Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
За повідомленнями від блогера Pontic Greek (працює далекобійником) в штаті Колорадо, в конкретно в місті Денвер, почала діяти Програма підтримки надання житла від орендодавців нелегальним емігрантам. Мерія міста було виплачувати орендодавцям по 2000$ щомісяця для можливості оренди квартир 2 bedroom. Докладно тут: https://fb.watch/qGWncSPlH1/?mibextid=v7YzmG[/quote] Ну після мігрантів ту нерухомість хіба спалити)
rjkz написав:Спасибо на добром слове, не знаю, может когда выйду на пенсию, впаду в маразм и буду сидеть у камина страдать от безделья, может и буду писать мемуары, которые никто не будет читать. Старший в года 2-3 плохо засыпал, я ему рассказывал сказки на ходу сочиняя, так что что-то уже принесло пользу.
Насчет депозитов, в США есть естественное преимущество - нацвалюта доллар. Коммерция в НЙ сейчас на очень низком спросе, в ковид очень много чего ушло в онлайн, много чего закрылось и не открылось, эпоха хождения по моллам уходит в небытие. А недвига есть, она никуда не делась. Да и американцы, у кого есть серьезные деньги, все больше и больше, как я смотрю, переходят в разряд игроков на стокмаркете и с прочими активами. Зачем вкладываться в недвигу, если портфель может вполне приносить 20-30% в год. Что с миллиона вполне не кисло. Тут такая штука, что американцы, не говоря даже о молодежи, - непуганный народ. Не было почти 100 лет у них настоящих катаклизмов с банкопадами, девалами, кидками от государства. Потихоньку их доллар обесценивался. Ну так они научились с этим жить и знают как от этого защищаться. Так вот, молодежь не очень задумывается о рискованности инвестиций. Как мне рассказала одна тетка в госпитале (она ультрасаунд там делает), их молодые сотрудники все в биткойн вкидывают. Это было года 2-3 назад. Кстати, как у нас судндучат в долларах, скупая их на гривну, то многие так за доллары скупают биткойны.
кризи з девалами не було. а депозити, як у нас - скільки ставки по депо були на рівні 0.1% річних?
а на ринку акцій, де робляться основні інвестиції - криза доткомів 90х років, криза нерухомості 2008 року, афера Мейдоффа - згадав відразу. а рожеві паперці, якими я вже підначував - цей же ринок теж є. рекламується десь в Хастлері поміж інших матеріалів журналу
На самом деле, я не знаю какие ставки были раньше. Я когда приехал, я не очень внимательно исследовал дашборд интернетбанкинга, да для СЕЙВИНГ аккаунта там стояла и сейчас стоит ставка 0.1%. А СД, то есть депозит, я тогда не расковырял. Какая тогда ставка была - не знаю. Никто не подсказывал. Я не удивлюсь, если окажется что многие понятия не имеют об этом. Я даже больше скажу, я уже многих встретил людей, которые понятия не имеют, что можно деньги держать в банке и они будут приносить неплохие как для США %%. Причем некоторые из этих людей даже с ETF пробуют играться или в mutual found инвестируют.
rjkz написав:Но в США есть и другие инструменты, кроме банковских ставок. И они дают бОльшую доходность.
инструментов дающих доходность хватает. А гарантии? банковские влады под гарантией фонда, овгз под гарантией правительства, недвижимость тоже своеобразная гарантия. Остальное гарантий как у биткоина. Или есть ещё что то с гарантиями?
доверие и гарантии - разные вещи. У меня есть друзья заграницей, последние 10 лет оба неплохо стоят на ногах и оба жалуются деньги вкладывать некуда. Там где они живут (локации не хочу оглашать, чтобы не развивать тему о моих друзьях) цены на недвижимость уже космос. И хорошо так выросли они за последние 10 лет.
