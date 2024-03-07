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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1926192719281929 Додано: Чет 07 бер, 2024 21:06 rjkz написав: Но и законодательство не в пользу лендлордов, что охлаждает интерес. Но и законодательство не в пользу лендлордов, что охлаждает интерес. да я уже прочитал ваш более развёрнутый ответ. Спасибо. США вроде рыночная экономика а власти лезут регулировать цену аренды, абсурд. В Киеве аренду никто не регулирует и она одна из самых низких в Европе. да я уже прочитал ваш более развёрнутый ответ. Спасибо. США вроде рыночная экономика а власти лезут регулировать цену аренды, абсурд. В Киеве аренду никто не регулирует и она одна из самых низких в Европе. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 бер, 2024 21:09, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 22318 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2377 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 21:06 vitaliiangel написав: flyman написав: Ключ до пазла: висока ставка ФРС (мінімум шарових гелікоптерних грошей). Ключ до пазла: висока ставка ФРС (мінімум шарових гелікоптерних грошей). регулируется ценой м2 Мы вошли в лифт, и он помчался кверху. Лифт останавливался, негр открывал дверцу, кричал: «Ап!» («Вверх!»), пассажиры называли номер своего этажа. Вошла женщина. Тогда все мужчины сняли шляпы и дальше ехали без шляп. Мы сделали то же самое. Это был первый американский обычай, с которым мы познакомились.



Но знакомство с обычаями чужой страны дается не так‑то легко и почти всегда сопровождается конфузом. Как‑то, через несколько дней, мы подымались в лифте к нашему издателю. Вошла женщина, и мы с поспешностью старых, опытных ньюйоркцев сняли шляпы. Однако остальные мужчины не последовали нашему рыцарскому примеру и даже посмотрели на нас с любопытством. Оказалось, что шляпы нужно снимать только в частных и гостиничных лифтах. В тех зданиях, где люди делают бизнес, можно оставаться в шляпах.



Стирают в Америке быстро и необыкновенно хорошо. Выглаженные рубашки выглядят лучше, чем новые в магазинной витрине. Каждую из них вкладывают в бумажный карман, опоясывают бумажной лентой с маркой прачечного заведения и аккуратно закалывают булавочками рукава. Кроме того, белье из стирки приходит зачиненным, носки – заштопанными. Комфорт в Америке вовсе не признак роскоши. Он стандартен и доступен.



Линии надземки стоят на железных столбах и проходят на уровне вторых и третьих этажей и лишь в некоторых местах города повышаются до пятых и шестых. Это странное сооружение время от времени издает ужасающий грохот, от которого стынет мозг. От него здоровые люди становятся нервными, нервные – сходят с ума, а сумасшедшие прыгают в своих пробковых комнатках и ревут, как львы. название книги и ссылку на неё дам в лс. Авторы украинцы (одесситы). регулируется ценой м2название книги и ссылку на неё дам в лс. Авторы украинцы (одесситы).



Насчет метро - правда.

Я не знаю, как там люди живут в 2-х метрах окнами от стальных конструкций путепроводов, по которым в несколько уровнях идут поезда. Насчет метро - правда.Я не знаю, как там люди живут в 2-х метрах окнами от стальных конструкций путепроводов, по которым в несколько уровнях идут поезда. rjkz

Повідомлень: 16275 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8243 раз. Подякували: 5113 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 21:24 akurt написав: Bolt написав: Ті блогери вже заграли:половина відосів на Ютубі,, Чому тре тікати з Польщі до Канади?!", друга,, Чому тре тікати з Канади до Польщі?!", тож наразі сижу в Україні, жую попкорн...

Пи. Си. Таке враження, що крім надходжень з Ютубу, ні в Канаді ні в Польші фіг де, ще заробиш... 😏🤔 Ті блогери вже заграли:половина відосів на Ютубі,, Чому тре тікати з Польщі до Канади?!", друга,, Чому тре тікати з Канади до Польщі?!", тож наразі сижу в Україні, жую попкорн...Пи. Си. Таке враження, що крім надходжень з Ютубу, ні в Канаді ні в Польші фіг де, ще заробиш... 😏🤔

Я гадаю, що до цього треба відноситися творчо, бо скільки людей - стільки і думок.

