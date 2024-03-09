Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
и как избегать? у меня все арендаторши - женщины. Заменить диодную лампу или автомат - проблема. Потолки 3,5м кто то должен принести стремянку и залезть. Ну и остальное. Сантехника, вентиляция, кондиционер. Есть такие что "дёргают" раз в неделю, а другие вообще не беспокоят. Прописать в договоре мелкий ремонт за их счёт? поэтому я не вижу как можно сдавать недвижимость в другом городе (тем более в другой стране).
cherchiltank написав:Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали)
Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию. Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают. Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться.
cherchiltank написав:Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали)
Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию. Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают. Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться.
Ну ладно первый пример. А что за проблемы во втором случае? Вроде, всё законно и прозрачно.
Работа после 22:00 может представлять риск для психического здоровья, предупредила левый министр труда Испании Иоланда Диас, отвечая на критику за то, что она назвала «безумием» принятый в стране обычай держать рестораны открытыми до поздней ночи. ...... «Страна, в которой рестораны открыты в час ночи, неразумна», - сказала она. «Продлевать часы работы до неизвестного времени — это безумие». ...... Ранее в этом году Диас начал переговоры с профсоюзами и бизнес-ассоциациями, пытаясь сократить легальную рабочую неделю в стране с 40 до 37,5 часов без каких-либо потерь в оплате труда. По данным правительства, эта мера может затронуть до 12 миллионов работников в стране.
«Сокращение рабочего времени означает не только работу меньше, но и работу лучше», — заявил тогда Диас в социальных сетях.
Ой+ написав:Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх
Да, скорее всего
BIGor написав:Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили
А за счет чего такой подъем?
Скоріше всього знецінення бакса. Ну і після 2022 акції трохи припали, зараз ціни вертаються назад.
Вряд ли. Если смотреть SP500, имеем - в начале 2020 падение с 3400 до 2200 потеря грубо трети капитала; - с того момента до сегодня выросли до 4500 - вдвое. Если сравнивать с 3400 до падения, то рост на 32%. (В конце 2022 доходило до 4800). Не будем учитывать рост вдвое по максимуму, но 32% за 4 года тоже неплохо - 8% годовых. И вряд ли за эти 4 года инфляция составила 32%.
cherchiltank написав:Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали)
Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию. Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают. Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться.
Ну ладно первый пример. А что за проблемы во втором случае? Вроде, всё законно и прозрачно.
В первом ещё прозрачнее, т.к. это гражданка Болгарии, а второй вообще не понятно где брал деньги 5 лет назад на покупку квартиры Это Испания - им проще ничего не делать (создать проблемы), а ты их решай хоть всю жизнь. Это же твоя жизнь, а им спешить некуда.