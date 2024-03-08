Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Спасибо на добром слове, не знаю, может когда выйду на пенсию, впаду в маразм и буду сидеть у камина страдать от безделья, может и буду писать мемуары, которые никто не будет читать. Старший в года 2-3 плохо засыпал, я ему рассказывал сказки на ходу сочиняя, так что что-то уже принесло пользу.
Насчет депозитов, в США есть естественное преимущество - нацвалюта доллар. Коммерция в НЙ сейчас на очень низком спросе, в ковид очень много чего ушло в онлайн, много чего закрылось и не открылось, эпоха хождения по моллам уходит в небытие. А недвига есть, она никуда не делась. Да и американцы, у кого есть серьезные деньги, все больше и больше, как я смотрю, переходят в разряд игроков на стокмаркете и с прочими активами. Зачем вкладываться в недвигу, если портфель может вполне приносить 20-30% в год. Что с миллиона вполне не кисло. Тут такая штука, что американцы, не говоря даже о молодежи, - непуганный народ. Не было почти 100 лет у них настоящих катаклизмов с банкопадами, девалами, кидками от государства. Потихоньку их доллар обесценивался. Ну так они научились с этим жить и знают как от этого защищаться. Так вот, молодежь не очень задумывается о рискованности инвестиций. Как мне рассказала одна тетка в госпитале (она ультрасаунд там делает), их молодые сотрудники все в биткойн вкидывают. Это было года 2-3 назад. Кстати, как у нас судндучат в долларах, скупая их на гривну, то многие так за доллары скупают биткойны.
кризи з девалами не було. а депозити, як у нас - скільки ставки по депо були на рівні 0.1% річних?
а на ринку акцій, де робляться основні інвестиції - криза доткомів 90х років, криза нерухомості 2008 року, афера Мейдоффа - згадав відразу. а рожеві паперці, якими я вже підначував - цей же ринок теж є. рекламується десь в Хастлері поміж інших матеріалів журналу
akurt написав:В США є багато різних програм, з яких можна отримувати гроші. Наприклад в ці дні вигідно розміщують гроші в «кеш-фонд» під 5% річних. Приємність в тому, що і гроші, і відсотки можна забрати в будь-яку мить (!). Дістанемо калькулятор: - припустимо ви трохи економили та маєте можливість розмістити якусь звичайну суму, припустимо заробіток за 1 рік в сумі 250 000$, за які не зможете купити нерухомість під оренду, не вистачає. - при такому розміщені маєте прибуток в рік: 250000*5%=12 500$ на рік, або більше 1000$ на місяць. Це менше, ніж ви змогли би заробити на оренді (орієнтовно 2000$ на місяць) - зате без жодного клопоту. І - нагадаю - за ці гроші ви би не купили нерухомість в оренду.
У меня сейчас в Чейзе подходят к концу срока 2 депозита, по бОльшему 5%. Позвонили из банка, предложили продукт, похожий на описанный, но %% озвучили больше. И это САМЫЙ крупный и надежный банк в США. Мелкие банки предлагают %% выше. За 250 куе в моей локации можно купить 1 бдрм в домах 50-х годов постройки, на Кони-Айленде в Трамп Виллидж (это по нйским меркам качественное жилье. 60-е годы), долго висела 1 бдрм за 255 под ремонт, не могли продать и решили поднять ценник до 299.
Щойно надіслав мій колишній підлеглий, який зараз мешкає десь поруч з rjkz. Ось таку допомогу надають українцям в тому місті. Це для тих, хто приїхав за програмою U4U. Саме за тією програмою він викликав жінку та дитину з України.
Да, я такое тоже видел, сфоткал на бегу, до сих пор не читал.
akurt написав:Це менше, ніж ви змогли би заробити на оренді (орієнтовно 2000$ на місяць) - зате без жодного клопоту. І - нагадаю - за ці гроші ви би не купили нерухомість в оренду.
доходность от аренды стабильная (если объект востребован и не в оккупации) а депоставки сегодня 5% завтра 0,1%
Да, такое вполне может быть. Но в США есть и другие инструменты, кроме банковских ставок. И они дают бОльшую доходность. В Украине нет таких инструментов, а если-бы и появились, то после всего что было за 30+ лет, им прищлось-бы десятилетия зарабатывать доверие.
vitaliiangel написав:доходность от аренды стабильная
Это если платят, а если платить перестали?
