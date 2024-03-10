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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1934193519361937
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 08:51

  Bolt написав:А взяли бы ипотеку - жили бы долго и счастливо. 😎

Да… довго… щасливо…
Сьогодні свій 46-ий день народження святкує мій колишній підлеглий, а потім - колега по роботі пан Андрій. В 2020 році повинен був виїхати на роботу в науковій лабораторії в Словаччину.
Ретельно вчив словацьку мову…
Але потім все зіпсувала пандемія.
А потім - війна…
Третій день народження зустрічає в ЗСУ.
46. Сам не розуміє, як так сталося, що вже 46…
Капітан.
Займається тим, що зараз найбільш актуальне.
Ну, ви зрозуміли…

Тил прикрив нормально: жінка та доня майже від першого дня війни перебувають в Швейцарії. Там сестра жінки має якийсь будинок…
- Мала закінчує дев’ятий клас. Вільна англійська і середня німецька у 15 років. Дружина теж вчить німецьку. Рветься сюди, але я не пускаю... Мала планує поступати там у гімназію. Ось такі справи.
akurt
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  #<1 ... 1934193519361937
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