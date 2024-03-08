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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1929193019311932 Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:43 rjkz написав: Спасибо на добром слове, не знаю, может когда выйду на пенсию, впаду в маразм и буду сидеть у камина страдать от безделья, может и буду писать мемуары, которые никто не будет читать.

Старший в года 2-3 плохо засыпал, я ему рассказывал сказки на ходу сочиняя, так что что-то уже принесло пользу.





Насчет депозитов, в США есть естественное преимущество - нацвалюта доллар.

Коммерция в НЙ сейчас на очень низком спросе, в ковид очень много чего ушло в онлайн, много чего закрылось и не открылось, эпоха хождения по моллам уходит в небытие. А недвига есть, она никуда не делась.

Да и американцы, у кого есть серьезные деньги, все больше и больше, как я смотрю, переходят в разряд игроков на стокмаркете и с прочими активами.

Зачем вкладываться в недвигу, если портфель может вполне приносить 20-30% в год. Что с миллиона вполне не кисло.

Тут такая штука, что американцы, не говоря даже о молодежи, - непуганный народ.

Не было почти 100 лет у них настоящих катаклизмов с банкопадами, девалами, кидками от государства. Потихоньку их доллар обесценивался. Ну так они научились с этим жить и знают как от этого защищаться.

Так вот, молодежь не очень задумывается о рискованности инвестиций.

Как мне рассказала одна тетка в госпитале (она ультрасаунд там делает), их молодые сотрудники все в биткойн вкидывают. Это было года 2-3 назад.

Кстати, как у нас судндучат в долларах, скупая их на гривну, то многие так за доллары скупают биткойны. Спасибо на добром слове, не знаю, может когда выйду на пенсию, впаду в маразм и буду сидеть у камина страдать от безделья, может и буду писать мемуары, которые никто не будет читать.Старший в года 2-3 плохо засыпал, я ему рассказывал сказки на ходу сочиняя, так что что-то уже принесло пользу.Насчет депозитов, в США есть естественное преимущество - нацвалюта доллар.Коммерция в НЙ сейчас на очень низком спросе, в ковид очень много чего ушло в онлайн, много чего закрылось и не открылось, эпоха хождения по моллам уходит в небытие. А недвига есть, она никуда не делась.Да и американцы, у кого есть серьезные деньги, все больше и больше, как я смотрю, переходят в разряд игроков на стокмаркете и с прочими активами.Зачем вкладываться в недвигу, если портфель может вполне приносить 20-30% в год. Что с миллиона вполне не кисло.Тут такая штука, что американцы, не говоря даже о молодежи, - непуганный народ.Не было, девалами, кидками от государства. Потихоньку их доллар обесценивался. Ну так они научились с этим жить и знают как от этого защищаться.Так вот, молодежь не очень задумывается о рискованности инвестиций.Как мне рассказала одна тетка в госпитале (она ультрасаунд там делает), их молодые сотрудники все в биткойн вкидывают. Это было года 2-3 назад.Кстати, как у нас судндучат в долларах, скупая их на гривну, то многие так за доллары скупают биткойны.

кризи з девалами не було. а депозити, як у нас - скільки ставки по депо були на рівні 0.1% річних?



а на ринку акцій, де робляться основні інвестиції - криза доткомів 90х років, криза нерухомості 2008 року, афера Мейдоффа - згадав відразу. а рожеві паперці, якими я вже підначував - цей же ринок теж є. рекламується десь в Хастлері поміж інших матеріалів журналу

кризи з девалами не було. а депозити, як у нас - скільки ставки по депо були на рівні 0.1% річних?а на ринку акцій, де робляться основні інвестиції - криза доткомів 90х років, криза нерухомості 2008 року, афера Мейдоффа - згадав відразу. а рожеві паперці, якими я вже підначував - цей же ринок теж є. рекламується десь в Хастлері поміж інших матеріалів журналу Shaman

Повідомлень: 5484 З нами з: 29.09.19 Подякував: 561 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:48 akurt написав: В США є багато різних програм, з яких можна отримувати гроші.

Наприклад в ці дні вигідно розміщують гроші в «кеш-фонд» під 5% річних.

Приємність в тому, що і гроші, і відсотки можна забрати в будь-яку мить (!).

Дістанемо калькулятор:

- припустимо ви трохи економили та маєте можливість розмістити якусь звичайну суму, припустимо заробіток за 1 рік в сумі 250 000$, за які не зможете купити нерухомість під оренду, не вистачає.

- при такому розміщені маєте прибуток в рік: 250000*5%=12 500$ на рік, або більше 1000$ на місяць.

