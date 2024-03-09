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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1930193119321933 Додано: Суб 09 бер, 2024 01:09 vitaliiangel написав: rjkz написав: Но в США есть и другие инструменты, кроме банковских ставок.

И они дают бОльшую доходность. Но в США есть и другие инструменты, кроме банковских ставок.И они дают бОльшую доходность. инструментов дающих доходность хватает. А гарантии? банковские влады под гарантией фонда, овгз под гарантией правительства, недвижимость тоже своеобразная гарантия. Остальное гарантий как у биткоина. Или есть ещё что то с гарантиями? rjkz написав: им прищлось-бы десятилетия зарабатывать доверие им прищлось-бы десятилетия зарабатывать доверие доверие и гарантии - разные вещи. У меня есть друзья заграницей, последние 10 лет оба неплохо стоят на ногах и оба жалуются деньги вкладывать некуда. Там где они живут (локации не хочу оглашать, чтобы не развивать тему о моих друзьях) цены на недвижимость уже космос. И хорошо так выросли они за последние 10 лет.



Грубо говоря чтобы купить квартиру им надо работать 10+ лет. А через 10 лет квартиры снова х2 подорожают. До войны оба рассматривали киевскую недвижимость для сдачи в аренду. Единственное что их отпугивало нестабильность гривны. По курсу 27 их устраивала цена и рента. Сейчас они рассматривают страны со стабильными валютами. Разные акции и биткоины их не интересуют из-за гарантий. Люди битые реформами 90х сберкнижками, ммм и прочим. инструментов дающих доходность хватает. А гарантии? банковские влады под гарантией фонда, овгз под гарантией правительства, недвижимость тоже своеобразная гарантия. Остальное гарантий как у биткоина. Или есть ещё что то с гарантиями?доверие и гарантии - разные вещи. У меня есть друзья заграницей, последние 10 лет оба неплохо стоят на ногах и оба жалуются деньги вкладывать некуда. Там где они живут (локации не хочу оглашать, чтобы не развивать тему о моих друзьях) цены на недвижимость уже космос. И хорошо так выросли они за последние 10 лет.Грубо говоря чтобы купить квартиру им надо работать 10+ лет. А через 10 лет квартиры снова х2 подорожают. До войны оба рассматривали киевскую недвижимость для сдачи в аренду. Единственное что их отпугивало нестабильность гривны. По курсу 27 их устраивала цена и рента. Сейчас они рассматривают страны со стабильными валютами. Разные акции и биткоины их не интересуют из-за гарантий. Люди битые реформами 90х сберкнижками, ммм и прочим.



Гарантий особо нет.

Есть доверие и репутация.

Например, Шваб, дает примерно 8-10% годовых. Но это огромный, старый и с репутацией фонд.

Есть индексы. Это не депозит, конечно, но исчезнуть они могут только с исчезновением американской экономики. Упасть, конечно могут, вместе с экономикой. Инвестсчет можно открыть прямо на своем аккаунте в банке.

Если так упадет экономика, что индексы упадут к нулю, то о банковских гарантиях как и о самом доллларе можно забыть.

Насчет Ваших друзей. Я понял о какой локации идет речь, ничего не имею против. Действительно, там недвижимость именно так и ведет себя.

То что касается пуганных 90-ми....так я и сам такой.

Депозит в США - мой первый депозит после...депозита в сбербанке ссср. Гарантий особо нет.Есть доверие и репутация.Например, Шваб, дает примерно 8-10% годовых. Но это огромный, старый и с репутацией фонд.Есть индексы. Это не депозит, конечно, но исчезнуть они могут только с исчезновением американской экономики. Упасть, конечно могут, вместе с экономикой. Инвестсчет можно открыть прямо на своем аккаунте в банке.Если так упадет экономика, что индексы упадут к нулю, то о банковских гарантиях как и о самом доллларе можно забыть.Насчет Ваших друзей. Я понял о какой локации идет речь, ничего не имею против. Действительно, там недвижимость именно так и ведет себя.То что касается пуганных 90-ми....так я и сам такой.Депозит в США - мой первый депозит после...депозита в сбербанке ссср. rjkz

Повідомлень: 16292 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8247 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 01:20 vitaliiangel написав: rjkz написав: Если говорить о трейдинге, то думаю, можно гораздо больше иметь, если в этом хорошо разбираться. Если говорить о трейдинге, то думаю, можно гораздо больше иметь, если в этом хорошо разбираться. трейдинг это лотерея. Цены не предсказуемы. Иначе бы все дружно вложились в акции теслы и заработали миллионы. Любой маржинальный заработок строится на том, что кто-то эти деньги теряет. И этим кто-то можете быть вы. Зарабатывать на трейдинге могут только брокеры. Им всё равно в плюсе вы или в минусе, они имеют свой % и с того и с другого. rjkz написав: Да, это про Украину.

