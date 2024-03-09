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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 бер, 2024 11:20
З мого досвіду спілкування з нашими українцями в США - купівля нерухомості під оренду - з наміром зробити когось щасливим та веселим разом із домашнім улюбленцем - то сама остання справа, яка навіть не розглядається.
Це співпадає і з думкою пана rjkz, як я розумію.
Те, що співпадає з думкою пана rjkz:
- співпрацювати з "кеш-фондами", маючі надійно від 5 до 8% річних по валюті, яку в США називають "бакси" (не плутати з українською валютою, яку називають "долари").
- формувати та наповнювати власний портфель акцій - не менше 15-20 найменувань, в які при нагоді закидати після кожної зарплатні або кожного отримання бонусів по 1-2-10 акцій якогось сміття на кшталт NVDA, AAPL, MSFT , не нехтуючи якоюсь дрібничкою на кшталт, наприклад, SAM...
Прибуток від того SAM невеликий, але на відпочинок на Гавайях заробити близько 1000$ на одній єдиній НАДІЙНІЙ акції - можна...
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akurt
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Додано: Суб 09 бер, 2024 11:43
rjkz написав:
Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых.
Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх.
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Ой+
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Додано: Суб 09 бер, 2024 12:44
Ой+ написав: rjkz написав:
Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых.
Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх.
Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили.
Амазон, наприклад
Підсумок даних ринку
> Amazon.com
175,35 USD
+83,10 (90,08%
)останній рік
Підсумок даних ринку
> Salesforce.com
305,28 USD
+126,56 (70,81%
)останній рік
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BIGor
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Додано: Суб 09 бер, 2024 13:12
BIGor написав:
Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили.
Амазон, наприклад
Підсумок даних ринку
> Amazon.com
175,35 USD
+83,10 (90,08%
)останній рік
Підсумок даних ринку
> Salesforce.com
305,28 USD
+126,56 (70,81%
)останній рік
Якщо бути точним, то акції - це довготривалі вкладення.
Якщо довго, то маємо таке (цифри взяті точні - а проміжок часу обрано НЕ той, де можна вгадати щось краще, вище, а чисто довільний - скажімо плюс/мінус 5 років - чисто на подарунок жінці на 8 Березня
):
- літо або осінь, наприклад, серпень/вересень 2019 року - ціна акції 1750 мерзотних гнило-зелених баксів. Купуєте на якусь смішну цифру - наприклад на свою річну зарплатню в 70 000 доларів 40 акцій.
- бачите, що Amazon Jumps on Plan to Split Stock: 20-for-1
. Тобто станом на 8 березня 2024 року маєте в кишені орієнтовно: 40х20х176,31 (Open)=140 880, або ваші вкладення ПОДВОЇЛИСЯ рівно в 2 (два) рази.
Від 140 880 відсортовуєте 70 000 мирзенних гнило-зелених баксів (в "заначку"), а залишок у вигляді 70 880 чистеньких красивих приємно-зелених доларів віддаєте жінці, наприклад на нове авто.
Ні, ну справді, мене барабашов
точно підтримає: автівку вже треба оновити...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 09 бер, 2024 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 13:16
Ой+ написав:
Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх
Да, скорее всего
BIGor написав:
Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили
А за счет чего такой подъем?
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b3320413
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Додано: Суб 09 бер, 2024 13:26
b3320413 написав:
А за счет чего такой подъем?
Так там звичайна арифметика - просто НЕ ТРЕБА намагатися заробити "сьогодні - на вечір" від того, що вклав зранку (в Україні тільки таке приймається).
Ось візьмемо ДОВГОСТРОКОВЕ і конкретне:
Літо/осінь року 2017 - випили пива, закусили смаженою капустою з домашніми ковбасками та купили MSFT по 60 доларів. ну припустимо, на банківському рахунку знову завалялося 70 000
гидомирно-зелених баксів. То маєте 70000/60=1166 акцій.
Весна року 2024 - випили пива, закусили смаженою капустою з домашніми ковбасками, продали 1166 акцій і маєте 1166х410.00=478 060
приємно зеленувато-чорненьких свіженьких доларів.
Тобто мова просто про звичайну смажену капусту з ковбаскою та арифметику.
Звісно, арифметика - точна наука, тому зробимо інший точний підрахунок: замість букв MSFT візьмемо меншу кількість був, ВА.
Тоді розрахунки модифікуємо за допомогою шкільного калькулятора:
То маєте 70000/255=274 акцій.
Весна року 2024 - випили пива, закусили смаженою капустою з домашніми ковбасками, продали 274 акції і маєте 274х201.80=55 293
гидомирно-зелених доларів.
Тобто мова просто про звичайну смажену капусту з ковбаскою та арифметику.
Фіксуєте збитки із словами: "Ех, знав би що спочатку двері будуть відвалюватися, а тепер вже і брама багажного відділення - як вчора - у нових літаків - продав би в березні року 2021..."
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 09 бер, 2024 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 13:35
vitaliiangel написав:
Вспоминаю как меня арендаторша дёргала
Это то, что нужно избегать
vitaliiangel написав:
Справка из банка о наличии денег на счету (украинская не канает), открывали специально счёт, положили 10кевро которые потом сняли
А это как по мне просто бред, дань моде. Ну что даст факт наличия денег (возможно даже одолженных) на счету, с которого можна на след день их снять?
Стабильная работа (что характерезирует человека с положительной стороны) + залог за 6-9-12 месяцев (если начнет не платить). И это только защита от неуплаты.
А пример с семьей, что решила 5 лет без повышения ренты жить, так к ним законных вопросов вообще нет, даже в базах плохого ничего не будет, т.к. они регулярно и по договору платят.
Самый интерес будет через 5 лет: злой арендодатель, которого поимели, будет рвать и метать. И привыкший к халяве арендатор будет искать новое жилье и уже по рыночным ценам. Это очень холодный душ!
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b3320413
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Додано: Суб 09 бер, 2024 13:38
akurt
То есть казино?
И я должен кусать локти, что кому-то удалось выйграть в лото-забаву, верно?
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b3320413
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Додано: Суб 09 бер, 2024 14:05
Вы неправы.
Casino - кстати ударение на втором слоге - это совсем другое.
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akurt
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