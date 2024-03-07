Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1926192719281929> Додано: Чет 07 бер, 2024 19:04 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Ті блогери вже заграли:половина відосів на Ютубі,, Чому тре тікати з Польщі до Канади?!", друга,, Чому тре тікати з Канади до Польщі?!", тож наразі сижу в Україні, жую попкорн...

Пи. Си. Таке враження, що крім надходжень з Ютубу, ні в Канаді ні в Польші фіг де, ще заробиш... Ті блогери вже заграли:половина відосів на Ютубі,, Чому тре тікати з Польщі до Канади?!", друга,, Чому тре тікати з Канади до Польщі?!", тож наразі сижу в Україні, жую попкорн...Пи. Си. Таке враження, що крім надходжень з Ютубу, ні в Канаді ні в Польші фіг де, ще заробиш...



Ну Канада точно не для заробітків.. Такий собі трудовий лагерь для молодих-перспективних, які будуть пахати щоб колись їх діти нарешті пожили як люди)) Ну Канада точно не для заробітків.. Такий собі трудовий лагерь для молодих-перспективних, які будуть пахати щоб колись їх діти нарешті пожили як люди)) Letusrock Повідомлень: 1188 З нами з: 03.05.22 Подякував: 13 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 19:09 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: пане Денік, чисто для загального розвитку: пане Денік, чисто для загального розвитку:

Сам повивчай.

https://en.wikipedia.org/wiki/Assistant_professor

https://en.wikipedia.org/wiki/Associate_professor Сам повивчай. Denik Повідомлень: 2962 З нами з: 23.02.09 Подякував: 623 раз. Подякували: 1084 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 19:19 Дякую, пане flymanʼe.

Ми з вами просвітили людей, вийдуть з темряви знань.

Приємно, що читають хоч щось про освіту…

Може якісь висновки зроблять…

Як бачите, зацікавленість викликала назва професій викладачів в тих країнах та в тих університетах, а яких найближчі 100 років точно не побувають.

Це прекрасно.



Пане Денік:

- в системі освіти України - лектор (з вашої таблички) - це професор або доцент. За рішенням Вченої ради (відсутність кваліфікованого викладача) можуть доручити читати лекції Старшому викладачеві.

- я привернув увагу учасників форуму саме для того, що в Україні не знають, що за посада у згаданого лектора з університету UCSC.

- в моєму тексті помилок в цифрах немає? Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 бер, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9325 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3488 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 19:26 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Пане Денік:

- в системі освіти України - лектор (з вашої таблички) - це професор або доцент. За рішенням Вченої ради (відсутність кваліфікованого викладача) можуть доручити читати лекції Старшому викладачеві. Пане Денік:- в системі освіти України - лектор (з вашої таблички) - це професор або доцент. За рішенням Вченої ради (відсутність кваліфікованого викладача) можуть доручити читати лекції Старшому викладачеві.

Лектор - то якраз старший викладач. Лектор - то якраз старший викладач. Denik Повідомлень: 2962 З нами з: 23.02.09 Подякував: 623 раз. Подякували: 1084 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 19:41 akurt написав: Дякую, пане flymanʼe.

Ми з вами просвітили людей, вийдуть з темряви знань.

Приємно, що читають хоч щось про освіту…

Може якісь висновки зроблять…

Як бачите, зацікавленість викликала назва професій викладачів в тих країнах та в тих університетах, а яких найближчі 100 років точно не побувають.

Це прекрасно.



Пане Денік:

- в системі освіти України - лектор (з вашої таблички) - це професор або доцент. За рішенням Вченої ради (відсутність кваліфікованого викладача) можуть доручити читати лекції Старшому викладачеві.

- я привернув увагу учасників форуму саме для того, що в Україні не знають, що за посада у згаданого лектора з університету UCSC.

- в моєму тексті помилок в цифрах немає? Дякую, пане flymanʼe.Ми з вами просвітили людей, вийдуть з темряви знань.Приємно, що читають хоч щось про освіту…Може якісь висновки зроблять…Як бачите, зацікавленість викликала назва професій викладачів в тих країнах та в тих університетах, а яких найближчі 100 років точно не побувають.Це прекрасно.Пане Денік:- в системі освіти України - лектор (з вашої таблички) - це професор або доцент. За рішенням Вченої ради (відсутність кваліфікованого викладача) можуть доручити читати лекції Старшому викладачеві.- я привернув увагу учасників форуму саме для того, що в Україні не знають, що за посада у згаданого лектора з університету UCSC.- в моєму тексті помилок в цифрах немає?

