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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1933193419351936>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 15:03

  b3320413 написав:akurt
То есть казино?
И я должен кусать локти, что кому-то удалось выйграть в лото-забаву, верно?

Менее рискованны индексные фонды. Меньше выигрыш, но и ниже шансы проигрыша.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 15:27

  b3320413 написав:Это то, что нужно избегать
и как избегать? у меня все арендаторши - женщины. Заменить диодную лампу или автомат - проблема. Потолки 3,5м кто то должен принести стремянку и залезть. Ну и остальное. Сантехника, вентиляция, кондиционер. Есть такие что "дёргают" раз в неделю, а другие вообще не беспокоят. Прописать в договоре мелкий ремонт за их счёт? поэтому я не вижу как можно сдавать недвижимость в другом городе (тем более в другой стране).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 16:18

  cherchiltank написав:Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали)

Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию.
Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают.
Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:04

  Richi написав:
  cherchiltank написав:Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали)

Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию.
Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают.
Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться.

Ну ладно первый пример.
А что за проблемы во втором случае?
Вроде, всё законно и прозрачно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 18:16

  b3320413 написав:
  Ой+ написав:Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх


Да, скорее всего

  BIGor написав:Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили


А за счет чего такой подъем?

Скоріше всього знецінення бакса. Ну і після 2022 акції трохи припали, зараз ціни вертаються назад.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 19:04

  BIGor написав:
  Ой+ написав:
  rjkz написав:Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых.

Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх.

Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили.
Амазон, наприклад...

Я конкретно за google https://www.google.com/finance/quote/GO ... &window=5Y:
Зображення
До речі в google частину зарплати видають акціями, при продажі сплачуються податки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 19:10

  ЛАД написав:
Работа после 22:00 может представлять риск для психического здоровья, предупредила левый министр труда Испании Иоланда Диас, отвечая на критику за то, что она назвала «безумием» принятый в стране обычай держать рестораны открытыми до поздней ночи.
......
«Страна, в которой рестораны открыты в час ночи, неразумна», - сказала она. «Продлевать часы работы до неизвестного времени — это безумие».
......
Ранее в этом году Диас начал переговоры с профсоюзами и бизнес-ассоциациями, пытаясь сократить легальную рабочую неделю в стране с 40 до 37,5 часов без каких-либо потерь в оплате труда. По данным правительства, эта мера может затронуть до 12 миллионов работников в стране.

«Сокращение рабочего времени означает не только работу меньше, но и работу лучше», — заявил тогда Диас в социальных сетях.

https://www.theguardian.com/world/2024/mar/05/spains-late-night-eating-culture-poses-mental-health-risk-says-minister
:)


Нагадало розповідь Ленарда і Боссе від Леся Подерв'янського:
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 19:15

  BIGor написав:
  b3320413 написав:
  Ой+ написав:Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх


Да, скорее всего

  BIGor написав:Різнонаправлено, але останній рік більшість +70%+90% зробили


А за счет чего такой подъем?

Скоріше всього знецінення бакса. Ну і після 2022 акції трохи припали, зараз ціни вертаються назад.

Вряд ли.
Если смотреть SP500, имеем
- в начале 2020 падение с 3400 до 2200 потеря грубо трети капитала;
- с того момента до сегодня выросли до 4500 - вдвое. Если сравнивать с 3400 до падения, то рост на 32%. (В конце 2022 доходило до 4800).
Не будем учитывать рост вдвое по максимуму, но 32% за 4 года тоже неплохо - 8% годовых. И вряд ли за эти 4 года инфляция составила 32%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 19:48

  ЛАД написав:
  Richi написав:
  cherchiltank написав:Дуже багато покупців іспанської курортної нерухомості так попали)

Знакомая решила из Болгарии переехать в Испанию, т.к. ребёнок закончил школу и хотела чтобы он далее получал образование на испанском. Открыла счёт в Испании, перевела со своего счёта в Болгарии туда деньги на покупку квартиры и расходы. Пожила пол года, поняла что покупка квартиры в Испании это вообще не вариант и решила часть денег отправить обратно со своего испанского счёта на своё болгарский. Счёт заблокировали и сказали предоставить различные документы и справки о происхождении денег и пр. Объяснения, что деньги были переведены со своего счёта на свой – вообще никого не удовлетворили. Как следствие – 8 месяцев хождения по инстанциям, снятие наличными и перевоз их в сумке на перекладных в Болгарию.
Такие же варианты и после продажи квартир в Испании. Продали квартиру, деньги зашли на счёт, человек на чемоданах, а ему блокируют счёт и просят подтвердить, откуда деньги. Ответ, что мол вот … с продажи квартиры – не понимают.
Испания – это сплошные проблемы. Всё кроме климата там – сплошная нервотрёпка и климатом это не лечиться.

Ну ладно первый пример.
А что за проблемы во втором случае?
Вроде, всё законно и прозрачно.

В первом ещё прозрачнее, т.к. это гражданка Болгарии, а второй вообще не понятно где брал деньги 5 лет назад на покупку квартиры :D Это Испания - им проще ничего не делать (создать проблемы), а ты их решай хоть всю жизнь. Это же твоя жизнь, а им спешить некуда.
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  airmax78 написав:
За повідомленнями від блогера Pontic Greek (працює далекобійником) в штаті Колорадо, в конкретно в місті Денвер, почала діяти Програма підтримки надання житла від орендодавців нелегальним емігрантам.
Мерія міста було виплачувати орендодавцям по 2000$ щомісяця для можливості оренди квартир 2 bedroom.
Докладно тут: https://fb.watch/qGWncSPlH1/?mibextid=v7YzmG

Irresponsible socialism detected. Чесно кажучі на тлі таких ініціатив, я думаю що Байдена прокатять. Правда це за умови, що кількість працюючих виборців в США все ще більша за кількість отримувачів шари за рахунок працюючих виборців.
Зрозуміло, що це йде від мерії і нібито Байден тут ні до чого, але мені здається що все ж таки загальна адженда задається саме в Вашингтоні.[/quote]

Вражаючий прогрес. Клієнт почав про щось здогадуватись? :lol: А як вам таке:

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