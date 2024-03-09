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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1933193419351936 Додано: Нед 10 бер, 2024 01:15 vitaliiangel написав: rjkz написав: Когда серьезные рентал компании проверяют потенциального арендатора, там идет такой скриннинг, что банки так не проверяют на выдачу мортгиджа.

Тут даже шутка такая ходит "В НЙ проще купить жилье, чем его снять". И в этом есть существенная доля правды.

Я через такой скриннинг проходил. Я думал, они сейчас еще мои анализы затребуют. Когда серьезные рентал компании проверяют потенциального арендатора, там идет такой скриннинг, что банки так не проверяют на выдачу мортгиджа.Тут даже шутка такая ходит "В НЙ проще купить жилье, чем его снять". И в этом есть существенная доля правды.Я через такой скриннинг проходил. Я думал, они сейчас еще мои анализы затребуют. это огромный плюс (скриннинг есть не только в США). Например мой приятель выехал в Чехию с семьёй и 3мя детьми. Тоже рассказывал местные приколы. Залог = 2 месяца аренды, хозяев не видели - всем занимался посредник. Мелкие ремонты за счёт арендатора. Что в них входит я хз, допустим заклинил замок. Вспоминаю как меня арендаторша дёргала, когда отвалилась ручка мп окна. Я приехал и просто вставил её обратно. Даже инструмент не вытягивал.



Справка из банка о наличии денег на счету (украинская не канает), открывали специально счёт, положили 10кевро которые потом сняли. Все банковские услуги платные, шары как у нас нет (или шара для вип клиентов хз). Каждый месяц фотоотчет о состоянии квартиры. Вишенка на торт залог возвращается не сразу. На момент нашего общения он уже вернулся а 30 тыс грн залога (в местных кронах) еще не вернули. Город Брно. Аренда 15 тыс грн/мес в местной валюте. Что за квартира - не спрашивал. это огромный плюс (скриннинг есть не только в США). Например мой приятель выехал в Чехию с семьёй и 3мя детьми. Тоже рассказывал местные приколы. Залог = 2 месяца аренды, хозяев не видели - всем занимался посредник. Мелкие ремонты за счёт арендатора. Что в них входит я хз, допустим заклинил замок. Вспоминаю как меня арендаторша дёргала, когда отвалилась ручка мп окна. Я приехал и просто вставил её обратно. Даже инструмент не вытягивал.Справка из банка о наличии денег на счету (украинская не канает), открывали специально счёт, положили 10кевро которые потом сняли. Все банковские услуги платные, шары как у нас нет (или шара для вип клиентов хз). Каждый месяц фотоотчет о состоянии квартиры. Вишенка на торт залог возвращается не сразу. На момент нашего общения он уже вернулся а 30 тыс грн залога (в местных кронах) еще не вернули. Город Брно. Аренда 15 тыс грн/мес в местной валюте. Что за квартира - не спрашивал.



МЕня пронесло, но слыщал не однократно, что мелкие лендлорды, у которых не билдинги, а 1-2-... квартиры, берут с ньюкамеров до 6 месяцев депозит. А депозит в НЙ отдают не очень хорошо, практика такая, что в основном не возвращают или возвращают через суд. Но, надо понимать, что теннанты относятся к арендным квартирам не очень.

Меня прогоняли через апп, который требовал и ССН и полностью состояние банковского счета и кредит скор и письмо от работодателя и все документы и даже верификация личности меня и жены (наводишь смартфон, там камера, которая требует чтобы поворачивал лицо на 90 градусов сначала влево, потом вправо).

Тут реально со всеми вопросами к лендлорду обращаются. Забилась ванна или раковина или унитаз - звонят лендлорду, сломалось окно - лендлорду. Благо сдается без мебели (только кухонная).

Друзья снимали в Джорджии, так там в договоре было, что обязаны вызвать профессиональную клиннинг компанию при съезде, чтобы все убрали и сделали химчистку ковролина (он там везде, даже в дайнинг эрии) и предоставили доказательство в виде оплаченного билла. Также им пришлось заменить жалюзи (это вообще расходники, постоянно сдыхают). МЕня пронесло, но слыщал не однократно, что мелкие лендлорды, у которых не билдинги, а 1-2-... квартиры, берут с ньюкамеров до 6 месяцев депозит. А депозит в НЙ отдают не очень хорошо, практика такая, что в основном не возвращают или возвращают через суд. Но, надо понимать, что теннанты относятся к арендным квартирам не очень.Меня прогоняли через апп, который требовал и ССН и полностью состояние банковского счета и кредит скор и письмо от работодателя и все документы и даже верификация личности меня и жены (наводишь смартфон, там камера, которая требует чтобы поворачивал лицо на 90 градусов сначала влево, потом вправо).Тут реально со всеми вопросами к лендлорду обращаются. Забилась ванна или раковина или унитаз - звонят лендлорду, сломалось окно - лендлорду. Благо сдается без мебели (только кухонная).Друзья снимали в Джорджии, так там в договоре было, что обязаны вызвать профессиональную клиннинг компанию при съезде, чтобы все убрали и сделали химчистку ковролина (он там везде, даже в дайнинг эрии) и предоставили доказательство в виде оплаченного билла. Также им пришлось заменить жалюзи (это вообще расходники, постоянно сдыхают). rjkz

Повідомлень: 16296 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8248 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 01:39 b3320413 написав: vitaliiangel написав: если по договору я могу выселить арендатора только через 6 месяцев, то и залог я потребую за 6 месяцев аренды если по договору я могу выселить арендатора только через 6 месяцев, то и залог я потребую за 6 месяцев аренды



А вот это уже ближе к телу. rjkz, вы что скажете, если в таких штатах/городах как НЙ, если брать в залог 6-9-12 месячных платежей в качестве залога при условии возможности выселения через суд за один год?



И да, нужно не забывать, что даже если вляпаться и потом выйграть суд, то это все нервы, потери арендной платы, вы сами собираетесь вести дело в суде или наймете адвоката? Адвокат, на сколько понимаю, стоит денег))) Возможно несколько месячных аренд (надеюсь не больше), которых, кстати получать не будем в течении проживания неплатящих граждан



Даже если и самому пробовать через суд, то первый раз все равно лучше обратиться к тому, кто проведет за руку А вот это уже ближе к телу. rjkz, вы что скажете, если в таких штатах/городах как НЙ, если брать в залог 6-9-12 месячных платежей в качестве залога при условии возможности выселения через суд за один год?И да, нужно не забывать, что даже если вляпаться и потом выйграть суд, то это все нервы, потери арендной платы, вы сами собираетесь вести дело в суде или наймете адвоката? Адвокат, на сколько понимаю, стоит денег))) Возможно несколько месячных аренд (надеюсь не больше), которых, кстати получать не будем в течении проживания неплатящих гражданДаже если и самому пробовать через суд, то первый раз все равно лучше обратиться к тому, кто проведет за руку



Я уже написал, что такое практикуется в иммигрантской среде.

Но также знаю, что в каждом штате есть лимит на размер залога и на срок неплатежа после которого можно обращаться в суд для выселения.

Не помню или в НЙ это законнно. Но тут такое дело, что кто не согласиться на это требование, то просто ему не сдадут.

В целом, такие мелкие дела можно не нанимать адвоката, но стоит понимать, что во-первых, адвокат получит свои 33% в случае успешного решения с ответчика, второе - судья на голубом глазу может решить, что нельзя выселять семью с детьми, так как родители потеряли работу/не могут/не хотят работать.

Вплоть до того, что я слышал о решениях, когда суд запретил выселение и отменил арендную плату до момента, когда родители найдут работу. Ну а родители работали на кэш, получали фудстемпы, медикейд и совсем не спешили устраиваться официально на работу. И с ними абсолютно ничего нельзя было сделать.

Недавно узнал новый прикол, кажется уже писал тут. Если ленлорд не правомерно установил размер арендной платы выше того, что ему позволяет закон, то в течении 4-х лет можно через суд вернуть "лишнее". И это может быть вполне рыночная цена, но, например, если сдается за 2500, а по закону может сдавать за 1200, то 1300 за каждый месяц надо вернуть. При этом, размер мейнтенанса может быть 900 или 1000 или 1500 - это никого не волнует и это платит лендлорд.

