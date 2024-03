Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1927192819291930 Додано: П'ят 08 бер, 2024 02:06 vitaliiangel написав: rjkz написав: Но и законодательство не в пользу лендлордов, что охлаждает интерес. Но и законодательство не в пользу лендлордов, что охлаждает интерес. да я уже прочитал ваш более развёрнутый ответ. Спасибо. США вроде рыночная экономика а власти лезут регулировать цену аренды, абсурд. В Киеве аренду никто не регулирует и она одна из самых низких в Европе. да я уже прочитал ваш более развёрнутый ответ. Спасибо. США вроде рыночная экономика а власти лезут регулировать цену аренды, абсурд. В Киеве аренду никто не регулирует и она одна из самых низких в Европе.



Дело в том, что есть демократические штаты, часть которых (НЙ, Калифорния и в меньшей мере Вашингтон) можно назвать в определенной мере социалистическими.

В республиканских штатах таких как Флорида, Техас ...такого и близко нет.

3 недели неуплаты, подача в суд, и через неделю судебный шериф с предписанием приходит освобождать помещение.

Если-бы в НЙ, с его зарплатами и перегруженностью не регулировали-бы аренду, то 5куе за студию было-бы не только на Манхеттене.

Также законами НЙ фактически заблокирована краткосрочная (менее 31 дня) аренда.

Дело в том, что есть демократические штаты, часть которых (НЙ, Калифорния и в меньшей мере Вашингтон) можно назвать в определенной мере социалистическими.

В республиканских штатах таких как Флорида, Техас ...такого и близко нет.

3 недели неуплаты, подача в суд, и через неделю судебный шериф с предписанием приходит освобождать помещение.

Если-бы в НЙ, с его зарплатами и перегруженностью не регулировали-бы аренду, то 5куе за студию было-бы не только на Манхеттене.

Также законами НЙ фактически заблокирована краткосрочная (менее 31 дня) аренда.

Но это уже отельное лобби.

Просто интересно, что такое "деструктивний та провокаційний контент" в исполнении flyman, что сразу на неделю на отдых. Ни на военной ветке, ни здесь ничего не увидел.

Просто интересно, что такое "деструктивний та провокаційний контент" в исполнении flyman, что сразу на неделю на отдых. Ни на военной ветке, ни здесь ничего не увидел.

Если кому не лень, может, в личку расскажете? Прям обидно, что-то я всё последнее время зеваю.



New’s from Canada



Отак прокидаєшся зранку…

Думаєш, чим українці можуть ще здивувати…

А тут ось так запитання:



«Доброго дня!

Можливо хто небудь їхав із США на авто в Канаду (по CUAET), де ви отримували work permit?

Буду вдячна за відповідь та поради!»

(Цитата)



Ну де, ну де… звісно де: на прикордонному кордоні, прикордонник канадський подивиться на паспорт український з візою, подивиться на отриману в автоматі Декларацію, та намалює на ній фломастером букву «Е» - іди до віконця «Е» та отримуй Work permit.

Ну дають наші українці: на авто із США - на заробітки в Канаду… akurt

Повідомлень: 9328 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3488 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:14 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Повторюсь, на моменте снимать дешевле, чем платить по мортгиджу, а держать на депозите выгоднее и проще, чем сдавать квартиру. Повторюсь, на моменте снимать дешевле, чем платить по мортгиджу, а держать на депозите выгоднее и проще, чем сдавать квартиру.



А те кто имеет выбор между покупкой квартиры под аренду или депозит, они в основной своей массе уже имеют несколько единиц под сдачу?

Повідомлень: 22329 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2377 раз. Подякували: 3337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:29 В США є багато різних програм, з яких можна отримувати гроші.

Наприклад в ці дні вигідно розміщують гроші в «кеш-фонд» під 5% річних.

Приємність в тому, що і гроші, і відсотки можна забрати в будь-яку мить (!).

Дістанемо калькулятор:

- припустимо ви трохи економили та маєте можливість розмістити якусь звичайну суму, припустимо заробіток за 1 рік в сумі 250 000$, за які не зможете купити нерухомість під оренду, не вистачає.

- при такому розміщені маєте прибуток в рік: 250000*5%=12 500$ на рік, або більше 1000$ на місяць.

Це менше, ніж ви змогли би заробити на оренді (орієнтовно 2000$ на місяць) - зате без жодного клопоту.

І - нагадаю - за ці гроші ви би не купили нерухомість в оренду.

Повідомлень: 9328 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3488 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:33



New’s from New-York



Щойно надіслав мій колишній підлеглий, який зараз мешкає десь поруч з rjkz.

Ось таку допомогу надають українцям в тому місті.

Це для тих, хто приїхав за програмою U4U.

Саме за тією програмою він викликав жінку та дитину з України.

Еміграція, заробітчанство

New's from New-York

Щойно надіслав мій колишній підлеглий, який зараз мешкає десь поруч з rjkz.

Ось таку допомогу надають українцям в тому місті.

Це для тих, хто приїхав за програмою U4U.

Саме за тією програмою він викликав жінку та дитину з України.