В США

1. залог есть, но выселение через суд, в зависимости от штата - от примерно месяца до примерно года после того как прошел срок (в каждом штате разный) в течении которрого теннант не платит. После подачи в суд и до выселения - этот период вообще не оплачивается, а это может быть и до года.

2. Во время проживания арендаторов такое невозможно. Вызов полиции-суд-тюрьма. Для арендодателя.

3. Это мошенничество. Вызов полиции-суд-турма. Да, это про Украину.В США1. залог есть, но выселение через суд, в зависимости от штата - от примерно месяца до примерно года после того как прошел срок (в каждом штате разный) в течении которрого теннант не платит. После подачи в суд и до выселения - этот период вообще не оплачивается, а это может быть и до года.2. Во время проживания арендаторов такое невозможно. Вызов полиции-суд-тюрьма. Для арендодателя.3. Это мошенничество. Вызов полиции-суд-турма. чем больше узнаю про США, тем больше люблю Украину. Мои друзья оба независимо много лет рассказывали что Украина - рай, а я им не верил.



. Тюрьма для арендодателя... Есть договор который в момент заключения устраивает обе стороны. Его нарушение влечёт за собой санкции/выселение. В 90% случаев нарушает арендатор (не платит, не поддерживает чистоту, убивает мебель и технику). и что арендодатель должен это терпеть? Какой-то должен быть механизм быстрого выселения за нарушение договора. В отелях тоже можно так жить, убивать мебель или не платить?



всё же я думаю вы какие то крайние ситуации обозначили. Какой смысл лорду сдавать квартиру, если выселять, возможно надо будет через суд? Другими словами, если по договору я могу выселить арендатора только через 6 месяцев, то и залог я потребую за 6 месяцев аренды. Лорд же должен страховать свои риски? трейдинг это лотерея. Цены не предсказуемы. Иначе бы все дружно вложились в акции теслы и заработали миллионы. Любой маржинальный заработок строится на том, что кто-то эти деньги теряет. И этим кто-то можете быть вы. Зарабатывать на трейдинге могут только брокеры. Им всё равно в плюсе вы или в минусе, они имеют свой % и с того и с другого.чем больше узнаю про США, тем больше люблю Украину. Мои друзья оба независимо много лет рассказывали что Украина - рай, а я им не верил.. Тюрьма для арендодателя... Есть договор который в момент заключения устраивает обе стороны. Его нарушение влечёт за собой санкции/выселение. В 90% случаев нарушает арендатор (не платит, не поддерживает чистоту, убивает мебель и технику). и что арендодатель должен это терпеть? Какой-то должен быть механизм быстрого выселения за нарушение договора. В отелях тоже можно так жить, убивать мебель или не платить?всё же я думаю вы какие то крайние ситуации обозначили. Какой смысл лорду сдавать квартиру, если выселять, возможно надо будет через суд? Другими словами, если по договору я могу выселить арендатора только через 6 месяцев, то и залог я потребую за 6 месяцев аренды. Лорд же должен страховать свои риски?



Насчет трейдинга - в США за этим стоит реальная экономика, не все, конечно, акции этому соответствуют, но дело не всегда в том, что кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Если капитализация компании все время увеличивается, то акционеры не проигрывают. Майкрософт - это реальная экономика, не дутый пузырь. Самая высокая капитализация в мире.

Насчет аренды - все через суд. Любое самоуправство может привести в тюрьму.

Для тех кто в США резидент - есть много кнутов. Например, паблик рекордз и кредит скор. Если в паблик рекордз будет, что чувака выселили через эвикшн (принудительное выселение), то ему тупо никто больше не сдаст.

Если у него будет суд за долги по аренде, то это шарахнет по его кредит скор.

Те, у кого с этим порядок, боятся этого как ядерной войны.

Это могут быть проблемы со всем.

Когда серьезные рентал компании проверяют потенциального арендатора, там идет такой скриннинг, что банки так не проверяют на выдачу мортгиджа.

