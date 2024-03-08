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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1928192919301931 Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:54 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: доходность от аренды стабильная доходность от аренды стабильная



Это если платят, а если платить перестали? Это если платят, а если платить перестали? b3320413 Повідомлень: 186 З нами з: 13.08.18 Подякував: 23 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:10 b3320413 написав: vitaliiangel написав: доходность от аренды стабильная доходность от аренды стабильная



Это если платят, а если платить перестали? Это если платят, а если платить перестали?

1. есть залог в размере 1 месяца, чтобы человек либо заплатил, либо уехал

2. меняете замок, ставите сигнализацию с вызовом охраны, на случай если захотят выломать дверь. Там сразу протокол с которым можно идти в суд.

3. заселяете других

4. в договоре процедура выселения должна быть чётко прописано, в какой срок арендатор должен забрать свои вещи и привести квартиру в состояние на момент начала аренды. Потому что по этим пунктам как раз основные разногласия, "денег нет, но можно я еще поживу пару месяцев или мои вещи тут полежат". Если арендатор хочет свой замок - залог увеличивается на сумму его демонтажа.



У меня была такая ситуация, в феврале 2022. арендаторы коммерций побросали свою мебель и убежали в Польшу/Германию. В мае я им говорю Ирпень деоккупирован, дорога есть нанимайте авто и вывозите мебель. С большой неохотой вывезли. Конечно за март, апрель и далее мне никто не оплатил.



это про Украину. За другие страны не в курсе. 1. есть залог в размере 1 месяца, чтобы человек либо заплатил, либо уехал2. меняете замок, ставите сигнализацию с вызовом охраны, на случай если захотят выломать дверь. Там сразу протокол с которым можно идти в суд.3. заселяете других4. в договоре процедура выселения должна быть чётко прописано, в какой срок арендатор должен забрать свои вещи и привести квартиру в состояние на момент начала аренды. Потому что по этим пунктам как раз основные разногласия, "денег нет, но можно я еще поживу пару месяцев или мои вещи тут полежат". Если арендатор хочет свой замок - залог увеличивается на сумму его демонтажа.У меня была такая ситуация, в феврале 2022. арендаторы коммерций побросали свою мебель и убежали в Польшу/Германию. В мае я им говорю Ирпень деоккупирован, дорога есть нанимайте авто и вывозите мебель. С большой неохотой вывезли. Конечно за март, апрель и далее мне никто не оплатил.это про Украину. За другие страны не в курсе. Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 бер, 2024 15:20, всього редагувалось 4 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 22338 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2377 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:11 b3320413 написав: rjkz написав: Повторюсь, на моменте снимать дешевле, чем платить по мортгиджу, а держать на депозите выгоднее и проще, чем сдавать квартиру. Повторюсь, на моменте снимать дешевле, чем платить по мортгиджу, а держать на депозите выгоднее и проще, чем сдавать квартиру.



А те кто имеет выбор между покупкой квартиры под аренду или депозит, они в основной своей массе уже имеют несколько единиц под сдачу? А те кто имеет выбор между покупкой квартиры под аренду или депозит, они в основной своей массе уже имеют несколько единиц под сдачу?



Понятия не имею.

Давайте предположим, что у человека есть "несколько единиц под сдачу" и он имеет средства для покупки еще одной.

Но еще одна единица будет давать ему около 4% годовых, депозит в банке 5+, индексы около 8%. Про биткоин и прочие более рисковые активы молчу.

И это без головняка связаного с содержанием "единицы" и проблемами с арендаторами.

По умному, конечно, должно быть все. Но, как говориться, "лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным". Понятия не имею.Давайте предположим, что у человека есть "несколько единиц под сдачу" и он имеет средства для покупки еще одной.Но еще одна единица будет давать ему около 4% годовых, депозит в банке 5+, индексы около 8%. Про биткоин и прочие более рисковые активы молчу.И это без головняка связаного с содержанием "единицы" и проблемами с арендаторами.По умному, конечно, должно быть все. Но, как говориться, "лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным". rjkz

Повідомлень: 16280 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8246 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:29 vitaliiangel

В Харькове проще - хрен сейчас найдёшь нового арендатора. В Харькове проще - хрен сейчас найдёшь нового арендатора. ЛАД 2 Повідомлень: 28188 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5272 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:28 https://youtu.be/T6-1w-8ugFg?si=zruVnF6KQQmxBpgq

Безплатная раздача продуктов безработным программистам в Калифорнии. 💪 Безплатная раздача продуктов безработным программистам в Калифорнии. 💪 Bolt Повідомлень: 2793 З нами з: 09.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1928192919301931 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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