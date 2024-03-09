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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1932193319341935 Додано: Суб 09 бер, 2024 15:03 b3320413 написав: akurt

То есть казино?

И я должен кусать локти, что кому-то удалось выйграть в лото-забаву, верно? То есть казино?И я должен кусать локти, что кому-то удалось выйграть в лото-забаву, верно?

Менее рискованны индексные фонды. Меньше выигрыш, но и ниже шансы проигрыша. Менее рискованны индексные фонды. Меньше выигрыш, но и ниже шансы проигрыша. ЛАД 2 Повідомлень: 28219 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5272 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 15:27 b3320413 написав: Это то, что нужно избегать Это то, что нужно избегать и как избегать? у меня все арендаторши - женщины. Заменить диодную лампу или автомат - проблема. Потолки 3,5м кто то должен принести стремянку и залезть. Ну и остальное. Сантехника, вентиляция, кондиционер. Есть такие что "дёргают" раз в неделю, а другие вообще не беспокоят. Прописать в договоре мелкий ремонт за их счёт? поэтому я не вижу как можно сдавать недвижимость в другом городе (тем более в другой стране). и как избегать? у меня все арендаторши - женщины. Заменить диодную лампу или автомат - проблема. Потолки 3,5м кто то должен принести стремянку и залезть. Ну и остальное. Сантехника, вентиляция, кондиционер. Есть такие что "дёргают" раз в неделю, а другие вообще не беспокоят. Прописать в договоре мелкий ремонт за их счёт? поэтому я не вижу как можно сдавать недвижимость в другом городе (тем более в другой стране). vitaliiangel

Повідомлень: 22382 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2378 раз. Подякували: 3336 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 16:18 cherchiltank написав: Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали) Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали)

Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию.

Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают.

Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться. Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию.Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают.Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться. Richi Повідомлень: 1760 З нами з: 25.09.08 Подякував: 907 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 18:04 Richi написав: cherchiltank написав: Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали) Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали)

Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию.

Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают.

Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться. Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию.Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают.Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться.

Ну ладно первый пример.

А что за проблемы во втором случае?

Вроде, всё законно и прозрачно. Ну ладно первый пример.А что за проблемы во втором случае?Вроде, всё законно и прозрачно. ЛАД 2 Повідомлень: 28219 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5272 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 18:16 b3320413 написав: Ой+ написав: Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх



Да, скорее всего



BIGor написав: Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили



А за счет чего такой подъем? Да, скорее всегоА за счет чего такой подъем?

Скоріше всього знецінення бакса. Ну і після 2022 акції трохи припали, зараз ціни вертаються назад. Скоріше всього знецінення бакса. Ну і після 2022 акції трохи припали, зараз ціни вертаються назад. BIGor

Повідомлень: 8675 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1304 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 19:04 BIGor написав: Ой+ написав: rjkz написав: Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых. Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых.

Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх. Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх.

Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили.

Амазон, наприклад...

Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили.Амазон, наприклад...

Я конкретно за google https://www.google.com/finance/quote/GO ... &window=5Y :



До речі в google частину зарплати видають акціями, при продажі сплачуються податки. Я конкретно за googleДо речі в google частину зарплати видають акціями, при продажі сплачуються податки. Ой+

Повідомлень: 6534 З нами з: 19.04.12 Подякував: 100 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 19:10 ЛАД написав: Работа после 22:00 может представлять риск для психического здоровья, предупредила левый министр труда Испании Иоланда Диас, отвечая на критику за то, что она назвала «безумием» принятый в стране обычай держать рестораны открытыми до поздней ночи.

......

«Страна, в которой рестораны открыты в час ночи, неразумна», - сказала она. «Продлевать часы работы до неизвестного времени — это безумие».

......

Ранее в этом году Диас начал переговоры с профсоюзами и бизнес-ассоциациями, пытаясь сократить легальную рабочую неделю в стране с 40 до 37,5 часов без каких-либо потерь в оплате труда. По данным правительства, эта мера может затронуть до 12 миллионов работников в стране.



«Сокращение рабочего времени означает не только работу меньше, но и работу лучше», — заявил тогда Диас в социальных сетях.

https://www.theguardian.com/world/2024/mar/05/spains-late-night-eating-culture-poses-mental-health-risk-says-minister





Нагадало розповідь Ленарда і Боссе від Леся Подерв'янського:

Нагадало розповідь Ленарда і Боссе від Леся Подерв'янського: drevlyanin Повідомлень: 1687 З нами з: 01.04.20 Подякував: 513 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 19:15 BIGor написав: b3320413 написав: Ой+ написав: Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх



Да, скорее всего



BIGor написав: Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили



А за счет чего такой подъем? Да, скорее всегоА за счет чего такой подъем?

Скоріше всього знецінення бакса. Ну і після 2022 акції трохи припали, зараз ціни вертаються назад. Скоріше всього знецінення бакса. Ну і після 2022 акції трохи припали, зараз ціни вертаються назад.

Вряд ли.

Если смотреть SP500, имеем

- в начале 2020 падение с 3400 до 2200 потеря грубо трети капитала;

- с того момента до сегодня выросли до 4500 - вдвое. Если сравнивать с 3400 до падения, то рост на 32%. (В конце 2022 доходило до 4800).

Не будем учитывать рост вдвое по максимуму, но 32% за 4 года тоже неплохо - 8% годовых. И вряд ли за эти 4 года инфляция составила 32%. Вряд ли.Если смотреть SP500, имеем- в начале 2020 падение с 3400 до 2200 потеря грубо трети капитала;- с того момента до сегодня выросли до 4500 - вдвое. Если сравнивать с 3400 до падения, то рост на 32%. (В конце 2022 доходило до 4800).Не будем учитывать рост вдвое по максимуму, но 32% за 4 года тоже неплохо - 8% годовых. И вряд ли за эти 4 года инфляция составила 32%. ЛАД 2 Повідомлень: 28219 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5272 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 бер, 2024 19:48 ЛАД написав: Richi написав: cherchiltank написав: Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали) Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали)

Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию.

Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают.

Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться. Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию.Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают.Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться.

Ну ладно первый пример.

А что за проблемы во втором случае?

Вроде, всё законно и прозрачно. Ну ладно первый пример.А что за проблемы во втором случае?Вроде, всё законно и прозрачно.

В первом ещё прозрачнее, т.к. это гражданка Болгарии, а второй вообще не понятно где брал деньги 5 лет назад на покупку квартиры Это Испания - им проще ничего не делать (создать проблемы), а ты их решай хоть всю жизнь. Это же твоя жизнь, а им спешить некуда. В первом ещё прозрачнее, т.к. это гражданка Болгарии, а второй вообще не понятно где брал деньги 5 лет назад на покупку квартирыЭто Испания - им проще ничего не делать (создать проблемы), а ты их решай хоть всю жизнь. Это же твоя жизнь, а им спешить некуда. Richi Повідомлень: 1760 З нами з: 25.09.08 Подякував: 907 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1932193319341935 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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