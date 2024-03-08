Мерія міста було виплачувати орендодавцям по 2000$ щомісяця для можливості оренди квартир 2 bedroom.
Докладно тут:
Ну після мігрантів ту нерухомість хіба спалити)
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:22
За повідомленнями від блогера Pontic Greek (працює далекобійником) в штаті Колорадо, в конкретно в місті Денвер, почала діяти Програма підтримки надання житла від орендодавців нелегальним емігрантам.
Мерія міста було виплачувати орендодавцям по 2000$ щомісяця для можливості оренди квартир 2 bedroom.
Докладно тут:
Ну після мігрантів ту нерухомість хіба спалити)
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