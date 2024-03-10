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rjkz написав:Когда серьезные рентал компании проверяют потенциального арендатора, там идет такой скриннинг, что банки так не проверяют на выдачу мортгиджа. Тут даже шутка такая ходит "В НЙ проще купить жилье, чем его снять". И в этом есть существенная доля правды. Я через такой скриннинг проходил. Я думал, они сейчас еще мои анализы затребуют.
это огромный плюс (скриннинг есть не только в США). Например мой приятель выехал в Чехию с семьёй и 3мя детьми. Тоже рассказывал местные приколы. Залог = 2 месяца аренды, хозяев не видели - всем занимался посредник. Мелкие ремонты за счёт арендатора. Что в них входит я хз, допустим заклинил замок. Вспоминаю как меня арендаторша дёргала, когда отвалилась ручка мп окна. Я приехал и просто вставил её обратно. Даже инструмент не вытягивал.
Справка из банка о наличии денег на счету (украинская не канает), открывали специально счёт, положили 10кевро которые потом сняли. Все банковские услуги платные, шары как у нас нет (или шара для вип клиентов хз). Каждый месяц фотоотчет о состоянии квартиры. Вишенка на торт залог возвращается не сразу. На момент нашего общения он уже вернулся а 30 тыс грн залога (в местных кронах) еще не вернули. Город Брно. Аренда 15 тыс грн/мес в местной валюте. Что за квартира - не спрашивал.
МЕня пронесло, но слыщал не однократно, что мелкие лендлорды, у которых не билдинги, а 1-2-... квартиры, берут с ньюкамеров до 6 месяцев депозит. А депозит в НЙ отдают не очень хорошо, практика такая, что в основном не возвращают или возвращают через суд. Но, надо понимать, что теннанты относятся к арендным квартирам не очень. Меня прогоняли через апп, который требовал и ССН и полностью состояние банковского счета и кредит скор и письмо от работодателя и все документы и даже верификация личности меня и жены (наводишь смартфон, там камера, которая требует чтобы поворачивал лицо на 90 градусов сначала влево, потом вправо). Тут реально со всеми вопросами к лендлорду обращаются. Забилась ванна или раковина или унитаз - звонят лендлорду, сломалось окно - лендлорду. Благо сдается без мебели (только кухонная). Друзья снимали в Джорджии, так там в договоре было, что обязаны вызвать профессиональную клиннинг компанию при съезде, чтобы все убрали и сделали химчистку ковролина (он там везде, даже в дайнинг эрии) и предоставили доказательство в виде оплаченного билла. Также им пришлось заменить жалюзи (это вообще расходники, постоянно сдыхают).
vitaliiangel написав:если по договору я могу выселить арендатора только через 6 месяцев, то и залог я потребую за 6 месяцев аренды
А вот это уже ближе к телу. rjkz, вы что скажете, если в таких штатах/городах как НЙ, если брать в залог 6-9-12 месячных платежей в качестве залога при условии возможности выселения через суд за один год?
И да, нужно не забывать, что даже если вляпаться и потом выйграть суд, то это все нервы, потери арендной платы, вы сами собираетесь вести дело в суде или наймете адвоката? Адвокат, на сколько понимаю, стоит денег))) Возможно несколько месячных аренд (надеюсь не больше), которых, кстати получать не будем в течении проживания неплатящих граждан
Даже если и самому пробовать через суд, то первый раз все равно лучше обратиться к тому, кто проведет за руку
Я уже написал, что такое практикуется в иммигрантской среде. Но также знаю, что в каждом штате есть лимит на размер залога и на срок неплатежа после которого можно обращаться в суд для выселения. Не помню или в НЙ это законнно. Но тут такое дело, что кто не согласиться на это требование, то просто ему не сдадут. В целом, такие мелкие дела можно не нанимать адвоката, но стоит понимать, что во-первых, адвокат получит свои 33% в случае успешного решения с ответчика, второе - судья на голубом глазу может решить, что нельзя выселять семью с детьми, так как родители потеряли работу/не могут/не хотят работать. Вплоть до того, что я слышал о решениях, когда суд запретил выселение и отменил арендную плату до момента, когда родители найдут работу. Ну а родители работали на кэш, получали фудстемпы, медикейд и совсем не спешили устраиваться официально на работу. И с ними абсолютно ничего нельзя было сделать. Недавно узнал новый прикол, кажется уже писал тут. Если ленлорд не правомерно установил размер арендной платы выше того, что ему позволяет закон, то в течении 4-х лет можно через суд вернуть "лишнее". И это может быть вполне рыночная цена, но, например, если сдается за 2500, а по закону может сдавать за 1200, то 1300 за каждый месяц надо вернуть. При этом, размер мейнтенанса может быть 900 или 1000 или 1500 - это никого не волнует и это платит лендлорд. ... вот сейчас пишу это и думаю - нуёнах. Действуют такие ограничения в домах до 1974 года постройки, но %% 90 домов в НЙ такие. Короче, НЙ - это город для понаехов, которые будут "ходить на работу, чтобы получать зарплату", но если понаех хочет иметь рентный бизнес, то надо это делать не в НЙ.