В "нашій" системі, навіть, не будучи аспірантом, мав трудовий період, коли читав лекції, вів лаби, практичні заняття, приймав екзамени ... і при цьому числився "асистент кафедри"..., що раніше в часи СРСР називалося "викладач" (не плитки). Хоча колись думав робити наукову кар"єру, але потім зрозумів, що це омана, а мрія працювати у вузі викладачем таки здійснилася в несподіваний спосіб без аспірантури і наукових звань.



Щодо США там так звані професори поділяються на тих, які "викладають", а є які "ганають регресії", тобто, як в нас це називається, "ведуть господарські тему", "освоюють гранти", "займаються НИОКР". В "нашій" системі, навіть, не будучи аспірантом, мав трудовий період, коли читав лекції, вів лаби, практичні заняття, приймав екзамени ... і при цьому числився "асистент кафедри"..., що раніше в часи СРСР називалося "викладач" (не плитки). Хоча колись думав робити наукову кар"єру, але потім зрозумів, що це омана, а мрія працювати у вузі викладачем таки здійснилася в несподіваний спосіб без аспірантури і наукових звань.Щодо США там так звані професори поділяються на тих, які "викладають", а є які "ганають регресії", тобто, як в нас це називається, "ведуть господарські тему", "освоюють гранти", "займаються НИОКР". Востаннє редагувалось flyman в Чет 07 бер, 2024 19:50, всього редагувалось 3 разів. flyman

Повідомлень: 34154 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1576 раз. Подякували: 2749 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 20:03 flyman написав: В "нашій" системі, навіть, не будучи аспірантом, мав трудовий період, коли читав лекції, вів лаби, практичні заняття, приймав екзамени ... і при цьому числився "асистент кафедри"..., що раніше в часи СРСР називалося "викладач" (не плитки). Хоча колись думав робити наукову кар"єру, але потім зрозумів, що це омана, а мрія працювати у вузі викладачем таки здійснилася в несподіваний спосіб без аспірантури і наукових звань.

В "нашій" системі, навіть, не будучи аспірантом, мав трудовий період, коли читав лекції, вів лаби, практичні заняття, приймав екзамени ... і при цьому числився "асистент кафедри"..., що раніше в часи СРСР називалося "викладач" (не плитки). Хоча колись думав робити наукову кар"єру, але потім зрозумів, що це омана, а мрія працювати у вузі викладачем таки здійснилася в несподіваний спосіб без аспірантури і наукових звань.

Все вірно, пане flyman'e, і я знаю, що Ви працювали в університеті, тому і згадав вище Вас, як людину, яка має до того відношення та має вірну інформацію.

Навіщо в ту тему лізуть відомі фахівці з підрахунку кількості каменів на Марсі, з ціни на бензин на АЗС в США станом на 1 грудня 2048 року, фахівці з визначення переможців на виборах в Туркменістані, Туреччині, Еквадорі та в Аргентині (жодного разу не вгадали) - я на знаю.

Пам"ятаю, що я в 10-му класі середньої школи від учениці нашого класу почув під час диспуту слово "дилетант" - і не знав що воно таке. Було навіть соромно. СИДІВ МОВЧКИ.

Дилетантом були не соромно. Людина не все може знати.

Але навіщо аматорам лізти туди, де "не в темі" - то загАдка. Все вірно, пане'e, і я знаю, що Ви працювали в університеті, тому і згадав вище Вас, як людину, яка має до того відношення та має вірну інформацію.Навіщо в ту тему лізуть відомі фахівці з підрахунку кількості каменів на Марсі, з ціни на бензин на АЗС в США станом на 1 грудня 20року, фахівці з визначення переможців на виборах в Туркменістані, Туреччині, Еквадорі та в Аргентині (жодного разу не вгадали) - я на знаю.Пам"ятаю, що я в 10-му класі середньої школи від учениці нашого класу почув під час диспуту слово" - і не знав що воно таке. Було навіть соромно.Дилетантом були не соромно. Людина не все може знати.Але навіщо аматорам лізти туди, де "не в темі" - то загАдка. Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 бер, 2024 20:05, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9325 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3488 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 20:05 Re: Еміграція, заробітчанство Всюди свої приколи. От в мене колега в Голандії перейшла з UD2 на UD1 (в нас була кандидат, доцент). В них 15 щаблеві в кар'єрній драбині викладача, значно більше ніж в нас і точну відповідність важко знайти. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 07 бер, 2024 20:07, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2471 З нами з: 29.07.22 Подякував: 453 раз. Подякували: 341 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 20:57 flyman написав: барабашов написав: flyman написав: І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"!

Не те що у ваших Амераках:

І веде блог (знімає відос для ютуба/тіктока показуючи дулі пролітаючому ковру) "жизнь удалась"!Не те що у ваших Амераках:

Когда диктор наконец то вернётся в справедливую бахатую расею в любимый чистый и зажиточный Магнитогорск? Когда диктор наконец то вернётся в справедливую бахатую расею в любимый чистый и зажиточный Магнитогорск?

