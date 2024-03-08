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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1927192819291930
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 02:06

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Но и законодательство не в пользу лендлордов, что охлаждает интерес.
да я уже прочитал ваш более развёрнутый ответ. Спасибо. США вроде рыночная экономика а власти лезут регулировать цену аренды, абсурд. В Киеве аренду никто не регулирует и она одна из самых низких в Европе.


Дело в том, что есть демократические штаты, часть которых (НЙ, Калифорния и в меньшей мере Вашингтон) можно назвать в определенной мере социалистическими.
В республиканских штатах таких как Флорида, Техас ...такого и близко нет.
3 недели неуплаты, подача в суд, и через неделю судебный шериф с предписанием приходит освобождать помещение.
Если-бы в НЙ, с его зарплатами и перегруженностью не регулировали-бы аренду, то 5куе за студию было-бы не только на Манхеттене.
Также законами НЙ фактически заблокирована краткосрочная (менее 31 дня) аренда.
Но это уже отельное лобби.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 02:34

Прям обидно, что-то я всё последнее время зеваю. :)
Просто интересно, что такое "деструктивний та провокаційний контент" в исполнении flyman, что сразу на неделю на отдых. Ни на военной ветке, ни здесь ничего не увидел.
Если кому не лень, может, в личку расскажете?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 08:10

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

Отак прокидаєшся зранку…
Думаєш, чим українці можуть ще здивувати…
А тут ось так запитання:

«Доброго дня!
Можливо хто небудь їхав із США на авто в Канаду (по CUAET), де ви отримували work permit?
Буду вдячна за відповідь та поради!»
(Цитата)

Ну де, ну де… звісно де: на прикордонному кордоні, прикордонник канадський подивиться на паспорт український з візою, подивиться на отриману в автоматі Декларацію, та намалює на ній фломастером букву «Е» - іди до віконця «Е» та отримуй Work permit.
Ну дають наші українці: на авто із США - на заробітки в Канаду…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Повторюсь, на моменте снимать дешевле, чем платить по мортгиджу, а держать на депозите выгоднее и проще, чем сдавать квартиру.


А те кто имеет выбор между покупкой квартиры под аренду или депозит, они в основной своей массе уже имеют несколько единиц под сдачу?
Востаннє редагувалось b3320413 в П'ят 08 бер, 2024 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:43

rjkz я вам уже говорил, но снова напомню. У вас талант писателя (без сарказма), ваши истории яркие и реалистичные. Не закапывайте талант в землю. Потомки вам этого не простят.
  rjkz написав:а держать на депозите выгоднее и проще, чем сдавать квартиру.
я тоже сидел на гривневых депозитах до 2018г потом ставки посыпались вниз и я посчитал, что сдавать коммерцию под 12,5% (довоенная доходность) выгоднее аналогичного депозита. Война снизила в 2023 доходность аренды на 35-40% (2022 был "мёртвый" год в Ирпене), а доходность депозитов наоборот выросла.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:29

В США є багато різних програм, з яких можна отримувати гроші.
Наприклад в ці дні вигідно розміщують гроші в «кеш-фонд» під 5% річних.
Приємність в тому, що і гроші, і відсотки можна забрати в будь-яку мить (!).
Дістанемо калькулятор:
- припустимо ви трохи економили та маєте можливість розмістити якусь звичайну суму, припустимо заробіток за 1 рік в сумі 250 000$, за які не зможете купити нерухомість під оренду, не вистачає.
- при такому розміщені маєте прибуток в рік: 250000*5%=12 500$ на рік, або більше 1000$ на місяць.
Це менше, ніж ви змогли би заробити на оренді (орієнтовно 2000$ на місяць) - зате без жодного клопоту.
І - нагадаю - за ці гроші ви би не купили нерухомість в оренду.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 08 бер, 2024 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:33

Еміграція, заробітчанство

New’s from New-York

Щойно надіслав мій колишній підлеглий, який зараз мешкає десь поруч з rjkz.
Ось таку допомогу надають українцям в тому місті.
Це для тих, хто приїхав за програмою U4U.
Саме за тією програмою він викликав жінку та дитину з України.
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