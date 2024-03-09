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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1933193419351936 Додано: Суб 09 бер, 2024 22:37 Еміграція, заробітчанство



New’s from Canada



Продовжується боротьба за нове життя - в Канаді - родини моєї племінниці - місто Едмонтон (провінція Альберта).



Сьогодні мріють виграти конкурс 1:8 на право заселення в дуже пристойну квартиру в досить пристойному районі міста.

Широкі вулиці, як завжди в північноамериканських містах не в центрі - приватні будинки. На вулиці - величезні сосни чи кедри.

Досі лежить сніг (тільки почалася відлига).

Ситуація така:

- здається цілий будинок, в якому одна квартира - на рівні basement, а друга - «нормальний» перший поверх».

- квартира в basement- 1200CAD+комуналка (орієнтовно 200…250 в місяць). Нормальний поверх - 1700 + комуналка. Цікаво, що лічильники спільні, але мешканці basеment оплачують 40% всіх витрат.

- як виявилося, заявку на заселення треба заповнювати мудро: «діти розумні і єдине, про що мріють: вчитися цілодобово; в родині ніхто не палить; цілими днями дивимося на ікони та молимося; любимо працювати на двох роботах…»

- треба показати довідку з банку із сумою, яка є достатньою на оплату за 6 місяців проживання )ну типу, що «ми не бомжі»;

- до школи пішки 5-10 хвилин (це дуже сподобалося, бо хлопчикам 9 та 11 років);

- до величезного супермаркету - 3 зупинки на автобусі.

- до центра міста - автобусом 30…40 хвилин.



Вислали відео: квартира краще, ніж я міг очікувати: 3-к кімнатна квартира в приватному будинку на ділянці мабуть в 6 соток ( є деревʼяний пандус з кріслами та столиком для сніданку або кави, зелений влітку газон), з враженням про «першу здачу»: нова побутова техніка з холодильником Side-by-side, пральною та сушильною машинами, мікрохвильовою пічкою, гарними (хочеться сказати новими) санвузлами (є ванна), охайною кухнею (теж враження, що все нове); мені здалося, що підлога деревʼяна, а не ламінат.



Допомога від Уряду прийшла неймовірно швидко: 3000*2+1500*2=9000СAD.

Купили пільгові для українців проїзні квитки - здається 25CAD на місяць.

Цікаво, що проїзд дітей до 12 років у всьому міському транспорті є безкоштовним.



Познайомилися вони в готелі: родина з Одеси: чоловік та жінка років 50…55 - мешкали в готелі - дуже швидко знайшли в оренду 1-к квартиру - дуже гарну - за 1200CAD, сьогодні заселилися.



Найкращій варіант показують «наші», які не бояться буквально в перший-другий день купувати авто. Тоді все зручно, легко та все швидко.



Два «приколи»:

- вчора були в іншому районі міста Едмонтон. Із-за рогу вулиці вийшли два реальних БОМЖа. Мої респонденти вирішили змінити дислокацію, та самі перемістилися за той ріг вулиці: а там таких БОМЖів - аж два десятка. Навіть злякалися. Але вони мирні. Як зʼясувалося, неподалік був пункт, де їх годують. В цілому таких пунктів по місту більше сотні.

- як виявилося, цигарки по 17CAD пачка можна не купувати. В магазинах працюють індійці, які “з під поли” нелегально продають цигарки всього по 3,5CAD. Де беруть, на якому підводному човні доставляють з Індії, невідомо.



Недоліки:

- не впевнені, що зможуть виграти конкурс 1:8. Запропонували лендлордам оплатити відразу за 1/2 року;

- чоловік моєї племінниці досі перебуває в стані «підлітка», або «тормоза», це почалося відразу після приземлення: можливо, важко переносить зміну годинникових поясів, бо боїться взяти авто на прокат із словами: «Нові правила руху, нові дороги, нові знаки, я боюсь що нахватаюсь багато штрафів…»

Але на англійській мові говорить досить добре, і моя племінниця пробачає цього «тормоза», бо без мови - ти німий….



Настрій позитивний: якщо в неділю, або понеділок виграють конкурс 1:8, то почнуть шукати роботу.

Якщо не виграють - теж є позитив: отримують досвід пошуку квартири та «на ходу» вчать англійську мову.



На безкоштовний сніданок в готелі майже не ходять: омлет «не смачний», бекон «пересмажений». Беруть молоко, йогурти, тістечка, фрукти, вершкове масло, повидло, каву. akurt

Повідомлень: 9340 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3489 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1933193419351936 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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