Грубо говоря чтобы купить квартиру им надо работать 10+ лет. А через 10 лет квартиры снова х2 подорожают. До войны оба рассматривали киевскую недвижимость для сдачи в аренду. Единственное что их отпугивало нестабильность гривны. По курсу 27 их устраивала цена и рента. Сейчас они рассматривают страны со стабильными валютами. Разные акции и биткоины их не интересуют из-за гарантий. Люди битые реформами 90х сберкнижками, ммм и прочим.
Гарантий особо нет. Есть доверие и репутация. Например, Шваб, дает примерно 8-10% годовых. Но это огромный, старый и с репутацией фонд. Есть индексы. Это не депозит, конечно, но исчезнуть они могут только с исчезновением американской экономики. Упасть, конечно могут, вместе с экономикой. Инвестсчет можно открыть прямо на своем аккаунте в банке. Если так упадет экономика, что индексы упадут к нулю, то о банковских гарантиях как и о самом доллларе можно забыть. Насчет Ваших друзей. Я понял о какой локации идет речь, ничего не имею против. Действительно, там недвижимость именно так и ведет себя. То что касается пуганных 90-ми....так я и сам такой. Депозит в США - мой первый депозит после...депозита в сбербанке ссср.
rjkz написав:Если говорить о трейдинге, то думаю, можно гораздо больше иметь, если в этом хорошо разбираться.
трейдинг это лотерея. Цены не предсказуемы. Иначе бы все дружно вложились в акции теслы и заработали миллионы. Любой маржинальный заработок строится на том, что кто-то эти деньги теряет. И этим кто-то можете быть вы. Зарабатывать на трейдинге могут только брокеры. Им всё равно в плюсе вы или в минусе, они имеют свой % и с того и с другого.
rjkz написав:Да, это про Украину. В США 1. залог есть, но выселение через суд, в зависимости от штата - от примерно месяца до примерно года после того как прошел срок (в каждом штате разный) в течении которрого теннант не платит. После подачи в суд и до выселения - этот период вообще не оплачивается, а это может быть и до года. 2. Во время проживания арендаторов такое невозможно. Вызов полиции-суд-тюрьма. Для арендодателя. 3. Это мошенничество. Вызов полиции-суд-турма.
чем больше узнаю про США, тем больше люблю Украину. Мои друзья оба независимо много лет рассказывали что Украина - рай, а я им не верил.
. Тюрьма для арендодателя... Есть договор который в момент заключения устраивает обе стороны. Его нарушение влечёт за собой санкции/выселение. В 90% случаев нарушает арендатор (не платит, не поддерживает чистоту, убивает мебель и технику). и что арендодатель должен это терпеть? Какой-то должен быть механизм быстрого выселения за нарушение договора. В отелях тоже можно так жить, убивать мебель или не платить?
всё же я думаю вы какие то крайние ситуации обозначили. Какой смысл лорду сдавать квартиру, если выселять, возможно надо будет через суд? Другими словами, если по договору я могу выселить арендатора только через 6 месяцев, то и залог я потребую за 6 месяцев аренды. Лорд же должен страховать свои риски?
Насчет трейдинга - в США за этим стоит реальная экономика, не все, конечно, акции этому соответствуют, но дело не всегда в том, что кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Если капитализация компании все время увеличивается, то акционеры не проигрывают. Майкрософт - это реальная экономика, не дутый пузырь. Самая высокая капитализация в мире. Насчет аренды - все через суд. Любое самоуправство может привести в тюрьму. Для тех кто в США резидент - есть много кнутов. Например, паблик рекордз и кредит скор. Если в паблик рекордз будет, что чувака выселили через эвикшн (принудительное выселение), то ему тупо никто больше не сдаст. Если у него будет суд за долги по аренде, то это шарахнет по его кредит скор. Те, у кого с этим порядок, боятся этого как ядерной войны. Это могут быть проблемы со всем. Когда серьезные рентал компании проверяют потенциального арендатора, там идет такой скриннинг, что банки так не проверяют на выдачу мортгиджа. Тут даже шутка такая ходит "В НЙ проще купить жилье, чем его снять". И в этом есть существенная доля правды. Я через такой скриннинг проходил. Я думал, они сейчас еще мои анализы затребуют.