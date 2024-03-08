Это если платят, а если платить перестали?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:54
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:10
1. есть залог в размере 1 месяца, чтобы человек либо заплатил, либо уехал
2. меняете замок, ставите сигнализацию с вызовом охраны, на случай если захотят выломать дверь. Там сразу протокол с которым можно идти в суд.
3. заселяете других
4. в договоре процедура выселения должна быть чётко прописано, в какой срок арендатор должен забрать свои вещи и привести квартиру в состояние на момент начала аренды. Потому что по этим пунктам как раз основные разногласия, "денег нет, но можно я еще поживу пару месяцев или мои вещи тут полежат". Если арендатор хочет свой замок - залог увеличивается на сумму его демонтажа.
У меня была такая ситуация, в феврале 2022. арендаторы коммерций побросали свою мебель и убежали в Польшу/Германию. В мае я им говорю Ирпень деоккупирован, дорога есть нанимайте авто и вывозите мебель. С большой неохотой вывезли. Конечно за март, апрель и далее мне никто не оплатил.
это про Украину. За другие страны не в курсе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 бер, 2024 15:20, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:11
Понятия не имею.
Давайте предположим, что у человека есть "несколько единиц под сдачу" и он имеет средства для покупки еще одной.
Но еще одна единица будет давать ему около 4% годовых, депозит в банке 5+, индексы около 8%. Про биткоин и прочие более рисковые активы молчу.
И это без головняка связаного с содержанием "единицы" и проблемами с арендаторами.
По умному, конечно, должно быть все. Но, как говориться, "лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным".
Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:29
vitaliiangel
В Харькове проще - хрен сейчас найдёшь нового арендатора.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:28
Безплатная раздача продуктов безработным программистам в Калифорнии. 💪
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