Тут даже шутка такая ходит "В НЙ проще купить жилье, чем его снять". И в этом есть существенная доля правды.

Я через такой скриннинг проходил. Я думал, они сейчас еще мои анализы затребуют. Насчет трейдинга - в США за этим стоит реальная экономика, не все, конечно, акции этому соответствуют, но дело не всегда в том, что кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Если капитализация компании все время увеличивается, то акционеры не проигрывают. Майкрософт - это реальная экономика, не дутый пузырь. Самая высокая капитализация в мире.Насчет аренды - все через суд. Любое самоуправство может привести в тюрьму.Для тех кто в США резидент - есть много кнутов. Например, паблик рекордз и кредит скор. Если в паблик рекордз будет, что чувака выселили через эвикшн (принудительное выселение), то ему тупо никто больше не сдаст.Если у него будет суд за долги по аренде, то это шарахнет по его кредит скор.Те, у кого с этим порядок, боятся этого как ядерной войны.Это могут быть проблемы со всем.Когда серьезные рентал компании проверяют потенциального арендатора, там идет такой скриннинг, что банки так не проверяют на выдачу мортгиджа.Тут даже шутка такая ходит "В НЙ проще купить жилье, чем его снять". И в этом есть существенная доля правды.Я через такой скриннинг проходил. Я думал, они сейчас еще мои анализы затребуют. rjkz

Повідомлень: 16292 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8247 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 09:00 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Тюрьма для арендодателя... Есть договор который в момент заключения устраивает обе стороны. Его нарушение влечёт за собой санкции/выселение. В 90% случаев нарушает арендатор (не платит, не поддерживает чистоту, убивает мебель и технику). и что арендодатель должен это терпеть? Какой-то должен быть механизм быстрого выселения за нарушение договора. В отелях тоже можно так жить, убивать мебель или не платить? Тюрьма для арендодателя... Есть договор который в момент заключения устраивает обе стороны. Его нарушение влечёт за собой санкции/выселение. В 90% случаев нарушает арендатор (не платит, не поддерживает чистоту, убивает мебель и технику). и что арендодатель должен это терпеть? Какой-то должен быть механизм быстрого выселения за нарушение договора. В отелях тоже можно так жить, убивать мебель или не платить?

В Испании стоял дом на продажу, мы ходили его смотреть. Там арендаторы жили и владелец тоже уверенным тоном говорил что если купите, они сразу уйдут. Мы не рискнули, а другие люди решили его все-таки купить.

Дали задаток, уже были документы на ипотеку, хорошо хоть догадались поставить условие что конечное оформление и перевод всей суммы только после того как дом будет свободный.

Хозяин дома тормозил, типа "сейчас-сейчас, все будет", прошло несколько недель и те чуваки решили сами приехать, спросить у арендателей как там дела, когда они будут выезжать. И выяснилось что у них родился ребенок и по закону они теперь имеют право автоматически продлить аренду до 5 лет за ту же стоимость, по которой сняли. Что они собственно и сделали )

И желание владельца дома тут пофиг. Продление в одностороннем порядке, и даже в случае продажи дома, контракт аренды не теряет своей силы и действует до окончания срока уже с новыми владельцами.

На этом вся история с продажей и кончилась, уже пол года прошло, так и живут там эти арендаторы, с коляской гуляют, я их постоянно вижу так как мой дом в 200м от того. С продажи его сняли, и подозреваю в ближ 4.5 года его никто не продаст.

И это еще не худший вариант, чуваки хоть продолжают платить, а могли вообще перестать и выселяй их потом через суд 1.5 года. В Испании стоял дом на продажу, мы ходили его смотреть. Там арендаторы жили и владелец тоже уверенным тоном говорил что если купите, они сразу уйдут. Мы не рискнули, а другие люди решили его все-таки купить.Дали задаток, уже были документы на ипотеку, хорошо хоть догадались поставить условие что конечное оформление и перевод всей суммы только после того как дом будет свободный.Хозяин дома тормозил, типа "сейчас-сейчас, все будет", прошло несколько недель и те чуваки решили сами приехать, спросить у арендателей как там дела, когда они будут выезжать. И выяснилось что у них родился ребенок и по закону они теперь имеют право автоматически продлить аренду до 5 лет за ту же стоимость, по которой сняли. Что они собственно и сделали )И желание владельца дома тут пофиг. Продление в одностороннем порядке, и даже в случае продажи дома, контракт аренды не теряет своей силы и действует до окончания срока уже с новыми владельцами.На этом вся история с продажей и кончилась, уже пол года прошло, так и живут там эти арендаторы, с коляской гуляют, я их постоянно вижу так как мой дом в 200м от того. С продажи его сняли, и подозреваю в ближ 4.5 года его никто не продаст.И это еще не худший вариант, чуваки хоть продолжают платить, а могли вообще перестать и выселяй их потом через суд 1.5 года. slonomag Повідомлень: 465 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 09:10 rjkz написав: Насчет трейдинга - в США за этим стоит реальная экономика, не все, конечно, акции этому соответствуют, но дело не всегда в том, что кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Если капитализация компании все время увеличивается, то акционеры не проигрывают. Майкрософт - это реальная экономика, не дутый пузырь. Самая высокая капитализация в мире.