и как избегать? у меня все арендаторши - женщины. Заменить диодную лампу или автомат - проблема. Потолки 3,5м кто то должен принести стремянку и залезть. Ну и остальное. Сантехника, вентиляция, кондиционер. Есть такие что "дёргают" раз в неделю, а другие вообще не беспокоят. Прописать в договоре мелкий ремонт за их счёт? поэтому я не вижу как можно сдавать недвижимость в другом городе (тем более в другой стране).
Я своим перед отъездом сказал, что не буду поднимать плату, но "все сами". Пока справляются.
rjkz я от Вас читаю, і дивуюсь, як так що США така могутня країна перетворилася в соціалістичний рай? Всі ж знаємо що трапилось з совком і лозунгами "От каждого по способностям, каждому по потребностям".
BIGor написав:rjkz я от Вас читаю, і дивуюсь, як так що США така могутня країна перетворилася в соціалістичний рай? Всі ж знаємо що трапилось з совком і лозунгами "От каждого по способностям, каждому по потребностям".
rjkz написав:Я своим перед отъездом сказал, что не буду поднимать плату, но "все сами". Пока справляются.
и что в феврале 2022 не убегали и исправно платили довоенную цену? киевский приятель женился в мае 2022 и снял классную двушку на пл.Шевченко за 7 тыс. Потом конечно подняли не помню в 2022 или 2023, уже развёлся и съехал.
BIGor написав:rjkz я от Вас читаю, і дивуюсь, як так що США така могутня країна перетворилася в соціалістичний рай? Всі ж знаємо що трапилось з совком і лозунгами "От каждого по способностям, каждому по потребностям".
Це не зовсім так: «соціалістичний рай». Наприклад, кожен мешканець повинен мати Поліс медичного страхування. Обовʼязково. Справа в тому, що медицина дуже якісна, витягнуть «з того світу», але відповідно дуже дорога. Наприклад зарплатня лікаря складає орієнтовно 320 000…350 000$ на рік.
Так ось: не маєш медичного страхування - мало того, що отримаєш штраф, так ще і в разі негараздів виставить госпіталь рахунок з багатьма багатьма нулями. Перетворишся рабом в «соціалістичному раю».
Якщо працюєш - це якщо працюєш - таке медичне страхування забезпечить роботодавець. Але - якщо малозабезпечений, скажімо, отримуєш десь всього 40 000$ на рік: держава (медичне страхування за найдешевшим планом буде безкоштовним). Але якщо не працюєш - то повинен оплатити Поліс сам - і це може бути 1000$ на місяць. На місяць, а не на рік. Все безкоштовним було тільки в Україні.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 10 бер, 2024 08:42, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Я своим перед отъездом сказал, что не буду поднимать плату, но "все сами". Пока справляются.
и что в феврале 2022 не убегали и исправно платили довоенную цену? киевский приятель женился в мае 2022 и снял классную двушку на пл.Шевченко за 7 тыс. Потом конечно подняли не помню в 2022 или 2023, уже развёлся и съехал.