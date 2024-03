Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

З мого досвіду спілкування з нашими українцями в США - купівля нерухомості під оренду - з наміром зробити когось щасливим та веселим разом із домашнім улюбленцем - то сама остання справа, яка навіть не розглядається.

Це співпадає і з думкою пана rjkz, як я розумію.

Те, що співпадає з думкою пана rjkz:



Те, що співпадає з думкою пана rjkz:

- співпрацювати з "кеш-фондами", маючі надійно від 5 до 8% річних по валюті, яку в США називають "бакси" (не плутати з українською валютою, яку називають "долари").

- формувати та наповнювати власний портфель акцій - не менше 15-20 найменувань, в які при нагоді закидати після кожної зарплатні або кожного отримання бонусів по 1-2-10 акцій якогось сміття на кшталт NVDA, AAPL, MSFT , не нехтуючи якоюсь дрібничкою на кшталт, наприклад, SAM...

Прибуток від того SAM невеликий, але на відпочинок на Гавайях заробити близько 1000$ на одній єдиній НАДІЙНІЙ акції - можна...

Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых. Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых.

Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх.

Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх. Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх. Ой+

rjkz написав: Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых. Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых.

Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх.

Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх. Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх.

Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили.

Амазон, наприклад

Підсумок даних ринку

>

Amazon.com

175,35 USD

+83,10 (90,08%)останній рік



Підсумок даних ринку

>

Salesforce.com

305,28 USD

Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили.Амазон, наприкладПідсумок даних ринку175,35 USD+83,10 ()останній рікПідсумок даних ринку305,28 USD+126,56 ()останній рік

Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили.

Амазон, наприклад

Підсумок даних ринку

>

Amazon.com

175,35 USD

+83,10 (90,08%)останній рік



Підсумок даних ринку

>

Salesforce.com

305,28 USD

+126,56 (70,81%)останній рік

Амазон, наприклад

Підсумок даних ринку

>

Amazon.com

175,35 USD

+83,10 (90,08%)останній рік



Підсумок даних ринку

>

Salesforce.com

305,28 USD

+126,56 (70,81%)останній рік Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили.Амазон, наприкладПідсумок даних ринку175,35 USD+83,10 ()останній рікПідсумок даних ринку305,28 USD+126,56 ()останній рік

Якщо бути точним, то акції - це довготривалі вкладення.

Якщо довго, то маємо таке (цифри взяті точні - а проміжок часу обрано НЕ той, де можна вгадати щось краще, вище, а чисто довільний - скажімо плюс/мінус 5 років - чисто на подарунок жінці на 8 Березня):

- літо або осінь, наприклад, серпень/вересень 2019 року - ціна акції 1750 мерзотних гнило-зелених баксів. Купуєте на якусь смішну цифру - наприклад на свою річну зарплатню в 70 000 доларів 40 акцій.

- бачите, що Amazon Jumps on Plan to Split Stock: 20-for-1. Тобто станом на 8 березня 2024 року маєте в кишені орієнтовно: 40х20х176,31 (Open)=140 880, або ваші вкладення ПОДВОЇЛИСЯ рівно в 2 (два) рази.

Від 140 880 відсортовуєте 70 000 мирзенних гнило-зелених баксів (в "заначку"), а залишок у вигляді 70 880 чистеньких красивих приємно-зелених доларів віддаєте жінці, наприклад на нове авто.

Якщо бути точним, то акції - це довготривалі вкладення.Якщо довго, то маємо таке (цифри взяті точні - а проміжок часу обрано НЕ той, де можна вгадати щось краще, вище, а чисто довільний - скажімо плюс/мінус 5 років - чисто на подарунок жінці на 8 Березня):- літо або осінь, наприклад, серпень/вересень 2019 року - ціна акції 1750 мерзотних гнило-зелених баксів. Купуєте на якусь смішну цифру - наприклад на свою річну зарплатню в 70 000 доларів 40 акцій.- бачите, що Amazon Jumps on Plan to Split Stock: 20-for-1. Тобто станом на 8 березня 2024 року маєте в кишені орієнтовно: 40х20х176,31 (Open)=140 880, або ваші вкладення ПОДВОЇЛИСЯ рівно в 2 (два) рази.Від 140 880 відсортовуєте 70 000 мирзенних гнило-зелених баксів (в "заначку"), а залишок у вигляді 70 880 чистеньких красивих приємно-зелених доларів віддаєте жінці, наприклад на нове авто.Ні, ну справді, мене барабашов точно підтримає: автівку вже треба оновити...