Це менше, ніж ви змогли би заробити на оренді (орієнтовно 2000$ на місяць) - зате без жодного клопоту.

І - нагадаю - за ці гроші ви би не купили нерухомість в оренду. В США є багато різних програм, з яких можна отримувати гроші.Наприклад в ці дні вигідно розміщують гроші в «кеш-фонд» під 5% річних.Приємність в тому, що і гроші, і відсотки можна забрати в будь-яку мить (!).Дістанемо калькулятор:- припустимо ви трохи економили та маєте можливість розмістити якусь звичайну суму, припустимо заробіток за 1 рік в сумі 250 000$, за які не зможете купити нерухомість під оренду, не вистачає.- при такому розміщені маєте прибуток в рік: 250000*5%=12 500$ на рік, або більше 1000$ на місяць.Це менше, ніж ви змогли би заробити на оренді (орієнтовно 2000$ на місяць) - зате без жодного клопоту.І - нагадаю - за ці гроші ви би не купили нерухомість в оренду.



У меня сейчас в Чейзе подходят к концу срока 2 депозита, по бОльшему 5%.

Позвонили из банка, предложили продукт, похожий на описанный, но %% озвучили больше. И это САМЫЙ крупный и надежный банк в США. Мелкие банки предлагают %% выше.

За 250 куе в моей локации можно купить 1 бдрм в домах 50-х годов постройки, на Кони-Айленде в Трамп Виллидж (это по нйским меркам качественное жилье. 60-е годы), долго висела 1 бдрм за 255 под ремонт, не могли продать и решили поднять ценник до 299. У меня сейчас в Чейзе подходят к концу срока 2 депозита, по бОльшему 5%.Позвонили из банка, предложили продукт, похожий на описанный, но %% озвучили больше. И это САМЫЙ крупный и надежный банк в США. Мелкие банки предлагают %% выше.За 250 куе в моей локации можно купить 1 бдрм в домах 50-х годов постройки, на Кони-Айленде в Трамп Виллидж (это по нйским меркам качественное жилье. 60-е годы), долго висела 1 бдрм за 255 под ремонт, не могли продать и решили поднять ценник до 299. rjkz

Повідомлень: 16287 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8246 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:49 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



New’s from New-York



Щойно надіслав мій колишній підлеглий, який зараз мешкає десь поруч з rjkz.

Ось таку допомогу надають українцям в тому місті.

Це для тих, хто приїхав за програмою U4U.

Саме за тією програмою він викликав жінку та дитину з України.

Еміграція, заробітчанствоNew’s from New-YorkЩойно надіслав мій колишній підлеглий, який зараз мешкає десь поруч з rjkz.Ось таку допомогу надають українцям в тому місті.Це для тих, хто приїхав за програмою U4U.Саме за тією програмою він викликав жінку та дитину з України.



Да, я такое тоже видел, сфоткал на бегу, до сих пор не читал. Да, я такое тоже видел, сфоткал на бегу, до сих пор не читал. rjkz

Повідомлень: 16287 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8246 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:52 vitaliiangel написав: akurt написав: Це менше, ніж ви змогли би заробити на оренді (орієнтовно 2000$ на місяць) - зате без жодного клопоту.

І - нагадаю - за ці гроші ви би не купили нерухомість в оренду. Це менше, ніж ви змогли би заробити на оренді (орієнтовно 2000$ на місяць) - зате без жодного клопоту.І - нагадаю - за ці гроші ви би не купили нерухомість в оренду. доходность от аренды стабильная (если объект востребован и не в оккупации) а депоставки сегодня 5% завтра 0,1% доходность от аренды стабильная (если объект востребован и не в оккупации) а депоставки сегодня 5% завтра 0,1%



Да, такое вполне может быть.

Но в США есть и другие инструменты, кроме банковских ставок.

И они дают бОльшую доходность.

В Украине нет таких инструментов, а если-бы и появились, то после всего что было за 30+ лет, им прищлось-бы десятилетия зарабатывать доверие. Да, такое вполне может быть.Но в США есть и другие инструменты, кроме банковских ставок.И они дают бОльшую доходность.В Украине нет таких инструментов, а если-бы и появились, то после всего что было за 30+ лет, им прищлось-бы десятилетия зарабатывать доверие. rjkz

Повідомлень: 16287 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8246 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:54 b3320413 написав: rjkz написав: В республиканских штатах таких как Флорида, Техас ...такого и близко нет В республиканских штатах таких как Флорида, Техас ...такого и близко нет



Да, одни проблемы)) Еще и налоги:



https://www.fool.com/research/property- ... -by-state/

https://okno.agency/blog/tpost/i320j0yr ... liya-vs-ss



Может действительно ну ее нафиг эту жилую недвижимость? Да, одни проблемы)) Еще и налоги:Может действительно ну ее нафиг эту жилую недвижимость?



