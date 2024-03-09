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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1932193319341935
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 15:03

  b3320413 написав:akurt
То есть казино?
И я должен кусать локти, что кому-то удалось выйграть в лото-забаву, верно?

Менее рискованны индексные фонды. Меньше выигрыш, но и ниже шансы проигрыша.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 15:27

  b3320413 написав:Это то, что нужно избегать
и как избегать? у меня все арендаторши - женщины. Заменить диодную лампу или автомат - проблема. Потолки 3,5м кто то должен принести стремянку и залезть. Ну и остальное. Сантехника, вентиляция, кондиционер. Есть такие что "дёргают" раз в неделю, а другие вообще не беспокоят. Прописать в договоре мелкий ремонт за их счёт? поэтому я не вижу как можно сдавать недвижимость в другом городе (тем более в другой стране).
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