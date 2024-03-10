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#<1 ... 1935193619371938> Додано: Нед 10 бер, 2024 10:11 Re: Еміграція, заробітчанство Richi написав: В первом ещё прозрачнее, т.к. это гражданка Болгарии, а второй вообще не понятно где брал деньги 5 лет назад на покупку квартиры Это Испания - им проще ничего не делать (создать проблемы), а ты их решай хоть всю жизнь. Это же твоя жизнь, а им спешить некуда. В первом ещё прозрачнее, т.к. это гражданка Болгарии, а второй вообще не понятно где брал деньги 5 лет назад на покупку квартиры Это Испания - им проще ничего не делать (создать проблемы), а ты их решай хоть всю жизнь. Это же твоя жизнь, а им спешить некуда.

Ну так обе проблемы решаются элементарно заносом справки про уплаченные налоги на сумму. Даже если деньги были заработаны ранее в другой стране, заносишь выписку за предыдущие 2-3 года о налогах их своей страны и вопросов нет. Знаю людей которые без проблем пополняли счет на 100к+, просто занеся справку из украинской налогой.

Тоесть на самом деле никаких особых проблем нет. Да, они замарачиваются за происхождение средств, и срок давности тут 5 лет, тоесть могут придолбаться за какие-то деньги полученные 3-4 года назад. Ну так работай в белую, плати налоги и не будет у тебя никаких проблем.

Почему-то сколько я слышал таких страшных историй, в 90% когда спрашиваешь так а в чем проблема показать справку из налоговой, люди начинают резко отводить взгляд и смотреть в потолок, и резко у них появляется куча отмазок типа, "да то давно же было", "я так то уже не помню", "налоговая поломалась", "справку не дают" и тд. Ну так обе проблемы решаются элементарно заносом справки про уплаченные налоги на сумму. Даже если деньги были заработаны ранее в другой стране, заносишь выписку за предыдущие 2-3 года о налогах их своей страны и вопросов нет. Знаю людей которые без проблем пополняли счет на 100к+, просто занеся справку из украинской налогой.Тоесть на самом деле никаких особых проблем нет. Да, они замарачиваются за происхождение средств, и срок давности тут 5 лет, тоесть могут придолбаться за какие-то деньги полученные 3-4 года назад. Ну так работай в белую, плати налоги и не будет у тебя никаких проблем.Почему-то сколько я слышал таких страшных историй, в 90% когда спрашиваешь так а в чем проблема показать справку из налоговой, люди начинают резко отводить взгляд и смотреть в потолок, и резко у них появляется куча отмазок типа, "да то давно же было", "я так то уже не помню", "налоговая поломалась", "справку не дают" и тд. slonomag Повідомлень: 472 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 10:12 rjkz написав: Благо сдается без мебели (только кухонная). Благо сдается без мебели (только кухонная). это еще один наш пережиток совка, я считаю за мебель должен быть отдельный договор и отдельная арендная плата. Мебель же не является частью недвижимости, скорее доп.опция. Соответственно со своей мебелью у арендатора ответственности больше. Съезжать каждые 2 месяца не выйдет. это еще один наш пережиток совка, я считаю за мебель должен быть отдельный договор и отдельная арендная плата. Мебель же не является частью недвижимости, скорее доп.опция. Соответственно со своей мебелью у арендатора ответственности больше. Съезжать каждые 2 месяца не выйдет. vitaliiangel

Повідомлень: 22390 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2378 раз. Подякували: 3337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 10:30 slonomag скільки людей в білу заробляють на квартиру в Іспанії за 3 роки? Дюрі-бачі

Повідомлень: 2475 З нами з: 29.07.22 Подякував: 454 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 10:32 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: slonomag скільки людей в білу заробляють на квартиру в Іспанії за 3 роки? Десяток людей разом точно зароблять Десяток людей разом точно зароблять Faceless

Модератор Повідомлень: 34625 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1437 раз. Подякували: 7958 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 10:36 Дюрі-бачі написав: slonomag скільки людей в білу заробляють на квартиру в Іспанії за 3 роки? скільки людей в білу заробляють на квартиру в Іспанії за 3 роки?

за 3 роки взагалі небагато людей може заробити на квартиру. й переважна більшість звісно зі сплатою податків в Європі - по-іншому там не буває. за 3 роки взагалі небагато людей може заробити на квартиру. й переважна більшість звісно зі сплатою податків в Європі - по-іншому там не буває. Shaman

Повідомлень: 5507 З нами з: 29.09.19 Подякував: 563 раз. Подякували: 1331 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 10:41 Дюрі-бачі написав: slonomag скільки людей в білу заробляють на квартиру в Іспанії за 3 роки? скільки людей в білу заробляють на квартиру в Іспанії за 3 роки?

Так те люди что 100к закидывали, тоже не за 3 года их заработали. Но если ты показываешь что последние 3 года у тебя была стабильная зп 3к с которой видно что ты мог откладывать какие-то 1.5-2к/месяц (50к за 3 года) то этого уже будет достаточно.

