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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 бер, 2024 19:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну Канада точно не для заробітків.. Такий собі трудовий лагерь для молодих-перспективних, які будуть пахати щоб колись їх діти нарешті пожили як люди))
Додано: Чет 07 бер, 2024 19:09
Re: Еміграція, заробітчанство
Сам повивчай.
Додано: Чет 07 бер, 2024 19:19
Дякую, пане flymanʼe.
Ми з вами просвітили людей, вийдуть з темряви знань.
Приємно, що читають хоч щось про освіту…
Може якісь висновки зроблять…
Як бачите, зацікавленість викликала назва професій викладачів в тих країнах та в тих університетах, а яких найближчі 100 років точно не побувають.
Це прекрасно.
Пане Денік: в моєму тексті помилок в цифрах немає?
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