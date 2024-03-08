RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1929193019311932
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:12

  unknown guest написав:
  ЛАД написав:Если кому не лень, может, в личку расскажете?

Мені не шкода розповісти.
Модератор просто охєрєл вкрай. Ця падла турецька, цей хабарник і злодій, вкрай модератору подобається, реагує на всі скарги і тре будь що, що не подобається цьому аферисту.
Треба передивитись кінцевих бенефіціарів контори, якій належить цей ресурс.
Може там рило цього мудака намалюється...

Ви помиляєтесь. Найбільше банів роздає пані Ірина. Той, на кого ви натяєте, часто чистить, але майже не карає нікого. Конкретно Флаймана банять найчастіше не за цю гілку, а за воєнну.
За що? Пан Флайман не брєзгує тролити і провокувати (нічого страшного, всі це роблять), але він буквально завжди жаліється, коли це роблять у відповідь з ним. Тобто ти або вже якщо сам так себе ведеш, то не скаржся. Але це не про нього. Тому до нього запросто може бути упереджене ставлення за таку гидку поведінку.
Ну і його неповага до читачів: зацитувати на сторінку, і вичавити з себе 3 слова тролінга у відповідь. Я б лише за це «вчив» поцієнта культурі письма.
Hotab
 
Повідомлень: 11230
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2168 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 1929193019311932
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2795)
08.03.2024 18:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.