Да… довго… щасливо…
Сьогодні свій 46-ий день народження святкує мій колишній підлеглий, а потім - колега по роботі пан Андрій. В 2020 році повинен був виїхати на роботу в науковій лабораторії в Словаччину.
Ретельно вчив словацьку мову…
Але потім все зіпсувала пандемія.
А потім - війна…
Третій день народження зустрічає в ЗСУ.
46. Сам не розуміє, як так сталося, що вже 46…
Капітан.
Займається тим, що зараз найбільш актуальне.
Ну, ви зрозуміли…
Тил прикрив нормально: жінка та доня майже від першого дня війни перебувають в Швейцарії. Там сестра жінки має якийсь будинок…
- Мала закінчує дев’ятий клас. Вільна англійська і середня німецька у 15 років. Дружина теж вчить німецьку. Рветься сюди, але я не пускаю... Мала планує поступати там у гімназію. Ось такі справи.