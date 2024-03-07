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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1926192719281929
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:06

  rjkz написав:Но и законодательство не в пользу лендлордов, что охлаждает интерес.
да я уже прочитал ваш более развёрнутый ответ. Спасибо. США вроде рыночная экономика а власти лезут регулировать цену аренды, абсурд. В Киеве аренду никто не регулирует и она одна из самых низких в Европе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 бер, 2024 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:06

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Ключ до пазла: висока ставка ФРС (мінімум шарових гелікоптерних грошей).
регулируется ценой м2
Мы вошли в лифт, и он помчался кверху. Лифт останавливался, негр открывал дверцу, кричал: «Ап!» («Вверх!»), пассажиры называли номер своего этажа. Вошла женщина. Тогда все мужчины сняли шляпы и дальше ехали без шляп. Мы сделали то же самое. Это был первый американский обычай, с которым мы познакомились.

Но знакомство с обычаями чужой страны дается не так‑то легко и почти всегда сопровождается конфузом. Как‑то, через несколько дней, мы подымались в лифте к нашему издателю. Вошла женщина, и мы с поспешностью старых, опытных ньюйоркцев сняли шляпы. Однако остальные мужчины не последовали нашему рыцарскому примеру и даже посмотрели на нас с любопытством. Оказалось, что шляпы нужно снимать только в частных и гостиничных лифтах. В тех зданиях, где люди делают бизнес, можно оставаться в шляпах.

Стирают в Америке быстро и необыкновенно хорошо. Выглаженные рубашки выглядят лучше, чем новые в магазинной витрине. Каждую из них вкладывают в бумажный карман, опоясывают бумажной лентой с маркой прачечного заведения и аккуратно закалывают булавочками рукава. Кроме того, белье из стирки приходит зачиненным, носки – заштопанными. Комфорт в Америке вовсе не признак роскоши. Он стандартен и доступен.

Линии надземки стоят на железных столбах и проходят на уровне вторых и третьих этажей и лишь в некоторых местах города повышаются до пятых и шестых. Это странное сооружение время от времени издает ужасающий грохот, от которого стынет мозг. От него здоровые люди становятся нервными, нервные – сходят с ума, а сумасшедшие прыгают в своих пробковых комнатках и ревут, как львы.
название книги и ссылку на неё дам в лс. Авторы украинцы (одесситы).


Насчет метро - правда.
Я не знаю, как там люди живут в 2-х метрах окнами от стальных конструкций путепроводов, по которым в несколько уровнях идут поезда.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:24

  akurt написав:
  Bolt написав:Ті блогери вже заграли:половина відосів на Ютубі,, Чому тре тікати з Польщі до Канади?!", друга,, Чому тре тікати з Канади до Польщі?!", тож наразі сижу в Україні, жую попкорн...
Пи. Си. Таке враження, що крім надходжень з Ютубу, ні в Канаді ні в Польші фіг де, ще заробиш... 😏🤔

Я гадаю, що до цього треба відноситися творчо, бо скільки людей - стільки і думок.
Те, що одному добре, іншому дуже не подобається. Це нормально.

Пригадалося: Одеса, грає, 7:40, відпливає пароплав з кучерявими на історичну батьківщину, на зустріч йому зворотній з такими ж репатріантами. На борти обох суден вибігає повно пасажирів і крутять у виска пальцями пасажирам з протилежного рейсу.

в яблочко.
бессмысленно что-то экстраполировать, смотреть статистику.
Всё вокруг - лишь проекция сознания и только глобальные абсолютные вещи одинаковы для всех
кароч - можно стать богатым силой мысли))
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:27

Re: Еміграція, заробітчанство

помню был в ютюбе дальнобой в США из Марика или Одессы. Сколько роликов он снял, столько и плакал как в США плохо, а в ссср хорошо. просмотров капец. и действительно, жизнь так и складывалась, так как он её режиссировал
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:52

  Бетон написав:помню был в ютюбе дальнобой в США из Марика или Одессы. Сколько роликов он снял, столько и плакал как в США плохо, а в ссср хорошо. просмотров капец. и действительно, жизнь так и складывалась, так как он её режиссировал

Це ватний ібонько - після війни здриснув в кацапію а зараз вроді знову в США)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:58

  Бетон написав:кароч - можно стать богатым силой мысли))

Ну ось якраз свіжина і про багатство...

Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила про свій звіт про багатство за 2024 рік.
Згідно зі звітом, кількість глобальних ультрабагатих у світі, яка становила 601 тисячу 300 минулого року, зросла на 4,2 відсотка до 626 тисяч 619.

У регіональному розрізі збільшення кількості надбагатих людей очолили Північна Америка з 7,2 відсотка та Близький Схід з 6,2 відсотка, тоді як Латинська Америка була єдиним регіоном, де кількість заможних людей зменшилася.
Згідно зі звітом Knight Frank 2024 Wealth Report, Туреччина стала країною у світі, де пропорційно найбільше зросла кількість людей зі статками 30 мільйонів доларів і більше.
У звіті також зазначено, що зростаюча кількість надбагатих людей у ​​світі має позитивне ставлення до нерухомості, що майже одна п’ята цих багатих людей планує інвестувати в комерційну нерухомість цього року, а більше однієї п’ятої розглядають купівлю будинків/квартир.

Є табличка даних по континентам та окремим країнам.
Зверніть увагу на данні щодо Азії.
Зображення

P.S. 8 березня в Туреччину прибуває з візитом президент України для зустрічі на вищому рівні. Примітка не має відношення до кількості багатіїв, але просто гадаю дуже актуальна подія.
А раптом щось відбудеться чудове...
Я вірю в чудеса...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:19

  akurt написав:
  Бетон написав:кароч - можно стать богатым силой мысли))

Ну ось якраз свіжина і про багатство...

Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила про свій звіт про багатство за 2024 рік.
Згідно зі звітом, кількість глобальних ультрабагатих у світі, яка становила 601 тисячу 300 минулого року, зросла на 4,2 відсотка до 626 тисяч 619.

У регіональному розрізі збільшення кількості надбагатих людей очолили Північна Америка з 7,2 відсотка та Близький Схід з 6,2 відсотка, тоді як Латинська Америка була єдиним регіоном, де кількість заможних людей зменшилася.
Згідно зі звітом Knight Frank 2024 Wealth Report, Туреччина стала країною у світі, де пропорційно найбільше зросла кількість людей зі статками 30 мільйонів доларів і більше.
У звіті також зазначено, що зростаюча кількість надбагатих людей у ​​світі має позитивне ставлення до нерухомості, що майже одна п’ята цих багатих людей планує інвестувати в комерційну нерухомість цього року, а більше однієї п’ятої розглядають купівлю будинків/квартир.

Є табличка даних по континентам та окремим країнам.
Зверніть увагу на данні щодо Азії.
Зображення

P.S. 8 березня в Туреччину прибуває з візитом президент України для зустрічі на вищому рівні. Примітка не має відношення до кількості багатіїв, але просто гадаю дуже актуальна подія.
А раптом щось відбудеться чудове...
Я вірю в чудеса...

психону і приїду в Туреччину)). сподіваюсь, там є багатоженство
Бетон
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