Те, що одному добре, іншому дуже не подобається. Це нормально.

Я гадаю, що до цього треба відноситися творчо, бо скільки людей - стільки і думок.Те, що одному добре, іншому дуже не подобається. Це нормально.

Пригадалося: Одеса, грає, 7:40, відпливає пароплав з кучерявими на історичну батьківщину, на зустріч йому зворотній з такими ж репатріантами. На борти обох суден вибігає повно пасажирів і крутять у виска пальцями пасажирам з протилежного рейсу.

в яблочко.

бессмысленно что-то экстраполировать, смотреть статистику.

Всё вокруг - лишь проекция сознания и только глобальные абсолютные вещи одинаковы для всех

кароч - можно стать богатым силой мысли)) в яблочко.бессмысленно что-то экстраполировать, смотреть статистику.Всё вокруг - лишь проекция сознания и только глобальные абсолютные вещи одинаковы для всехкароч - можно стать богатым силой мысли)) Бетон

Повідомлень: 1912 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 167 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 21:27 Re: Еміграція, заробітчанство помню был в ютюбе дальнобой в США из Марика или Одессы. Сколько роликов он снял, столько и плакал как в США плохо, а в ссср хорошо. просмотров капец. и действительно, жизнь так и складывалась, так как он её режиссировал Бетон

Повідомлень: 1912 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 21:52 Бетон написав: помню был в ютюбе дальнобой в США из Марика или Одессы. Сколько роликов он снял, столько и плакал как в США плохо, а в ссср хорошо. просмотров капец. и действительно, жизнь так и складывалась, так как он её режиссировал помню был в ютюбе дальнобой в США из Марика или Одессы. Сколько роликов он снял, столько и плакал как в США плохо, а в ссср хорошо. просмотров капец. и действительно, жизнь так и складывалась, так как он её режиссировал

Це ватний ібонько - після війни здриснув в кацапію а зараз вроді знову в США) Це ватний ібонько - після війни здриснув в кацапію а зараз вроді знову в США) cherchiltank

Повідомлень: 1221 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 21:58 Бетон написав: кароч - можно стать богатым силой мысли)) кароч - можно стать богатым силой мысли))

Ну ось якраз свіжина і про багатство...



Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила про свій звіт про багатство за 2024 рік.

Згідно зі звітом, кількість глобальних ультрабагатих у світі, яка становила 601 тисячу 300 минулого року, зросла на 4,2 відсотка до 626 тисяч 619.



У регіональному розрізі збільшення кількості надбагатих людей очолили Північна Америка з 7,2 відсотка та Близький Схід з 6,2 відсотка, тоді як Латинська Америка була єдиним регіоном, де кількість заможних людей зменшилася.

Згідно зі звітом Knight Frank 2024 Wealth Report, Туреччина стала країною у світі, де пропорційно найбільше зросла кількість людей зі статками 30 мільйонів доларів і більше.

У звіті також зазначено, що зростаюча кількість надбагатих людей у ​​світі має позитивне ставлення до нерухомості, що майже одна п’ята цих багатих людей планує інвестувати в комерційну нерухомість цього року, а більше однієї п’ятої розглядають купівлю будинків/квартир.



Є табличка даних по континентам та окремим країнам.

Зверніть увагу на данні щодо Азії.





P.S. 8 березня в Туреччину прибуває з візитом президент України для зустрічі на вищому рівні. Примітка не має відношення до кількості багатіїв, але просто гадаю дуже актуальна подія.

А раптом щось відбудеться чудове...