... Насчет трейдинга - в США за этим стоит реальная экономика, не все, конечно, акции этому соответствуют, но дело не всегда в том, что кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Если капитализация компании все время увеличивается, то акционеры не проигрывают. Майкрософт - это реальная экономика, не дутый пузырь. Самая высокая капитализация в мире....

Microsoft - все таки напів реальна економіка. Реальна Економіка Saudi Aramco, Exxon, Shell. навіть Apple та Samsung - частково.



детальніше тут

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Microsoft - все таки напів реальна економіка. Реальна Економіка Saudi Aramco, Exxon, Shell. навіть Apple та Samsung - частково.детальніше тут Shaman

Повідомлень: 5489 З нами з: 29.09.19 Подякував: 562 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 09:23 rjkz написав: Когда серьезные рентал компании проверяют потенциального арендатора, там идет такой скриннинг, что банки так не проверяют на выдачу мортгиджа.

Тут даже шутка такая ходит "В НЙ проще купить жилье, чем его снять". И в этом есть существенная доля правды.

Я через такой скриннинг проходил. Я думал, они сейчас еще мои анализы затребуют. Когда серьезные рентал компании проверяют потенциального арендатора, там идет такой скриннинг, что банки так не проверяют на выдачу мортгиджа.Тут даже шутка такая ходит "В НЙ проще купить жилье, чем его снять". И в этом есть существенная доля правды.Я через такой скриннинг проходил. Я думал, они сейчас еще мои анализы затребуют. это огромный плюс (скриннинг есть не только в США). Например мой приятель выехал в Чехию с семьёй и 3мя детьми. Тоже рассказывал местные приколы. Залог = 2 месяца аренды, хозяев не видели - всем занимался посредник. Мелкие ремонты за счёт арендатора. Что в них входит я хз, допустим заклинил замок. Вспоминаю как меня арендаторша дёргала, когда отвалилась ручка мп окна. Я приехал и просто вставил её обратно. Даже инструмент не вытягивал.



Справка из банка о наличии денег на счету (украинская не канает), открывали специально счёт, положили 10кевро которые потом сняли. Все банковские услуги платные, шары как у нас нет (или шара для вип клиентов хз). Каждый месяц фотоотчет о состоянии квартиры. Вишенка на торт залог возвращается не сразу. На момент нашего общения он уже вернулся а 30 тыс грн залога (в местных кронах) еще не вернули. Город Брно. Аренда 15 тыс грн/мес в местной валюте. Что за квартира - не спрашивал. это огромный плюс (скриннинг есть не только в США). Например мой приятель выехал в Чехию с семьёй и 3мя детьми. Тоже рассказывал местные приколы. Залог = 2 месяца аренды, хозяев не видели - всем занимался посредник. Мелкие ремонты за счёт арендатора. Что в них входит я хз, допустим заклинил замок. Вспоминаю как меня арендаторша дёргала, когда отвалилась ручка мп окна. Я приехал и просто вставил её обратно. Даже инструмент не вытягивал.Справка из банка о наличии денег на счету (украинская не канает), открывали специально счёт, положили 10кевро которые потом сняли. Все банковские услуги платные, шары как у нас нет (или шара для вип клиентов хз). Каждый месяц фотоотчет о состоянии квартиры. Вишенка на торт залог возвращается не сразу. На момент нашего общения он уже вернулся а 30 тыс грн залога (в местных кронах) еще не вернули. Город Брно. Аренда 15 тыс грн/мес в местной валюте. Что за квартира - не спрашивал. vitaliiangel

Повідомлень: 22351 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2377 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1930193119321933 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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