Автор каже, що основні гроші заробляє на монетизації каналів ютуба.

Але ж в запорєюріку юж 2 роки як ю-труба її відімкнула.

Легенда так собі.

Вернемся до наших баранів, так як це був камінець в огород rjkz, який "готувався роками до еміграції", а не студента з глубинки нечорнозем"я, який попав туристом з $2K в кишені по ворк-унд-травел на канікули, збирав булочки на смітниках за ресторанів, спав на підібраному на вулиці матрасі, так сказати, починав з "бази" капіталізму. Автор каже, що основні гроші заробляє на монетизації каналів ютуба.Але ж в запорєюріку юж 2 роки як ю-труба її відімкнула.Легенда так собі.Вернемся до наших баранів, так як це був камінець в огород rjkz, який "готувався роками до еміграції", а не студента з глубинки нечорнозем"я, який попав туристом з $2K в кишені по ворк-унд-травел на канікули, збирав булочки на смітниках за ресторанів, спав на підібраному на вулиці матрасі, так сказати, починав з "бази" капіталізму.



Пардон, как это можно смотреть не блевая?

Флай, что за страсть выискивать такое дерьмо?

Этого чувака никто насильно там не держит.

Чемодан-вокзал-рааися.

Если человеку (не ему, ему я выше написал что делать) не нравится его работа, он может найти другую. Другого работодателя. Кстати, этот чувак в одном предложении говорит, что никто уже не хочет работать, а в другом что пашет за миску супа. Но в США такое может быть, только если человек ничего не делает, чтобы ему платили больше (опять-же есть минимальная зп, ниже которой нельзя платить).

В США почти 400 млн населения и это население не работает как на раисе на совковых заводах по 10 тыщ человек.

МОре работодателей и крупных и средних и мелких.

Американцы аж бегом работают на грязных работах.

Только если чувак работает садовником по усдьбам врачей и адвокатов, то он это не увидет. В НЙ очередь на годы в Департмент оф санитейшн, чтобы по ночам мусор на траке ездить собирать. В "подавляющем большинстве" - американцы, причем белые. Я не знаю, может это бывшие зеки? Но реально, здоровенные белые американцы ездят на мусорных траках и собирают мусорные мешки, судя по всему тяжелые. Им за это, насколько я слышал, платят от 50 долларов в час. Плюс все бенефиты сити джаб.

В общем, мало есть что обсуждать на примере одного ватного неудачника. Пардон, как это можно смотреть не блевая?Флай, что за страсть выискивать такое дерьмо?Этого чувака никто насильно там не держит.Чемодан-вокзал-рааися.Если человеку (не ему, ему я выше написал что делать) не нравится его работа, он может найти другую. Другого работодателя. Кстати, этот чувак в одном предложении говорит, что никто уже не хочет работать, а в другом что пашет за миску супа. Но в США такое может быть, только если человек ничего не делает, чтобы ему платили больше (опять-же есть минимальная зп, ниже которой нельзя платить).В США почти 400 млн населения и это население не работает как на раисе на совковых заводах по 10 тыщ человек.МОре работодателей и крупных и средних и мелких.Американцы аж бегом работают на грязных работах.Только если чувак работает садовником по усдьбам врачей и адвокатов, то он это не увидет. В НЙ очередь на годы в Департмент оф санитейшн, чтобы по ночам мусор на траке ездить собирать. В "подавляющем большинстве" - американцы, причем белые. Я не знаю, может это бывшие зеки? Но реально, здоровенные белые американцы ездят на мусорных траках и собирают мусорные мешки, судя по всему тяжелые. Им за это, насколько я слышал, платят от 50 долларов в час. Плюс все бенефиты сити джаб.В общем, мало есть что обсуждать на примере одного ватного неудачника. rjkz

Повідомлень: 16275 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8243 раз. Подякували: 5113 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 21:02 Re: Еміграція, заробітчанство Зустрілися два одіночества - пан флай з общагами по 300 та пан акурт з анталійським бетоном за 3 тисячі - щось спільне в них є) cherchiltank

Повідомлень: 1221 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 21:02 vitaliiangel написав: rjkz написав: Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться.

Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.

Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.

Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ. Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться.Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь.Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения.Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.

Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают. Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают.



В ставке тоже дело - аренда дешевле, чем выплата по мортгиджу, что ненормально. Причем сушественно.

Но и законодательство не в пользу лендлордов, что охлаждает интерес. В ставке тоже дело - аренда дешевле, чем выплата по мортгиджу, что ненормально. Причем сушественно.Но и законодательство не в пользу лендлордов, что охлаждает интерес. rjkz

Повідомлень: 16275 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8243 раз. Подякували: 5113 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1926192719281929> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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