor. Full Professors continue their responsibilities as a professor, with the goal of expanding their research and building their body of work even further. Full Professors also often take a leadership role in the department, and may be involved in important departmental and extra-departmental administrative tasks. Full Professor is the highest rank that a professor can achieve and is seldom achieved before a person reaches their mid-40s. There are, however, additional honorary titles or positions, that a Full Professor may be granted. These are often called "Distinguished Professors", "Named Professors", or "Chaired Professors" (not to be confused with the position of Department Chair, which is an administrative position). Full professors with a Distinguished Professorship often receive additional salary, greater prestige, more perks, and their teaching load may be reduced (sometimes to zero classes) so that they can focus more on their research. практичні і лаби можуть проводити як і студенти вищих курсів, так і звичайні постдоки,а не те про що вище,якщо ти повноцінний професор, то це сінєкура 80го левелаThe Path to Becoming a ProfessorGraduate Students. To become a professor, one must first go to graduate school to earn a Masters degree and then a Ph.D. It typically takes 2 years to earn a Masters Degree in Mathematics and an additional 3 to 4 years to earn a Ph.D. in Mathematics. Graduate students at all levels will often run recitations for large lecture courses or work as graders or tutors for large lecture classes. Graduate students that have earned a Masters degree and are working on their Ph.D. will sometimes teach a class and be the primary instructor. Graduate school in mathematics is a very intense process with a high dropout rate. After earning a Masters degree, students must be accepted to Ph.D. candidacy in order to continue in the graduate program and earn their Ph.D. One requirement to advance to Ph.D. candidacy is to pass a set of very demanding exams known as "preliminary exams" or "qualifying exams". Not all students pass these exams, and those that do not pass all the required preliminary exams cannot enter the Ph.D. program and must leave graduate school. Others at this point may decide a Ph.D. is not for them and choose to leave graduate school for a variety of reasons. Some students who leave graduate school after earning their Masters degree may decide to become lecturers. Others may seek employment elsewhere, such as industry, government agencies, or education.Postdocs (also called Visiting Assistant Professors). Postdoctoral positions (also called postdocs) are positions that a person takes after receiving a Ph.D. with the goal of obtaining more research experience. While some teaching-focused schools or four-year colleges without a graduate program may hire a fresh Ph.D. into a tenure-track professor position, if one wants to get a job at a research university, one has to complete one or more postdoctoral positions to be qualified. Most of the time, it is expected a person will do a postdoc at a different university than the one they received their degree at to get broader experience. Postdoctoral positions typically last for 2 to 3 years, and once they end the person must find either another postdoctoral position or a tenure-track job. Usually a person completes one postdoctoral position before getting a tenure-track job as a professor, although it is not uncommon to have to do more before being able to receive a job offer. Postdocs are sometimes also called "Visiting Assitant Professors". The term "Visiting" is meant to indicate the position is not permanent and not tenure-track, and their contract will end in a few years.Professors. Professors are tenure-track or tenured faculty. In the United States there are three ranks of professor: Assistant Professor, Associate Professor, and Full Professor. (In other countries the rankings may be different, and sometimes similar terms in other countries have different meanings.)Assistant Professors. An Assistant Professor is a beginning-level professor. Assistant Professors are also called "tenure-track professors", and a college or university hires them with the hopes that they will earn tenure. An Assistant Professor usually has a six-year contract, and in the fifth year they apply for tenure. The tenure application process typically takes a year, and during this time the Assistant Professor is reviewed extensively. If the Assistant Professor passes the review, they receive tenure (see above) and are promoted to the rank of Associate Professor. If they do not pass, they are fired and have to leave the university within a year. Promotion from Assistant Professor to Associate Professor typically includes not only tenure, but also an increase in pay, greater responsibilities, and more respect.Associate Professors. An Associate Professor is a mid-level professor. Associate Professors continue their responsibilities as a professor, with the goal of expanding their research and building their body of work. After approximately 6 years, Associate Professors have the option of applying for promotion to Full Professor. The requirements for promotion typically include that the Associate Professor's work has grown substantially since the time they were promoted to Associate Professor, to the point that they have an international reputation among their colleagues and their research has significant impact within their field of study. Unlike the situation for Assistant Professors, an Associate Professor is not required to apply for promotion to Full Professor, and if they do apply but the promotion is not awarded, there is essentially no change in their position and they are allowed to keep their job. Also, unlike an Assistant Professor's application for tenure and promotion, if an Associate Professor applies for promotion to Full Professor and the promotion is not awarded, they are allowed to apply again in the future. As with the application for tenure, the application for promotion from Associate Professor to Full Professor is a long process, typically taking a year and involving an in-depth review. Associate Professors who are promoted to Full Professors typically receive an increase in pay, greater responsibilities, and more respect. Not all Associate Professors will apply for promotion or receive promotion to Full Professor, and many people may stay at the rank of Associate Professor all their life.Full Professors. A Full Professor is a senior-level professor. Full Professors continue their responsibilities as a professor, with the goal of expanding their research and building their body of work even further. Full Professors also often take a leadership role in the department, and may be involved in important departmental and extra-departmental administrative tasks. Full Professor is the highest rank that a professor can achieve and is seldom achieved before a person reaches their mid-40s. There are, however, additional honorary titles or positions, that a Full Professor may be granted. These are often called "Distinguished Professors", "Named Professors", or "Chaired Professors" (not to be confused with the position of Department Chair, which is an administrative position). Full professors with a Distinguished Professorship often receive additional salary, greater prestige, more perks, and their teaching load may be reduced (sometimes to zero classes) so that they can focus more on their research. flyman

Повідомлень: 34144 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1575 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1925192619271928> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор