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#<1 ... 1934193519361937 Додано: Нед 10 бер, 2024 08:51 Bolt написав: А взяли бы ипотеку - жили бы долго и счастливо. 😎 А взяли бы ипотеку - жили бы долго и счастливо. 😎

Да… довго… щасливо…

Сьогодні свій 46-ий день народження святкує мій колишній підлеглий, а потім - колега по роботі пан Андрій. В 2020 році повинен був виїхати на роботу в науковій лабораторії в Словаччину.

Ретельно вчив словацьку мову…

Але потім все зіпсувала пандемія.

А потім - війна…

Третій день народження зустрічає в ЗСУ.

46. Сам не розуміє, як так сталося, що вже 46…

Капітан.

Займається тим, що зараз найбільш актуальне.

Ну, ви зрозуміли…



Тил прикрив нормально: жінка та доня майже від першого дня війни перебувають в Швейцарії. Там сестра жінки має якийсь будинок…

- Мала закінчує дев’ятий клас. Вільна англійська і середня німецька у 15 років. Дружина теж вчить німецьку. Рветься сюди, але я не пускаю... Мала планує поступати там у гімназію. Ось такі справи. Да… довго… щасливо…Сьогодні свій 46-ий день народження святкує мій колишній підлеглий, а потім - колега по роботі пан Андрій. В 2020 році повинен був виїхати на роботу в науковій лабораторії в Словаччину.Ретельно вчив словацьку мову…Але потім все зіпсувала пандемія.А потім - війна…Третій день народження зустрічає в ЗСУ.46. Сам не розуміє, як так сталося, що вже 46…Капітан.Займається тим, що зараз найбільш актуальне.Ну, ви зрозуміли…Тил прикрив нормально: жінка та доня майже від першого дня війни перебувають в Швейцарії. Там сестра жінки має якийсь будинок…- Мала закінчує дев’ятий клас. Вільна англійська і середня німецька у 15 років. Дружина теж вчить німецьку. Рветься сюди, але я не пускаю... Мала планує поступати там у гімназію. Ось такі справи. akurt

Повідомлень: 9341 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3489 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1934193519361937 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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