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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1929193019311932
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:43

  rjkz написав:Спасибо на добром слове, не знаю, может когда выйду на пенсию, впаду в маразм и буду сидеть у камина страдать от безделья, может и буду писать мемуары, которые никто не будет читать.
Старший в года 2-3 плохо засыпал, я ему рассказывал сказки на ходу сочиняя, так что что-то уже принесло пользу.


Насчет депозитов, в США есть естественное преимущество - нацвалюта доллар.
Коммерция в НЙ сейчас на очень низком спросе, в ковид очень много чего ушло в онлайн, много чего закрылось и не открылось, эпоха хождения по моллам уходит в небытие. А недвига есть, она никуда не делась.
Да и американцы, у кого есть серьезные деньги, все больше и больше, как я смотрю, переходят в разряд игроков на стокмаркете и с прочими активами.
Зачем вкладываться в недвигу, если портфель может вполне приносить 20-30% в год. Что с миллиона вполне не кисло.
Тут такая штука, что американцы, не говоря даже о молодежи, - непуганный народ.
Не было почти 100 лет у них настоящих катаклизмов с банкопадами, девалами, кидками от государства. Потихоньку их доллар обесценивался. Ну так они научились с этим жить и знают как от этого защищаться.
Так вот, молодежь не очень задумывается о рискованности инвестиций.
Как мне рассказала одна тетка в госпитале (она ультрасаунд там делает), их молодые сотрудники все в биткойн вкидывают. Это было года 2-3 назад.
Кстати, как у нас судндучат в долларах, скупая их на гривну, то многие так за доллары скупают биткойны.

кризи з девалами не було. а депозити, як у нас - скільки ставки по депо були на рівні 0.1% річних?

а на ринку акцій, де робляться основні інвестиції - криза доткомів 90х років, криза нерухомості 2008 року, афера Мейдоффа - згадав відразу. а рожеві паперці, якими я вже підначував - цей же ринок теж є. рекламується десь в Хастлері поміж інших матеріалв журналу :D
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