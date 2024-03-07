RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1927192819291930
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 02:06

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Но и законодательство не в пользу лендлордов, что охлаждает интерес.
да я уже прочитал ваш более развёрнутый ответ. Спасибо. США вроде рыночная экономика а власти лезут регулировать цену аренды, абсурд. В Киеве аренду никто не регулирует и она одна из самых низких в Европе.


Дело в том, что есть демократические штаты, часть которых (НЙ, Калифорния и в меньшей мере Вашингтон) можно назвать в определенной мере социалистическими.
В республиканских штатах таких как Флорида, Техас ...такого и близко нет.
3 недели неуплаты, подача в суд, и через неделю судебный шериф с предписанием приходит освобождать помещение.
Если-бы в НЙ, с его зарплатами и перегруженностью не регулировали-бы аренду, то 5куе за студию было-бы не только на Манхеттене.
Также законами НЙ фактически заблокирована краткосрочная (менее 31 дня) аренда.
Но это уже отельное лобби.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16278
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8243 раз.
Подякували: 5113 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 02:34

Прям обидно, что-то я всё последнее время зеваю. :)
Просто интересно, что такое "деструктивний та провокаційний контент" в исполнении flyman, что сразу на неделю на отдых. Ни на военной ветке, ни здесь ничего не увидел.
Если кому не лень, может, в личку расскажете?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28181
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5272 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 1927192819291930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2257)
08.03.2024 02:31
Ринок ОВДП (5831)
07.03.2024 23:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.