... вот сейчас пишу это и думаю - нуёнах. Действуют такие ограничения в домах до 1974 года постройки, но %% 90 домов в НЙ такие.

Короче, НЙ - это город для понаехов, которые будут "ходить на работу, чтобы получать зарплату", но если понаех хочет иметь рентный бизнес, то надо это делать не в НЙ. Я уже написал, что такое практикуется в иммигрантской среде.Но также знаю, что в каждом штате есть лимит на размер залога и на срок неплатежа после которого можно обращаться в суд для выселения.Не помню или в НЙ это законнно. Но тут такое дело, что кто не согласиться на это требование, то просто ему не сдадут.В целом, такие мелкие дела можно не нанимать адвоката, но стоит понимать, что во-первых, адвокат получит свои 33% в случае успешного решения с ответчика, второе - судья на голубом глазу может решить, что нельзя выселять семью с детьми, так как родители потеряли работу/не могут/не хотят работать.Вплоть до того, что я слышал о решениях, когда суд запретил выселение и отменил арендную плату до момента, когда родители найдут работу. Ну а родители работали на кэш, получали фудстемпы, медикейд и совсем не спешили устраиваться официально на работу. И с ними абсолютно ничего нельзя было сделать.Недавно узнал новый прикол, кажется уже писал тут. Если ленлорд не правомерно установил размер арендной платы выше того, что ему позволяет закон, то в течении 4-х лет можно через суд вернуть "лишнее". И это может быть вполне рыночная цена, но, например, если сдается за 2500, а по закону может сдавать за 1200, то 1300 за каждый месяц надо вернуть. При этом, размер мейнтенанса может быть 900 или 1000 или 1500 - это никого не волнует и это платит лендлорд.... вот сейчас пишу это и думаю - нуёнах. Действуют такие ограничения в домах до 1974 года постройки, но %% 90 домов в НЙ такие.Короче, НЙ - это город для понаехов, которые будут "ходить на работу, чтобы получать зарплату", но если понаех хочет иметь рентный бизнес, то надо это делать не в НЙ. rjkz

Повідомлень: 16296 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8248 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 01:42 Ой+ написав: rjkz написав: Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых. Например, на акциях Гугл за довольно короткий промежуток времени в прошлом году, семья друзей сделала 40%. Не годовых.

Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх. Скоріше повезло, останні 2 роки акції ідуть частіше вниз чим вверх.



Он работает в технологическом секторе, много читает, анализирует, следит за новостями. Он работает в технологическом секторе, много читает, анализирует, следит за новостями. rjkz

Повідомлень: 16296 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8248 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 01:49 vitaliiangel написав: b3320413 написав: Это то, что нужно избегать Это то, что нужно избегать и как избегать? у меня все арендаторши - женщины. Заменить диодную лампу или автомат - проблема. Потолки 3,5м кто то должен принести стремянку и залезть. Ну и остальное. Сантехника, вентиляция, кондиционер. Есть такие что "дёргают" раз в неделю, а другие вообще не беспокоят. Прописать в договоре мелкий ремонт за их счёт? поэтому я не вижу как можно сдавать недвижимость в другом городе (тем более в другой стране). и как избегать? у меня все арендаторши - женщины. Заменить диодную лампу или автомат - проблема. Потолки 3,5м кто то должен принести стремянку и залезть. Ну и остальное. Сантехника, вентиляция, кондиционер. Есть такие что "дёргают" раз в неделю, а другие вообще не беспокоят. Прописать в договоре мелкий ремонт за их счёт? поэтому я не вижу как можно сдавать недвижимость в другом городе (тем более в другой стране).



Я своим перед отъездом сказал, что не буду поднимать плату, но "все сами".

Пока справляются. Я своим перед отъездом сказал, что не буду поднимать плату, но "все сами".Пока справляются. rjkz

Повідомлень: 16296 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8248 раз. Подякували: 5115 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1933193419351936 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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