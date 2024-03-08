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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1929193019311932>
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:доходность от аренды стабильная


Это если платят, а если платить перестали?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:10

  b3320413 написав:
  vitaliiangel написав:доходность от аренды стабильная


Это если платят, а если платить перестали?

1. есть залог в размере 1 месяца, чтобы человек либо заплатил, либо уехал
2. меняете замок, ставите сигнализацию с вызовом охраны, на случай если захотят выломать дверь. Там сразу протокол с которым можно идти в суд.
3. заселяете других
4. в договоре процедура выселения должна быть чётко прописано, в какой срок арендатор должен забрать свои вещи и привести квартиру в состояние на момент начала аренды. Потому что по этим пунктам как раз основные разногласия, "денег нет, но можно я еще поживу пару месяцев или мои вещи тут полежат". Если арендатор хочет свой замок - залог увеличивается на сумму его демонтажа.

У меня была такая ситуация, в феврале 2022. арендаторы коммерций побросали свою мебель и убежали в Польшу/Германию. В мае я им говорю Ирпень деоккупирован, дорога есть нанимайте авто и вывозите мебель. С большой неохотой вывезли. Конечно за март, апрель и далее мне никто не оплатил.

это про Украину. За другие страны не в курсе.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 бер, 2024 15:20, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:11

  b3320413 написав:
  rjkz написав:Повторюсь, на моменте снимать дешевле, чем платить по мортгиджу, а держать на депозите выгоднее и проще, чем сдавать квартиру.


А те кто имеет выбор между покупкой квартиры под аренду или депозит, они в основной своей массе уже имеют несколько единиц под сдачу?


Понятия не имею.
Давайте предположим, что у человека есть "несколько единиц под сдачу" и он имеет средства для покупки еще одной.
Но еще одна единица будет давать ему около 4% годовых, депозит в банке 5+, индексы около 8%. Про биткоин и прочие более рисковые активы молчу.
И это без головняка связаного с содержанием "единицы" и проблемами с арендаторами.
По умному, конечно, должно быть все. Но, как говориться, "лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным".
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:29

vitaliiangel
В Харькове проще - хрен сейчас найдёшь нового арендатора. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:28

https://youtu.be/T6-1w-8ugFg?si=zruVnF6KQQmxBpgq
Безплатная раздача продуктов безработным программистам в Калифорнии. 💪
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:39

  Дюрі-бачі написав:Другу дали візу в США на 10 років, але з правом бути не більше 180 днів в році і без права роботи. Питання таке: якщо заїхати по такій візі і працювати 6 місяців нелегалом, то депортувати будуть?


За повідомленнями від блогера Pontic Greek (працює далекобійником) в штаті Колорадо, в конкретно в місті Денвер, почала діяти Програма підтримки надання житла від орендодавців нелегальним емігрантам.
Мерія міста було виплачувати орендодавцям по 2000$ щомісяця для можливості оренди квартир 2 bedroom.
Докладно тут: https://fb.watch/qGWncSPlH1/?mibextid=v7YzmG
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 08 бер, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:41

  vitaliiangel написав:rjkz я вам уже говорил, но снова напомню. У вас талант писателя (без сарказма), ваши истории яркие и реалистичные. Не закапывайте талант в землю. Потомки вам этого не простят.
  rjkz написав:а держать на депозите выгоднее и проще, чем сдавать квартиру.
я тоже сидел на гривневых депозитах до 2018г потом ставки посыпались вниз и я посчитал, что сдавать коммерцию под 12,5% (довоенная доходность) выгоднее аналогичного депозита. Война снизила в 2023 доходность аренды на 35-40% (2022 был "мёртвый" год в Ирпене), а доходность депозитов наоборот выросла.


Спасибо на добром слове, не знаю, может когда выйду на пенсию, впаду в маразм и буду сидеть у камина страдать от безделья, может и буду писать мемуары, которые никто не будет читать.
Старший в года 2-3 плохо засыпал, я ему рассказывал сказки на ходу сочиняя, так что что-то уже принесло пользу.


Насчет депозитов, в США есть естественное преимущество - нацвалюта доллар.
Коммерция в НЙ сейчас на очень низком спросе, в ковид очень много чего ушло в онлайн, много чего закрылось и не открылось, эпоха хождения по моллам уходит в небытие. А недвига есть, она никуда не делась.
Да и американцы, у кого есть серьезные деньги, все больше и больше, как я смотрю, переходят в разряд игроков на стокмаркете и с прочими активами.
Зачем вкладываться в недвигу, если портфель может вполне приносить 20-30% в год. Что с миллиона вполне не кисло.
Тут такая штука, что американцы, не говоря даже о молодежи, - непуганный народ.
Не было почти 100 лет у них настоящих катаклизмов с банкопадами, девалами, кидками от государства. Потихоньку их доллар обесценивался. Ну так они научились с этим жить и знают как от этого защищаться.
Так вот, молодежь не очень задумывается о рискованности инвестиций.
Как мне рассказала одна тетка в госпитале (она ультрасаунд там делает), их молодые сотрудники все в биткойн вкидывают. Это было года 2-3 назад.
Кстати, как у нас судндучат в долларах, скупая их на гривну, то многие так за доллары скупают биткойны.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:43

  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:Другу дали візу в США на 10 років, але з правом бути не більше 180 днів в році і без права роботи. Питання таке: якщо заїхати по такій візі і працювати 6 місяців нелегалом, то депортувати будуть?


За повідомленнями від блогера Pontic Greek (працює далекобійником) в штаті Колорадо, в конкретно в місті Денвер, почала діяти Програма підтримки надання житла від орендодавців нелегальним емігрантам.
Мерія міста було виплачувати орендодавцям по 2000$ щомісяця для можливості оренди квартир 2 bedroom.
Докладно тут: https://fb.watch/qGWncSPlH1/?mibextid=v7YzmG

Irresponsible socialism detected. Чесно кажучі на тлі таких ініціатив, я думаю що Байдена прокатять. Правда це за умови, що кількість працюючих виборців в США все ще більша за кількість отримувачів шари за рахунок працюючих виборців.
Зрозуміло, що це йде від мерії і нібито Байден тут ні до чого, але мені здається що все ж таки загальна адженда задається саме в Вашингтоні.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 08 бер, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:55

  ЛАД написав:Если кому не лень, может, в личку расскажете?

Мені не шкода розповісти.
Модератор просто охєрєл вкрай. Ця падла турецька, цей хабарник і злодій, вкрай модератору подобається, реагує на всі скарги і тре будь що, що не подобається цьому аферисту.
Треба передивитись кінцевих бенефіціарів контори, якій належить цей ресурс.
Може там рило цього мудака намалюється...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:09

  rjkz написав:Зачем вкладываться в недвигу, если портфель может вполне приносить 20-30% в год. Что с миллиона вполне не кисло.

Щоб приносило 25-30 відсотків, то фіксувати треба.
І шукати знову і знову.
А у холдера сьогодні +25%, а завтра портфель -25% зробить.
Бо nvda та amd не буде кожен квартал на 100% зростати та індекси за собою тягнути.
Прибери ці дві контори з поточної динаміки - і побачиш, що ті 25-30% на рік то є результат дуже тяжкої щоденної роботи, без будь-яких гарантій.
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