1. есть залог в размере 1 месяца, чтобы человек либо заплатил, либо уехал 2. меняете замок, ставите сигнализацию с вызовом охраны, на случай если захотят выломать дверь. Там сразу протокол с которым можно идти в суд. 3. заселяете других 4. в договоре процедура выселения должна быть чётко прописано, в какой срок арендатор должен забрать свои вещи и привести квартиру в состояние на момент начала аренды. Потому что по этим пунктам как раз основные разногласия, "денег нет, но можно я еще поживу пару месяцев или мои вещи тут полежат". Если арендатор хочет свой замок - залог увеличивается на сумму его демонтажа.
У меня была такая ситуация, в феврале 2022. арендаторы коммерций побросали свою мебель и убежали в Польшу/Германию. В мае я им говорю Ирпень деоккупирован, дорога есть нанимайте авто и вывозите мебель. С большой неохотой вывезли. Конечно за март, апрель и далее мне никто не оплатил.
это про Украину. За другие страны не в курсе.
Да, это про Украину. В США 1. залог есть, но выселение через суд, в зависимости от штата - от примерно месяца до примерно года после того как прошел срок (в каждом штате разный) в течении которрого теннант не платит. После подачи в суд и до выселения - этот период вообще не оплачивается, а это может быть и до года. 2. Во время проживания арендаторов такое невозможно. Вызов полиции-суд-тюрьма. Для арендодателя. 3. Это мошенничество. Вызов полиции-суд-турма.
rjkz написав:Но в США есть и другие инструменты, кроме банковских ставок. И они дают бОльшую доходность.
инструментов дающих доходность хватает. А гарантии? банковские влады под гарантией фонда, овгз под гарантией правительства, недвижимость тоже своеобразная гарантия. Остальное гарантий как у биткоина. Или есть ещё что то с гарантиями?
доверие и гарантии - разные вещи. У меня есть друзья заграницей, последние 10 лет оба неплохо стоят на ногах и оба жалуются деньги вкладывать некуда. Там где они живут (локации не хочу оглашать, чтобы не развивать тему о моих друзьях) цены на недвижимость уже космос. И хорошо так выросли они за последние 10 лет.
Грубо говоря чтобы купить квартиру им надо работать 10+ лет. А через 10 лет квартиры снова х2 подорожают. До войны оба рассматривали киевскую недвижимость для сдачи в аренду. Единственное что их отпугивало нестабильность гривны. По курсу 27 их устраивала цена и рента. Сейчас они рассматривают страны со стабильными валютами. Разные акции и биткоины их не интересуют из-за гарантий. Люди битые реформами 90х сберкнижками, ммм и прочим.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 бер, 2024 21:10, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Зачем вкладываться в недвигу, если портфель может вполне приносить 20-30% в год. Что с миллиона вполне не кисло.
Щоб приносило 25-30 відсотків, то фіксувати треба. І шукати знову і знову. А у холдера сьогодні +25%, а завтра портфель -25% зробить. Бо nvda та amd не буде кожен квартал на 100% зростати та індекси за собою тягнути. Прибери ці дві контори з поточної динаміки - і побачиш, що ті 25-30% на рік то є результат дуже тяжкої щоденної роботи, без будь-яких гарантій.
Я не говорил о каких-то гарантиях, я написал "может". Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых. Понятно, что у них еще есть не только Гугл. Но и федеральные бонды, самое что ни на есть стабильное, дает им около 7%. Это если говорить о пассивной инвестиции. Если говорить о трейдинге, то думаю, можно гораздо больше иметь, если в этом хорошо разбираться.
rjkz написав:Если говорить о трейдинге, то думаю, можно гораздо больше иметь, если в этом хорошо разбираться.
трейдинг это лотерея. Цены не предсказуемы. Иначе бы все дружно вложились в акции теслы и заработали миллионы. Любой маржинальный заработок строится на том, что кто-то эти деньги теряет. И этим кто-то можете быть вы. Зарабатывать на трейдинге могут только брокеры. Им всё равно в плюсе вы или в минусе, они имеют свой % и с того и с другого.