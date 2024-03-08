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#<1 ... 1929193019311932 Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:43 rjkz написав: Спасибо на добром слове, не знаю, может когда выйду на пенсию, впаду в маразм и буду сидеть у камина страдать от безделья, может и буду писать мемуары, которые никто не будет читать.

Старший в года 2-3 плохо засыпал, я ему рассказывал сказки на ходу сочиняя, так что что-то уже принесло пользу.





Насчет депозитов, в США есть естественное преимущество - нацвалюта доллар.

Коммерция в НЙ сейчас на очень низком спросе, в ковид очень много чего ушло в онлайн, много чего закрылось и не открылось, эпоха хождения по моллам уходит в небытие. А недвига есть, она никуда не делась.

Да и американцы, у кого есть серьезные деньги, все больше и больше, как я смотрю, переходят в разряд игроков на стокмаркете и с прочими активами.

Зачем вкладываться в недвигу, если портфель может вполне приносить 20-30% в год. Что с миллиона вполне не кисло.

Тут такая штука, что американцы, не говоря даже о молодежи, - непуганный народ.

Не было почти 100 лет у них настоящих катаклизмов с банкопадами, девалами, кидками от государства. Потихоньку их доллар обесценивался. Ну так они научились с этим жить и знают как от этого защищаться.

Так вот, молодежь не очень задумывается о рискованности инвестиций.

Как мне рассказала одна тетка в госпитале (она ультрасаунд там делает), их молодые сотрудники все в биткойн вкидывают. Это было года 2-3 назад.

Кстати, как у нас судндучат в долларах, скупая их на гривну, то многие так за доллары скупают биткойны. Спасибо на добром слове, не знаю, может когда выйду на пенсию, впаду в маразм и буду сидеть у камина страдать от безделья, может и буду писать мемуары, которые никто не будет читать.Старший в года 2-3 плохо засыпал, я ему рассказывал сказки на ходу сочиняя, так что что-то уже принесло пользу.Насчет депозитов, в США есть естественное преимущество - нацвалюта доллар.Коммерция в НЙ сейчас на очень низком спросе, в ковид очень много чего ушло в онлайн, много чего закрылось и не открылось, эпоха хождения по моллам уходит в небытие. А недвига есть, она никуда не делась.Да и американцы, у кого есть серьезные деньги, все больше и больше, как я смотрю, переходят в разряд игроков на стокмаркете и с прочими активами.Зачем вкладываться в недвигу, если портфель может вполне приносить 20-30% в год. Что с миллиона вполне не кисло.Тут такая штука, что американцы, не говоря даже о молодежи, - непуганный народ.Не было, девалами, кидками от государства. Потихоньку их доллар обесценивался. Ну так они научились с этим жить и знают как от этого защищаться.Так вот, молодежь не очень задумывается о рискованности инвестиций.Как мне рассказала одна тетка в госпитале (она ультрасаунд там делает), их молодые сотрудники все в биткойн вкидывают. Это было года 2-3 назад.Кстати, как у нас судндучат в долларах, скупая их на гривну, то многие так за доллары скупают биткойны.

кризи з девалами не було. а депозити, як у нас - скільки ставки по депо були на рівні 0.1% річних?



а на ринку акцій, де робляться основні інвестиції - криза доткомів 90х років, криза нерухомості 2008 року, афера Мейдоффа - згадав відразу. а рожеві паперці, якими я вже підначував - цей же ринок теж є. рекламується десь в Хастлері поміж інших матеріалв журналу кризи з девалами не було. а депозити, як у нас - скільки ставки по депо були на рівні 0.1% річних?а на ринку акцій, де робляться основні інвестиції - криза доткомів 90х років, криза нерухомості 2008 року, афера Мейдоффа - згадав відразу. а рожеві паперці, якими я вже підначував - цей же ринок теж є. рекламується десь в Хастлері поміж інших матеріалв журналу Shaman

Повідомлень: 5483 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1929193019311932 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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