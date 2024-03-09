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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1931193219331934
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:20

З мого досвіду спілкування з нашими українцями в США - купівля нерухомості під оренду - з наміром зробити когось щасливим та веселим разом із домашнім улюбленцем - то сама остання справа, яка навіть не розглядається.
Це співпадає і з думкою пана rjkz, як я розумію.

Те, що співпадає з думкою пана rjkz:
- співпрацювати з "кеш-фондами", маючі надійно від 5 до 8% річних по валюті, яку в США називають "бакси" (не плутати з українською валютою, яку називають "долари").
- формувати та наповнювати власний портфель акцій - не менше 15-20 найменувань, в які при нагоді закидати після кожної зарплатні або кожного отримання бонусів по 1-2-10 акцій якогось сміття на кшталт NVDA, AAPL, MSFT , не нехтуючи якоюсь дрібничкою на кшталт, наприклад, SAM...
Прибуток від того SAM невеликий, але на відпочинок на Гавайях заробити близько 1000$ на одній єдиній НАДІЙНІЙ акції - можна...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых.

Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх.
Ой+
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