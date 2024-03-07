Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Но и законодательство не в пользу лендлордов, что охлаждает интерес.
да я уже прочитал ваш более развёрнутый ответ. Спасибо. США вроде рыночная экономика а власти лезут регулировать цену аренды, абсурд. В Киеве аренду никто не регулирует и она одна из самых низких в Европе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 бер, 2024 21:09, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Ключ до пазла: висока ставка ФРС (мінімум шарових гелікоптерних грошей).
регулируется ценой м2
Мы вошли в лифт, и он помчался кверху. Лифт останавливался, негр открывал дверцу, кричал: «Ап!» («Вверх!»), пассажиры называли номер своего этажа. Вошла женщина. Тогда все мужчины сняли шляпы и дальше ехали без шляп. Мы сделали то же самое. Это был первый американский обычай, с которым мы познакомились.
Но знакомство с обычаями чужой страны дается не так‑то легко и почти всегда сопровождается конфузом. Как‑то, через несколько дней, мы подымались в лифте к нашему издателю. Вошла женщина, и мы с поспешностью старых, опытных ньюйоркцев сняли шляпы. Однако остальные мужчины не последовали нашему рыцарскому примеру и даже посмотрели на нас с любопытством. Оказалось, что шляпы нужно снимать только в частных и гостиничных лифтах. В тех зданиях, где люди делают бизнес, можно оставаться в шляпах.
Стирают в Америке быстро и необыкновенно хорошо. Выглаженные рубашки выглядят лучше, чем новые в магазинной витрине. Каждую из них вкладывают в бумажный карман, опоясывают бумажной лентой с маркой прачечного заведения и аккуратно закалывают булавочками рукава. Кроме того, белье из стирки приходит зачиненным, носки – заштопанными. Комфорт в Америке вовсе не признак роскоши. Он стандартен и доступен.
Линии надземки стоят на железных столбах и проходят на уровне вторых и третьих этажей и лишь в некоторых местах города повышаются до пятых и шестых. Это странное сооружение время от времени издает ужасающий грохот, от которого стынет мозг. От него здоровые люди становятся нервными, нервные – сходят с ума, а сумасшедшие прыгают в своих пробковых комнатках и ревут, как львы.
название книги и ссылку на неё дам в лс. Авторы украинцы (одесситы).
Насчет метро - правда. Я не знаю, как там люди живут в 2-х метрах окнами от стальных конструкций путепроводов, по которым в несколько уровнях идут поезда.
Bolt написав:Ті блогери вже заграли:половина відосів на Ютубі,, Чому тре тікати з Польщі до Канади?!", друга,, Чому тре тікати з Канади до Польщі?!", тож наразі сижу в Україні, жую попкорн... Пи. Си. Таке враження, що крім надходжень з Ютубу, ні в Канаді ні в Польші фіг де, ще заробиш... 😏🤔
Я гадаю, що до цього треба відноситися творчо, бо скільки людей - стільки і думок. Те, що одному добре, іншому дуже не подобається. Це нормально.
Пригадалося: Одеса, грає, 7:40, відпливає пароплав з кучерявими на історичну батьківщину, на зустріч йому зворотній з такими ж репатріантами. На борти обох суден вибігає повно пасажирів і крутять у виска пальцями пасажирам з протилежного рейсу.
в яблочко. бессмысленно что-то экстраполировать, смотреть статистику. Всё вокруг - лишь проекция сознания и только глобальные абсолютные вещи одинаковы для всех кароч - можно стать богатым силой мысли))
помню был в ютюбе дальнобой в США из Марика или Одессы. Сколько роликов он снял, столько и плакал как в США плохо, а в ссср хорошо. просмотров капец. и действительно, жизнь так и складывалась, так как он её режиссировал
Бетон написав:помню был в ютюбе дальнобой в США из Марика или Одессы. Сколько роликов он снял, столько и плакал как в США плохо, а в ссср хорошо. просмотров капец. и действительно, жизнь так и складывалась, так как он её режиссировал
Це ватний ібонько - після війни здриснув в кацапію а зараз вроді знову в США)
Бетон написав:кароч - можно стать богатым силой мысли))
Ну ось якраз свіжина і про багатство...
Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила про свій звіт про багатство за 2024 рік. Згідно зі звітом, кількість глобальних ультрабагатих у світі, яка становила 601 тисячу 300 минулого року, зросла на 4,2 відсотка до 626 тисяч 619.
У регіональному розрізі збільшення кількості надбагатих людей очолили Північна Америка з 7,2 відсотка та Близький Схід з 6,2 відсотка, тоді як Латинська Америка була єдиним регіоном, де кількість заможних людей зменшилася. Згідно зі звітом Knight Frank 2024 Wealth Report, Туреччина стала країною у світі, де пропорційно найбільше зросла кількість людей зі статками 30 мільйонів доларів і більше. У звіті також зазначено, що зростаюча кількість надбагатих людей у світі має позитивне ставлення до нерухомості, що майже одна п’ята цих багатих людей планує інвестувати в комерційну нерухомість цього року, а більше однієї п’ятої розглядають купівлю будинків/квартир.
