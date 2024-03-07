vitaliiangel написав:да я уже прочитал ваш более развёрнутый ответ. Спасибо. США вроде рыночная экономика а власти лезут регулировать цену аренды, абсурд. В Киеве аренду никто не регулирует и она одна из самых низких в Европе.
Дело в том, что есть демократические штаты, часть которых (НЙ, Калифорния и в меньшей мере Вашингтон) можно назвать в определенной мере социалистическими.
В республиканских штатах таких как Флорида, Техас ...такого и близко нет.
3 недели неуплаты, подача в суд, и через неделю судебный шериф с предписанием приходит освобождать помещение.
Если-бы в НЙ, с его зарплатами и перегруженностью не регулировали-бы аренду, то 5куе за студию было-бы не только на Манхеттене.
Также законами НЙ фактически заблокирована краткосрочная (менее 31 дня) аренда.
Но это уже отельное лобби.