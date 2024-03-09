З мого досвіду спілкування з нашими українцями в США - купівля нерухомості під оренду - з наміром зробити когось щасливим та веселим разом із домашнім улюбленцем - то сама остання справа, яка навіть не розглядається.
Це співпадає і з думкою пана rjkz, як я розумію.
Те, що співпадає з думкою пана rjkz:
- співпрацювати з "кеш-фондами", маючі надійно від 5 до 8% річних по валюті, яку в США називають "бакси" (не плутати з українською валютою, яку називають "долари").
- формувати та наповнювати власний портфель акцій - не менше 15-20 найменувань, в які при нагоді закидати після кожної зарплатні або кожного отримання бонусів по 1-2-10 акцій якогось сміття на кшталт NVDA, AAPL, MSFT , не нехтуючи якоюсь дрібничкою на кшталт, наприклад, SAM...
Прибуток від того SAM невеликий, але на відпочинок на Гавайях заробити близько 1000$ на одній єдиній НАДІЙНІЙ акції - можна...