Я вірю в чудеса... Ну ось якраз свіжина і про багатство...Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила про свій звіт про багатство за 2024 рік.Згідно зі звітом, кількість глобальних ультрабагатих у світі, яка становила 601 тисячу 300 минулого року, зросла на 4,2 відсотка до 626 тисяч 619.У регіональному розрізі збільшення кількості надбагатих людей очолили Північна Америка з 7,2 відсотка та Близький Схід з 6,2 відсотка, тоді як Латинська Америка була єдиним регіоном, де кількість заможних людей зменшилася.Згідно зі звітом Knight Frank 2024 Wealth Report, Туреччина стала країною у світі, де пропорційно найбільше зросла кількість людей зі статками 30 мільйонів доларів і більше.У звіті також зазначено, що зростаюча кількість надбагатих людей у ​​світі має позитивне ставлення до нерухомості, що майже одна п’ята цих багатих людей планує інвестувати в комерційну нерухомість цього року, а більше однієї п’ятої розглядають купівлю будинків/квартир.Є табличка даних по континентам та окремим країнам.Зверніть увагу на данні щодо Азії.8 березня в Туреччину прибуває з візитом президент України для зустрічі на вищому рівні. Примітка не має відношення до кількості багатіїв, але просто гадаю дуже актуальна подія.А раптом щось відбудеться чудове...Я вірю в чудеса... akurt

Повідомлень: 9325 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3488 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 бер, 2024 22:19 akurt написав: Бетон написав: кароч - можно стать богатым силой мысли)) кароч - можно стать богатым силой мысли))

Ну ось якраз свіжина і про багатство...



Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила про свій звіт про багатство за 2024 рік.

Згідно зі звітом, кількість глобальних ультрабагатих у світі, яка становила 601 тисячу 300 минулого року, зросла на 4,2 відсотка до 626 тисяч 619.



У регіональному розрізі збільшення кількості надбагатих людей очолили Північна Америка з 7,2 відсотка та Близький Схід з 6,2 відсотка, тоді як Латинська Америка була єдиним регіоном, де кількість заможних людей зменшилася.

Згідно зі звітом Knight Frank 2024 Wealth Report, Туреччина стала країною у світі, де пропорційно найбільше зросла кількість людей зі статками 30 мільйонів доларів і більше.

У звіті також зазначено, що зростаюча кількість надбагатих людей у ​​світі має позитивне ставлення до нерухомості, що майже одна п’ята цих багатих людей планує інвестувати в комерційну нерухомість цього року, а більше однієї п’ятої розглядають купівлю будинків/квартир.



Є табличка даних по континентам та окремим країнам.

Зверніть увагу на данні щодо Азії.





P.S. 8 березня в Туреччину прибуває з візитом президент України для зустрічі на вищому рівні. Примітка не має відношення до кількості багатіїв, але просто гадаю дуже актуальна подія.

А раптом щось відбудеться чудове...

Я вірю в чудеса... Ну ось якраз свіжина і про багатство...Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила про свій звіт про багатство за 2024 рік.Згідно зі звітом, кількість глобальних ультрабагатих у світі, яка становила 601 тисячу 300 минулого року, зросла на 4,2 відсотка до 626 тисяч 619.У регіональному розрізі збільшення кількості надбагатих людей очолили Північна Америка з 7,2 відсотка та Близький Схід з 6,2 відсотка, тоді як Латинська Америка була єдиним регіоном, де кількість заможних людей зменшилася.Згідно зі звітом Knight Frank 2024 Wealth Report, Туреччина стала країною у світі, де пропорційно найбільше зросла кількість людей зі статками 30 мільйонів доларів і більше.У звіті також зазначено, що зростаюча кількість надбагатих людей у ​​світі має позитивне ставлення до нерухомості, що майже одна п’ята цих багатих людей планує інвестувати в комерційну нерухомість цього року, а більше однієї п’ятої розглядають купівлю будинків/квартир.Є табличка даних по континентам та окремим країнам.Зверніть увагу на данні щодо Азії.8 березня в Туреччину прибуває з візитом президент України для зустрічі на вищому рівні. Примітка не має відношення до кількості багатіїв, але просто гадаю дуже актуальна подія.А раптом щось відбудеться чудове...Я вірю в чудеса...

психону і приїду в Туреччину)). сподіваюсь, там є багатоженство психону і приїду в Туреччину)). сподіваюсь, там є багатоженство Бетон

Повідомлень: 1912 З нами з: 17.12.22 Подякував: 76 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1926192719281929 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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