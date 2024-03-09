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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 бер, 2024 15:03
b3320413 написав:akurt
То есть казино?
И я должен кусать локти, что кому-то удалось выйграть в лото-забаву, верно?
Менее рискованны индексные фонды. Меньше выигрыш, но и ниже шансы проигрыша.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 15:27
b3320413 написав:
Это то, что нужно избегать
и как избегать? у меня все арендаторши - женщины. Заменить диодную лампу или автомат - проблема. Потолки 3,5м кто то должен принести стремянку и залезть. Ну и остальное. Сантехника, вентиляция, кондиционер. Есть такие что "дёргают" раз в неделю, а другие вообще не беспокоят. Прописать в договоре мелкий ремонт за их счёт? поэтому я не вижу как можно сдавать недвижимость в другом городе (тем более в другой стране).
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Додано: Суб 09 бер, 2024 16:18
cherchiltank написав:
Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали)
Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию.
Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают.
Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 18:04
Richi написав: cherchiltank написав:
Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали)
Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию.
Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают.
Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться.
Ну ладно первый пример.
А что за проблемы во втором случае?
Вроде, всё законно и прозрачно.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 18:16
b3320413 написав: Ой+ написав:
Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх
Да, скорее всего
BIGor написав:
Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили
А за счет чего такой подъем?
Скоріше всього знецінення бакса. Ну і після 2022 акції трохи припали, зараз ціни вертаються назад.
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