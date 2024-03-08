unknown guest написав:
Мені не шкода розповісти.
Модератор просто охєрєл вкрай. Ця падла турецька, цей хабарник і злодій, вкрай модератору подобається, реагує на всі скарги і тре будь що, що не подобається цьому аферисту.
Треба передивитись кінцевих бенефіціарів контори, якій належить цей ресурс.
Може там рило цього мудака намалюється...
Ви помиляєтесь. Найбільше банів роздає пані Ірина. Той, на кого ви натяєте, часто чистить, але майже не карає нікого. Конкретно Флаймана банять найчастіше не за цю гілку, а за воєнну.
За що? Пан Флайман не брєзгує тролити і провокувати (нічого страшного, всі це роблять), але він буквально завжди жаліється, коли це роблять у відповідь з ним. Тобто ти або вже якщо сам так себе ведеш, то не скаржся. Але це не про нього. Тому до нього запросто може бути упереджене ставлення за таку гидку поведінку.
Ну і його неповага до читачів: зацитувати на сторінку, і вичавити з себе 3 слова тролінга у відповідь. Я б лише за це «вчив» поцієнта культурі письма.