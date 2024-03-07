Ну Канада точно не для заробітків.. Такий собі трудовий лагерь для молодих-перспективних, які будуть пахати щоб колись їх діти нарешті пожили як люди))
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Додано: Чет 07 бер, 2024 19:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну Канада точно не для заробітків.. Такий собі трудовий лагерь для молодих-перспективних, які будуть пахати щоб колись їх діти нарешті пожили як люди))
Додано: Чет 07 бер, 2024 19:09
Re: Еміграція, заробітчанство
Сам повивчай.
Додано: Чет 07 бер, 2024 19:19
Дякую, пане flymanʼe.
Ми з вами просвітили людей, вийдуть з темряви знань.
Приємно, що читають хоч щось про освіту…
Може якісь висновки зроблять…
Як бачите, зацікавленість викликала назва професій викладачів в тих країнах та в тих університетах, а яких найближчі 100 років точно не побувають.
Це прекрасно.
Пане Денік:
- в системі освіти України - лектор (з вашої таблички) - це професор або доцент. За рішенням Вченої ради (відсутність кваліфікованого викладача) можуть доручити читати лекції Старшому викладачеві.
- я привернув увагу учасників форуму саме для того, що в Україні не знають, що за посада у згаданого лектора з університету UCSC.
- в моєму тексті помилок в цифрах немає?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 бер, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 бер, 2024 19:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 07 бер, 2024 19:41
В "нашій" системі, навіть, не будучи аспірантом, мав трудовий період, коли читав лекції, вів лаби, практичні заняття, приймав екзамени ... і при цьому числився "асистент кафедри"..., що раніше в часи СРСР називалося "викладач" (не плитки). Хоча колись думав робити наукову кар"єру, але потім зрозумів, що це омана, а мрія працювати у вузі викладачем таки здійснилася в несподіваний спосіб без аспірантури і наукових звань.
Щодо США там так звані професори поділяються на тих, які "викладають", а є які "ганають регресії", тобто, як в нас це називається, "ведуть господарські тему", "освоюють гранти", "займаються НИОКР".
Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 бер, 2024 19:50, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:03
Все вірно, пане flyman'e, і я знаю, що Ви працювали в університеті, тому і згадав вище Вас, як людину, яка має до того відношення та має вірну інформацію.
Навіщо в ту тему лізуть відомі фахівці з підрахунку кількості каменів на Марсі, з ціни на бензин на АЗС в США станом на 1 грудня 2048 року, фахівці з визначення переможців на виборах в Туркменістані, Туреччині, Еквадорі та в Аргентині (жодного разу не вгадали) - я на знаю.
Пам"ятаю, що я в 10-му класі середньої школи від учениці нашого класу почув під час диспуту слово "дилетант" - і не знав що воно таке. Було навіть соромно. СИДІВ МОВЧКИ.
Дилетантом були не соромно. Людина не все може знати.
Але навіщо аматорам лізти туди, де "не в темі" - то загАдка.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 бер, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:05
Re: Еміграція, заробітчанство
Всюди свої приколи. От в мене колега в Голандії перейшла з UD2 на UD1 (в нас була кандидат, доцент). В них 15 щаблеві в кар'єрній драбині викладача, значно більше ніж в нас і точну відповідність важко знайти.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 07 бер, 2024 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 бер, 2024 20:34
У вашому прогресивному королевстві на українців вже оброк збираються накладати, як колись на кріпаків:
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