А так чтобы прям вот до последней копейки прикапывались даже хз, не слышал ни разу такого. Даже я в начале когда только приехал, сразу показал контракт, инвойсы, справку с налогой и без проблем 30ку закинул, и вот вообще ни 1го вопроса почему-то не было. Так те люди что 100к закидывали, тоже не за 3 года их заработали. Но если ты показываешь что последние 3 года у тебя была стабильная зп 3к с которой видно что ты мог откладывать какие-то 1.5-2к/месяц (50к за 3 года) то этого уже будет достаточно.А так чтобы прям вот до последней копейки прикапывались даже хз, не слышал ни разу такого. Даже я в начале когда только приехал, сразу показал контракт, инвойсы, справку с налогой и без проблем 30ку закинул, и вот вообще ни 1го вопроса почему-то не было. slonomag Повідомлень: 472 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 11:03 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: slonomag скільки людей в білу заробляють на квартиру в Іспанії за 3 роки? скільки людей в білу заробляють на квартиру в Іспанії за 3 роки?

за 3 роки взагалі небагато людей може заробити на квартиру. й переважна більшість звісно зі сплатою податків в Європі - по-іншому там не буває. за 3 роки взагалі небагато людей може заробити на квартиру. й переважна більшість звісно зі сплатою податків в Європі - по-іншому там не буває.

Ну так и не надо за 3 года. Главное чтобы тенденцию было видно. А не так что ты типа безработный был последние 3 года, или работал на минималке и вдруг бац и 100к у тебя появилось.

И налоговые декларации принимаются без проблем из других стран, знаю что и американцы их показывают при покупке недвиги, и бельгийцы, и голландцы (у меня тут 80% иностранцев в округе живет). А иначе ты просто и не купишь ничего будь ты хоть трижды миллионером. А если и купишь, то вероятность потом попасть на проверку через 3-5 лет стремится к 100%. Ну так и не надо за 3 года. Главное чтобы тенденцию было видно. А не так что ты типа безработный был последние 3 года, или работал на минималке и вдруг бац и 100к у тебя появилось.И налоговые декларации принимаются без проблем из других стран, знаю что и американцы их показывают при покупке недвиги, и бельгийцы, и голландцы (у меня тут 80% иностранцев в округе живет). А иначе ты просто и не купишь ничего будь ты хоть трижды миллионером. А если и купишь, то вероятность потом попасть на проверку через 3-5 лет стремится к 100%. slonomag Повідомлень: 472 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 11:13 Re: Еміграція, заробітчанство Могу еще прикол рассказать. Прошлым летом в тг канале чуваки хаяли Испанию. Украинцы, приехали как беженцы, походу семья чиновников каких-то. 2 лексуса в семье, сумки с кешем, все как положено. Сняли квартиру и их ограбили. И когда они написали в заявлении что у них вынесли 200к кешем + драгоценностей на 30к, эта инфа от полиции как-то попала в налоговую Испании, и им сразу, "а где бумажка о ввозе денег", "а покажите декларацию", и тд. Хз чем история закончилась, но вопрос о поиске воришек ушел куда-то на 3й план, а в первую очередь встала необходимость обосновать что деньги не украдены, получены честным путем и тд. Так что бывает и такое ) slonomag Повідомлень: 472 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 11:23 slonomag "не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки, офшоры, безымянные счета, можно купить компанию и инвестировать в неё не занимаясь никакой деятельностью. Этот кейс как раз из Испании, и много чего ещё. Вообще у людей любимая история как богатого обокрали или продали ему что-то за оверпрайс. Оно может и не плохо бы, но 99% таких историй чистая выдумка. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 22390 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2378 раз. Подякували: 3337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 11:26 vitaliiangel написав: slonomag "не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки и много чего ещё. "не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки и много чего ещё.

Ну да я же не знаю какие там суммы у людей. Может те 200к было 10% от общей суммы. Думаете кто-то все 100% денег в крипте хранит (или в любом другом одном месте)?



Погуглите "поймали группу грабителей в испании". Первая же ссылка "В Испании задержали группировку, грабившую украинских беженцев":



"В Испании задержали 10 членов группировки, грабившей беженцев из Украины в Аликанте и Мурсии. В общей сложности у злоумышленников изъяли вещей на 1,2 миллиона евро." Ну да я же не знаю какие там суммы у людей. Может те 200к было 10% от общей суммы. Думаете кто-то все 100% денег в крипте хранит (или в любом другомместе)?Погуглите "поймали группу грабителей в испании". Первая же ссылка "В Испании задержали группировку, грабившую украинских беженцев":"В Испании задержали 10 членов группировки, грабившей беженцев из Украины в Аликанте и Мурсии. В общей сложности у злоумышленников изъяли вещей на 1,2 миллиона евро." slonomag Повідомлень: 472 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1935193619371938> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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