Приехав несколько лет назад с твердым желанием ее иметь, теперь в этом так не уверен. Разве что как один из активов, но не первый. Приехав несколько лет назад с твердым желанием ее иметь, теперь в этом так не уверен. Разве что как один из активов, но не первый. rjkz

Повідомлень: 16287 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8246 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:01 vitaliiangel написав: b3320413 написав: vitaliiangel написав: доходность от аренды стабильная доходность от аренды стабильная



Это если платят, а если платить перестали? Это если платят, а если платить перестали?

1. есть залог в размере 1 месяца, чтобы человек либо заплатил, либо уехал

2. меняете замок, ставите сигнализацию с вызовом охраны, на случай если захотят выломать дверь. Там сразу протокол с которым можно идти в суд.

3. заселяете других

4. в договоре процедура выселения должна быть чётко прописано, в какой срок арендатор должен забрать свои вещи и привести квартиру в состояние на момент начала аренды. Потому что по этим пунктам как раз основные разногласия, "денег нет, но можно я еще поживу пару месяцев или мои вещи тут полежат". Если арендатор хочет свой замок - залог увеличивается на сумму его демонтажа.



У меня была такая ситуация, в феврале 2022. арендаторы коммерций побросали свою мебель и убежали в Польшу/Германию. В мае я им говорю Ирпень деоккупирован, дорога есть нанимайте авто и вывозите мебель. С большой неохотой вывезли. Конечно за март, апрель и далее мне никто не оплатил.



это про Украину. За другие страны не в курсе. 1. есть залог в размере 1 месяца, чтобы человек либо заплатил, либо уехал2. меняете замок, ставите сигнализацию с вызовом охраны, на случай если захотят выломать дверь. Там сразу протокол с которым можно идти в суд.3. заселяете других4. в договоре процедура выселения должна быть чётко прописано, в какой срок арендатор должен забрать свои вещи и привести квартиру в состояние на момент начала аренды. Потому что по этим пунктам как раз основные разногласия, "денег нет, но можно я еще поживу пару месяцев или мои вещи тут полежат". Если арендатор хочет свой замок - залог увеличивается на сумму его демонтажа.У меня была такая ситуация, в феврале 2022. арендаторы коммерций побросали свою мебель и убежали в Польшу/Германию. В мае я им говорю Ирпень деоккупирован, дорога есть нанимайте авто и вывозите мебель. С большой неохотой вывезли. Конечно за март, апрель и далее мне никто не оплатил.это про Украину. За другие страны не в курсе.



Да, это про Украину.

В США

1. залог есть, но выселение через суд, в зависимости от штата - от примерно месяца до примерно года после того как прошел срок (в каждом штате разный) в течении которрого теннант не платит. После подачи в суд и до выселения - этот период вообще не оплачивается, а это может быть и до года.

2. Во время проживания арендаторов такое невозможно. Вызов полиции-суд-тюрьма. Для арендодателя.

3. Это мошенничество. Вызов полиции-суд-турма. Да, это про Украину.В США1. залог есть, но выселение через суд, в зависимости от штата - от примерно месяца до примерно года после того как прошел срок (в каждом штате разный) в течении которрого теннант не платит. После подачи в суд и до выселения - этот период вообще не оплачивается, а это может быть и до года.2. Во время проживания арендаторов такое невозможно. Вызов полиции-суд-тюрьма. Для арендодателя.3. Это мошенничество. Вызов полиции-суд-турма. rjkz

Повідомлень: 16287 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8246 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:09 rjkz написав: Но в США есть и другие инструменты, кроме банковских ставок.

И они дают бОльшую доходность. Но в США есть и другие инструменты, кроме банковских ставок.И они дают бОльшую доходность. инструментов дающих доходность хватает. А гарантии? банковские влады под гарантией фонда, овгз под гарантией правительства, недвижимость тоже своеобразная гарантия. Остальное гарантий как у биткоина. Или есть ещё что то с гарантиями? rjkz написав: им прищлось-бы десятилетия зарабатывать доверие им прищлось-бы десятилетия зарабатывать доверие доверие и гарантии - разные вещи. У меня есть друзья заграницей, последние 10 лет оба неплохо стоят на ногах и оба жалуются деньги вкладывать некуда. Там где они живут (локации не хочу оглашать, чтобы не развивать тему о моих друзьях) цены на недвижимость уже космос. И хорошо так выросли они за последние 10 лет.



