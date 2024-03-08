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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1928192919301931
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:доходность от аренды стабильная


Это если платят, а если платить перестали?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:10

  b3320413 написав:
  vitaliiangel написав:доходность от аренды стабильная


Это если платят, а если платить перестали?

1. есть залог в размере 1 месяца, чтобы человек либо заплатил, либо уехал
2. меняете замок, ставите сигнализацию с вызовом охраны, на случай если захотят выломать дверь. Там сразу протокол с которым можно идти в суд.
3. заселяете других
4. в договоре процедура выселения должна быть чётко прописано, в какой срок арендатор должен забрать свои вещи и привести квартиру в состояние на момент начала аренды. Потому что по этим пунктам как раз основные разногласия, "денег нет, но можно я еще поживу пару месяцев или мои вещи тут полежат". Если арендатор хочет свой замок - залог увеличивается на сумму его демонтажа.

У меня была такая ситуация, в феврале 2022. арендаторы коммерций побросали свою мебель и убежали в Польшу/Германию. В мае я им говорю Ирпень деоккупирован, дорога есть нанимайте авто и вывозите мебель. С большой неохотой вывезли. Конечно за март, апрель и далее мне никто не оплатил.

это про Украину. За другие страны не в курсе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 бер, 2024 15:20, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:11

  b3320413 написав:
  rjkz написав:Повторюсь, на моменте снимать дешевле, чем платить по мортгиджу, а держать на депозите выгоднее и проще, чем сдавать квартиру.


А те кто имеет выбор между покупкой квартиры под аренду или депозит, они в основной своей массе уже имеют несколько единиц под сдачу?


Понятия не имею.
Давайте предположим, что у человека есть "несколько единиц под сдачу" и он имеет средства для покупки еще одной.
Но еще одна единица будет давать ему около 4% годовых, депозит в банке 5+, индексы около 8%. Про биткоин и прочие более рисковые активы молчу.
И это без головняка связаного с содержанием "единицы" и проблемами с арендаторами.
По умному, конечно, должно быть все. Но, как говориться, "лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным".
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:29

vitaliiangel
В Харькове проще - хрен сейчас найдёшь нового арендатора. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:28

https://youtu.be/T6-1w-8ugFg?si=zruVnF6KQQmxBpgq
Безплатная раздача продуктов безработным программистам в Калифорнии. 💪
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