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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1930193119321933
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:22

За повідомленнями від блогера Pontic Greek (працює далекобійником) в штаті Колорадо, в конкретно в місті Денвер, почала діяти Програма підтримки надання житла від орендодавців нелегальним емігрантам.
Мерія міста було виплачувати орендодавцям по 2000$ щомісяця для можливості оренди квартир 2 bedroom.
Докладно тут: https://fb.watch/qGWncSPlH1/?mibextid=v7YzmG[/quote]
Ну після мігрантів ту нерухомість хіба спалити)
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