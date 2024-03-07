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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1925192619271928
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 18:51

Опенькова професура)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:01

  Frant написав:Опенькова професура)))

Генії сміттєвих баків)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Ті блогери вже заграли:половина відосів на Ютубі,, Чому тре тікати з Польщі до Канади?!", друга,, Чому тре тікати з Канади до Польщі?!", тож наразі сижу в Україні, жую попкорн...
Пи. Си. Таке враження, що крім надходжень з Ютубу, ні в Канаді ні в Польші фіг де, ще заробиш...


Ну Канада точно не для заробітків.. Такий собі трудовий лагерь для молодих-перспективних, які будуть пахати щоб колись їх діти нарешті пожили як люди))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:пане Денік, чисто для загального розвитку:

Сам повивчай.
https://en.wikipedia.org/wiki/Assistant_professor
https://en.wikipedia.org/wiki/Associate_professorЗображення
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 19:19

Дякую, пане flymanʼe.
Ми з вами просвітили людей, вийдуть з темряви знань.
Приємно, що читають хоч щось про освіту…
Може якісь висновки зроблять…
Як бачите, зацікавленість викликала назва професій викладачів в тих країнах та в тих університетах, а яких найближчі 100 років точно не побувають.
Це прекрасно.

Пане Денік: в моєму тексті помилок в цифрах немає?
akurt
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