Re: Еміграція, заробітчанство Ой+ написав: Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх



Да, скорее всего



BIGor написав: Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили



А за счет чего такой подъем?



Да, скорее всего



BIGor написав: Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили



А за счет чего такой подъем?

Так там звичайна арифметика - просто НЕ ТРЕБА намагатися заробити "сьогодні - на вечір" від того, що вклав зранку (в Україні тільки таке приймається).

Так там звичайна арифметика - просто НЕ ТРЕБА намагатися заробити "сьогодні - на вечір" від того, що вклав зранку (в Україні тільки таке приймається).

Ось візьмемо ДОВГОСТРОКОВЕ і конкретне:



Літо/осінь року 2017 - випили пива, закусили смаженою капустою з домашніми ковбасками та купили MSFT по 60 доларів. ну припустимо, на банківському рахунку знову завалялося 70 000 гидомирно-зелених баксів. То маєте 70000/60=1166 акцій.

Весна року 2024 - випили пива, закусили смаженою капустою з домашніми ковбасками, продали 1166 акцій і маєте 1166х410.00=478 060 приємно зеленувато-чорненьких свіженьких доларів.

Тобто мова просто про звичайну смажену капусту з ковбаскою та арифметику.



Звісно, арифметика - точна наука, тому зробимо інший точний підрахунок: замість букв MSFT візьмемо меншу кількість був, ВА.

Тоді розрахунки модифікуємо за допомогою шкільного калькулятора:

То маєте 70000/255=274 акцій.

Весна року 2024 - випили пива, закусили смаженою капустою з домашніми ковбасками, продали 274 акції і маєте 274х201.80=55 293 гидомирно-зелених доларів.

Тобто мова просто про звичайну смажену капусту з ковбаскою та арифметику.



Так там звичайна арифметика - просто НЕ ТРЕБА намагатися заробити "сьогодні - на вечір" від того, що вклав зранку (в Україні тільки таке приймається).Ось візьмемо ДОВГОСТРОКОВЕ і конкретне:Літо/осінь року 2017 - випили пива, закусили смаженою капустою з домашніми ковбасками та купили MSFT по 60 доларів. ну припустимо, на банківському рахунку знову завалялося 70 000 гидомирно-зелених баксів. То маєте 70000/60=1166 акцій.Весна року 2024 - випили пива, закусили смаженою капустою з домашніми ковбасками, продали 1166 акцій і маєте 1166х410.00=478 060 приємно зеленувато-чорненьких свіженьких доларів.Тобто мова просто про звичайну смажену капусту з ковбаскою та арифметику.Звісно, арифметика - точна наука, тому зробимо інший точний підрахунок: замість букв MSFT візьмемо меншу кількість був, ВА.Тоді розрахунки модифікуємо за допомогою шкільного калькулятора:То маєте 70000/255=274 акцій.Весна року 2024 - випили пива, закусили смаженою капустою з домашніми ковбасками, продали 274 акції і маєте 274х201.80=55 293 гидомирно-зелених доларів.Тобто мова просто про звичайну смажену капусту з ковбаскою та арифметику.Фіксуєте збитки із словами: "Ех, знав би що спочатку двері будуть відвалюватися, а тепер вже і брама багажного відділення - як вчора - у нових літаків - продав би в березні року 2021..."

Повідомлень: 9339 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3489 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 13:35 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Вспоминаю как меня арендаторша дёргала Вспоминаю как меня арендаторша дёргала



Это то, что нужно избегать



vitaliiangel написав: Справка из банка о наличии денег на счету (украинская не канает), открывали специально счёт, положили 10кевро которые потом сняли Справка из банка о наличии денег на счету (украинская не канает), открывали специально счёт, положили 10кевро которые потом сняли



А это как по мне просто бред, дань моде. Ну что даст факт наличия денег (возможно даже одолженных) на счету, с которого можна на след день их снять?

Стабильная работа (что характерезирует человека с положительной стороны) + залог за 6-9-12 месяцев (если начнет не платить). И это только защита от неуплаты.

А пример с семьей, что решила 5 лет без повышения ренты жить, так к ним законных вопросов вообще нет, даже в базах плохого ничего не будет, т.к. они регулярно и по договору платят.

То есть казино?

И я должен кусать локти, что кому-то удалось выйграть в лото-забаву, верно?

То есть казино?

И я должен кусать локти, что кому-то удалось выйграть в лото-забаву, верно? b3320413 Повідомлень: 192 З нами з: 13.08.18 Подякував: 23 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 14:05 Вы неправы.

Вы неправы.

Casino - кстати ударение на втором слоге - это совсем другое.

