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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1933193419351936
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 22:37

Еміграція, заробітчанство

New’s from Canada

Продовжується боротьба за нове життя - в Канаді - родини моєї племінниці - місто Едмонтон (провінція Альберта).

Сьогодні мріють виграти конкурс 1:8 на право заселення в дуже пристойну квартиру в досить пристойному районі міста.
Широкі вулиці, як завжди в північноамериканських містах не в центрі - приватні будинки. На вулиці - величезні сосни чи кедри.
Досі лежить сніг (тільки почалася відлига).
Ситуація така:
- здається цілий будинок, в якому одна квартира - на рівні basement, а друга - «нормальний» перший поверх».
- квартира в basement- 1200CAD+комуналка (орієнтовно 200…250 в місяць). Нормальний поверх - 1700 + комуналка. Цікаво, що лічильники спільні, але мешканці basеment оплачують 40% всіх витрат.
- як виявилося, заявку на заселення треба заповнювати мудро: «діти розумні і єдине, про що мріють: вчитися цілодобово; в родині ніхто не палить; цілими днями дивимося на ікони та молимося; любимо працювати на двох роботах…»
- треба показати довідку з банку із сумою, яка є достатньою на оплату за 6 місяців проживання )ну типу, що «ми не бомжі»;
- до школи пішки 5-10 хвилин (це дуже сподобалося, бо хлопчикам 9 та 11 років);
- до величезного супермаркету - 3 зупинки на автобусі.
- до центра міста - автобусом 30…40 хвилин.

Вислали відео: квартира краще, ніж я міг очікувати: 3-к кімнатна квартира в приватному будинку на ділянці мабуть в 6 соток ( є деревʼяний пандус з кріслами та столиком для сніданку або кави, зелений влітку газон), з враженням про «першу здачу»: нова побутова техніка з холодильником Side-by-side, пральною та сушильною машинами, мікрохвильовою пічкою, гарними (хочеться сказати новими) санвузлами (є ванна), охайною кухнею (теж враження, що все нове); мені здалося, що підлога деревʼяна, а не ламінат.

Допомога від Уряду прийшла неймовірно швидко: 3000*2+1500*2=9000СAD.
Купили пільгові для українців проїзні квитки - здається 25CAD на місяць.
Цікаво, що проїзд дітей до 12 років у всьому міському транспорті є безкоштовним.

Познайомилися вони в готелі: родина з Одеси: чоловік та жінка років 50…55 - мешкали в готелі - дуже швидко знайшли в оренду 1-к квартиру - дуже гарну - за 1200CAD, сьогодні заселилися.

Найкращій варіант показують «наші», які не бояться буквально в перший-другий день купувати авто. Тоді все зручно, легко та все швидко.

Два «приколи»:
- вчора були в іншому районі міста Едмонтон. Із-за рогу вулиці вийшли два реальних БОМЖа. Мої респонденти вирішили змінити дислокацію, та самі перемістилися за той ріг вулиці: а там таких БОМЖів - аж два десятка. Навіть злякалися. Але вони мирні. Як зʼясувалося, неподалік був пункт, де їх годують. В цілому таких пунктів по місту більше сотні.
- як виявилося, цигарки по 17CAD пачка можна не купувати. В магазинах працюють індійці, які “з під поли” нелегально продають цигарки всього по 3,5CAD. Де беруть, на якому підводному човні доставляють з Індії, невідомо.

Недоліки:
- не впевнені, що зможуть виграти конкурс 1:8. Запропонували лендлордам оплатити відразу за 1/2 року;
- чоловік моєї племінниці досі перебуває в стані «підлітка», або «тормоза», це почалося відразу після приземлення: можливо, важко переносить зміну годинникових поясів, бо боїться взяти авто на прокат із словами: «Нові правила руху, нові дороги, нові знаки, я боюсь що нахватаюсь багато штрафів…»
Але на англійській мові говорить досить добре, і моя племінниця пробачає цього «тормоза», бо без мови - ти німий….

Настрій позитивний: якщо в неділю, або понеділок виграють конкурс 1:8, то почнуть шукати роботу.
Якщо не виграють - теж є позитив: отримують досвід пошуку квартири та «на ходу» вчать англійську мову.

На безкоштовний сніданок в готелі майже не ходять: омлет «не смачний», бекон «пересмажений». Беруть молоко, йогурти, тістечка, фрукти, вершкове масло, повидло, каву.
akurt
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