Грубо говоря чтобы купить квартиру им надо работать 10+ лет. А через 10 лет квартиры снова х2 подорожают. До войны оба рассматривали киевскую недвижимость для сдачи в аренду. Единственное что их отпугивало нестабильность гривны. По курсу 27 их устраивала цена и рента. Сейчас они рассматривают страны со стабильными валютами. Разные акции и биткоины их не интересуют из-за гарантий. Люди битые реформами 90х сберкнижками, ммм и прочим. инструментов дающих доходность хватает. А гарантии? банковские влады под гарантией фонда, овгз под гарантией правительства, недвижимость тоже своеобразная гарантия. Остальное гарантий как у биткоина. Или есть ещё что то с гарантиями?доверие и гарантии - разные вещи. У меня есть друзья заграницей, последние 10 лет оба неплохо стоят на ногах и оба жалуются деньги вкладывать некуда. Там где они живут (локации не хочу оглашать, чтобы не развивать тему о моих друзьях) цены на недвижимость уже космос. И хорошо так выросли они за последние 10 лет.Грубо говоря чтобы купить квартиру им надо работать 10+ лет. А через 10 лет квартиры снова х2 подорожают. До войны оба рассматривали киевскую недвижимость для сдачи в аренду. Единственное что их отпугивало нестабильность гривны. По курсу 27 их устраивала цена и рента. Сейчас они рассматривают страны со стабильными валютами. Разные акции и биткоины их не интересуют из-за гарантий. Люди битые реформами 90х сберкнижками, ммм и прочим. Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 бер, 2024 21:10, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 22339 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2377 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:10 unknown guest написав: rjkz написав: Зачем вкладываться в недвигу, если портфель может вполне приносить 20-30% в год. Что с миллиона вполне не кисло.

Зачем вкладываться в недвигу, если портфельвполне приносить 20-30% в год. Что с миллиона вполне не кисло.

Щоб приносило 25-30 відсотків, то фіксувати треба.

І шукати знову і знову.

А у холдера сьогодні +25%, а завтра портфель -25% зробить.

Бо nvda та amd не буде кожен квартал на 100% зростати та індекси за собою тягнути.

Прибери ці дві контори з поточної динаміки - і побачиш, що ті 25-30% на рік то є результат дуже тяжкої щоденної роботи, без будь-яких гарантій. Щоб приносило 25-30 відсотків, то фіксувати треба.І шукати знову і знову.А у холдера сьогодні +25%, а завтра портфель -25% зробить.Бо nvda та amd не буде кожен квартал на 100% зростати та індекси за собою тягнути.Прибери ці дві контори з поточної динаміки - і побачиш, що ті 25-30% на рік то є результат дуже тяжкої щоденної роботи, без будь-яких гарантій.



Я не говорил о каких-то гарантиях, я написал "может".

Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых.

Понятно, что у них еще есть не только Гугл.

Но и федеральные бонды, самое что ни на есть стабильное, дает им около 7%.

Это если говорить о пассивной инвестиции.

Если говорить о трейдинге, то думаю, можно гораздо больше иметь, если в этом хорошо разбираться. Я не говорил о каких-то гарантиях, я написал "может".Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых.Понятно, что у них еще есть не только Гугл.Но и федеральные бонды, самое что ни на есть стабильное, дает им около 7%.Это если говорить о пассивной инвестиции.Если говорить о трейдинге, то думаю, можно гораздо больше иметь, если в этом хорошо разбираться. rjkz

Повідомлень: 16287 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8246 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:14 rjkz написав: Если говорить о трейдинге, то думаю, можно гораздо больше иметь, если в этом хорошо разбираться. Если говорить о трейдинге, то думаю, можно гораздо больше иметь, если в этом хорошо разбираться. трейдинг это лотерея. Цены не предсказуемы. Иначе бы все дружно вложились в акции теслы и заработали миллионы. Любой маржинальный заработок строится на том, что кто-то эти деньги теряет. И этим кто-то можете быть вы. Зарабатывать на трейдинге могут только брокеры. Им всё равно в плюсе вы или в минусе, они имеют свой % и с того и с другого. трейдинг это лотерея. Цены не предсказуемы. Иначе бы все дружно вложились в акции теслы и заработали миллионы. Любой маржинальный заработок строится на том, что кто-то эти деньги теряет. И этим кто-то можете быть вы. Зарабатывать на трейдинге могут только брокеры. Им всё равно в плюсе вы или в минусе, они имеют свой % и с того и с другого. vitaliiangel

Повідомлень: 22339 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2377 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1929193019311932 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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