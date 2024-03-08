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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1927192819291930
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 02:06

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Но и законодательство не в пользу лендлордов, что охлаждает интерес.
да я уже прочитал ваш более развёрнутый ответ. Спасибо. США вроде рыночная экономика а власти лезут регулировать цену аренды, абсурд. В Киеве аренду никто не регулирует и она одна из самых низких в Европе.


Дело в том, что есть демократические штаты, часть которых (НЙ, Калифорния и в меньшей мере Вашингтон) можно назвать в определенной мере социалистическими.
В республиканских штатах таких как Флорида, Техас ...такого и близко нет.
3 недели неуплаты, подача в суд, и через неделю судебный шериф с предписанием приходит освобождать помещение.
Если-бы в НЙ, с его зарплатами и перегруженностью не регулировали-бы аренду, то 5куе за студию было-бы не только на Манхеттене.
Также законами НЙ фактически заблокирована краткосрочная (менее 31 дня) аренда.
Но это уже отельное лобби.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 02:34

Прям обидно, что-то я всё последнее время зеваю. :)
Просто интересно, что такое "деструктивний та провокаційний контент" в исполнении flyman, что сразу на неделю на отдых. Ни на военной ветке, ни здесь ничего не увидел.
Если кому не лень, может, в личку расскажете?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 08:10

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

Отак прокидаєшся зранку…
Думаєш, чим українці можуть ще здивувати…
А тут ось так запитання:

«Доброго дня!
Можливо хто небудь їхав із США на авто в Канаду (по CUAET), де ви отримували work permit?
Буду вдячна за відповідь та поради!»
(Цитата)

Ну де, ну де… звісно де: на прикордонному кордоні, прикордонник канадський подивиться на паспорт український з візою, подивиться на отриману в автоматі Декларацію, та намалює на ній фломастером букву «Е» - іди до віконця «Е» та отримуй Work permit.
Ну дають наші українці: на авто із США - на заробітки в Канаду…
akurt
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