Є табличка даних по континентам та окремим країнам. Зверніть увагу на данні щодо Азії.
P.S. 8 березня в Туреччину прибуває з візитом президент України для зустрічі на вищому рівні. Примітка не має відношення до кількості багатіїв, але просто гадаю дуже актуальна подія. А раптом щось відбудеться чудове... Я вірю в чудеса...
Бетон написав:кароч - можно стать богатым силой мысли))
Ну ось якраз свіжина і про багатство...
Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила про свій звіт про багатство за 2024 рік. Згідно зі звітом, кількість глобальних ультрабагатих у світі, яка становила 601 тисячу 300 минулого року, зросла на 4,2 відсотка до 626 тисяч 619.
У регіональному розрізі збільшення кількості надбагатих людей очолили Північна Америка з 7,2 відсотка та Близький Схід з 6,2 відсотка, тоді як Латинська Америка була єдиним регіоном, де кількість заможних людей зменшилася. Згідно зі звітом Knight Frank 2024 Wealth Report, Туреччина стала країною у світі, де пропорційно найбільше зросла кількість людей зі статками 30 мільйонів доларів і більше. У звіті також зазначено, що зростаюча кількість надбагатих людей у світі має позитивне ставлення до нерухомості, що майже одна п’ята цих багатих людей планує інвестувати в комерційну нерухомість цього року, а більше однієї п’ятої розглядають купівлю будинків/квартир.
Є табличка даних по континентам та окремим країнам. Зверніть увагу на данні щодо Азії.
P.S. 8 березня в Туреччину прибуває з візитом президент України для зустрічі на вищому рівні. Примітка не має відношення до кількості багатіїв, але просто гадаю дуже актуальна подія. А раптом щось відбудеться чудове... Я вірю в чудеса...
психону і приїду в Туреччину)). сподіваюсь, там є багатоженство
rjkz написав:Но и законодательство не в пользу лендлордов, что охлаждает интерес.
да я уже прочитал ваш более развёрнутый ответ. Спасибо. США вроде рыночная экономика а власти лезут регулировать цену аренды, абсурд. В Киеве аренду никто не регулирует и она одна из самых низких в Европе.
Примерно так же регулируется в Германии, во всяком случае, в Мюнхене. У нас в Украине несколько превратные представления о сегодняшней рыночной экономике.
rjkz написав:Только что звонил риелтор с которым несколько лет назад пытался сработаться. Он мне когда-то хоть безрезультатно, но пытался помочь. Сейчас поговорили, я ему дал интересующую инфу, он мне подтвердил мои умозаключения - на рынке продаж полный штиль, продаж почти нет. На рынке аренды - критический дефицит предложения. Касательно покупки под рент - подтвердил мои опасения, посоветовал выбросить эту идею из головы. Где угодно, но не в НЙ.
Николай я чёто не понимаю, критический дефицит предложения должен толкать цену аренды вверх. Или ренту регулирует муниципалитет? Если цена растёт должны расти и продажи за счёт роста желающих заработать на аренде. Тут не хватает какого-то пазла. В аренду квартиры всем нужны а купить - не нужны никому. Это как? Есть подозрение, что проблема в высоких ставках по ипотеке, когда платёж получается дороже аренды, а без ипотеки там жильё не покупают.
Є квартири які не можна здавати в аренду)
Да, это тоже есть, но в данный момент это мало влияет на рынок. Квартиры, которые можно сдавать, продаются чуть лучше, но не значительно. Повторюсь, на моменте снимать дешевле, чем платить по мортгиджу, а держать на депозите выгоднее и проще, чем сдавать квартиру.
cherchiltank написав: В Австрії та Німеччині ще жорсткіше - там взагалі рент бізнес квартир неприбутковий для пересічного - тілько для компаній) плюс в Нью йорку я чув є кондо де взагалі забороняється здавати в оренду квартиру)
В кондо как раз без проблем. Нельзя сдавать в части кооперативов, в части коопов можно сдавать с первого дня, в части коопов можно сдавать, но платить коопу часть от арендной платы, в части коопов можно сдавать после проживания самому несколько лет, есть коопы в которых можно сдавать каждые 3 года из 5. Я вообще не понимаю этого правила. То есть, сдал, через 3 года выгоняешь арендаторов (в НЙ я вообще не представляю как это), 2 года хата стоит и жрет вхолостую мейнтаненс, потом опять сдаещь. В коопах хорошо жить самому, они хорошо содержатся и там обеспеченая и устоявшаяся публика. Но как инвестиция это ж)па.