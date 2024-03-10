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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 бер, 2024 10:11
Richi написав:
В первом ещё прозрачнее, т.к. это гражданка Болгарии, а второй вообще не понятно где брал деньги 5 лет назад на покупку квартиры Это Испания - им проще ничего не делать (создать проблемы), а ты их решай хоть всю жизнь. Это же твоя жизнь, а им спешить некуда.
Ну так обе проблемы решаются элементарно заносом справки про уплаченные налоги на сумму. Даже если деньги были заработаны ранее в другой стране, заносишь выписку за предыдущие 2-3 года о налогах их своей страны и вопросов нет. Знаю людей которые без проблем пополняли счет на 100к+, просто занеся справку из украинской налогой.
Тоесть на самом деле никаких особых проблем нет. Да, они замарачиваются за происхождение средств, и срок давности тут 5 лет, тоесть могут придолбаться за какие-то деньги полученные 3-4 года назад. Ну так работай в белую, плати налоги и не будет у тебя никаких проблем.
Почему-то сколько я слышал таких страшных историй, в 90% когда спрашиваешь так а в чем проблема показать справку из налоговой, люди начинают резко отводить взгляд и смотреть в потолок, и резко у них появляется куча отмазок типа, "да то давно же было", "я так то уже не помню", "налоговая поломалась", "справку не дают" и тд.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 10:12
rjkz написав:
Благо сдается без мебели (только кухонная).
это еще один наш пережиток совка, я считаю за мебель должен быть отдельный договор и отдельная арендная плата. Мебель же не является частью недвижимости, скорее доп.опция. Соответственно со своей мебелью у арендатора ответственности больше. Съезжать каждые 2 месяца не выйдет.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 10:30
slonomag скільки людей в білу заробляють на квартиру в Іспанії за 3 роки?
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Додано: Нед 10 бер, 2024 10:32
Дюрі-бачі написав:slonomag скільки людей в білу заробляють на квартиру в Іспанії за 3 роки?
Десяток людей разом точно зароблять
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Додано: Нед 10 бер, 2024 10:36
Дюрі-бачі написав:slonomag
скільки людей в білу заробляють на квартиру в Іспанії за 3 роки?
за 3 роки взагалі небагато людей може заробити на квартиру. й переважна більшість звісно зі сплатою податків в Європі - по-іншому там не буває.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 10:41
Дюрі-бачі написав:slonomag
скільки людей в білу заробляють на квартиру в Іспанії за 3 роки?
Так те люди что 100к закидывали, тоже не за 3 года их заработали. Но если ты показываешь что последние 3 года у тебя была стабильная зп 3к с которой видно что ты мог откладывать какие-то 1.5-2к/месяц (50к за 3 года) то этого уже будет достаточно.
А так чтобы прям вот до последней копейки прикапывались даже хз, не слышал ни разу такого. Даже я в начале когда только приехал, сразу показал контракт, инвойсы, справку с налогой и без проблем 30ку закинул, и вот вообще ни 1го вопроса почему-то не было.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 11:03
Shaman написав: Дюрі-бачі написав:slonomag
скільки людей в білу заробляють на квартиру в Іспанії за 3 роки?
за 3 роки взагалі небагато людей може заробити на квартиру. й переважна більшість звісно зі сплатою податків в Європі - по-іншому там не буває.
Ну так и не надо за 3 года. Главное чтобы тенденцию было видно. А не так что ты типа безработный был последние 3 года, или работал на минималке и вдруг бац и 100к у тебя появилось.
И налоговые декларации принимаются без проблем из других стран, знаю что и американцы их показывают при покупке недвиги, и бельгийцы, и голландцы (у меня тут 80% иностранцев в округе живет). А иначе ты просто и не купишь ничего будь ты хоть трижды миллионером. А если и купишь, то вероятность потом попасть на проверку через 3-5 лет стремится к 100%.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 11:13
Могу еще прикол рассказать. Прошлым летом в тг канале чуваки хаяли Испанию. Украинцы, приехали как беженцы, походу семья чиновников каких-то. 2 лексуса в семье, сумки с кешем, все как положено. Сняли квартиру и их ограбили. И когда они написали в заявлении что у них вынесли 200к кешем + драгоценностей на 30к, эта инфа от полиции как-то попала в налоговую Испании, и им сразу, "а где бумажка о ввозе денег", "а покажите декларацию", и тд. Хз чем история закончилась, но вопрос о поиске воришек ушел куда-то на 3й план, а в первую очередь встала необходимость обосновать что деньги не украдены, получены честным путем и тд. Так что бывает и такое )
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Додано: Нед 10 бер, 2024 11:23
slonomag "не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки, офшоры, безымянные счета, можно купить компанию и инвестировать в неё не занимаясь никакой деятельностью. Этот кейс как раз из Испании, и много чего ещё. Вообще у людей любимая история как богатого обокрали или продали ему что-то за оверпрайс. Оно может и не плохо бы, но 99% таких историй чистая выдумка.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 бер, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 11:26
vitaliiangel написав:slonomag
"не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки и много чего ещё.
Ну да я же не знаю какие там суммы у людей. Может те 200к было 10% от общей суммы. Думаете кто-то все 100% денег в крипте хранит (или в любом другом одном
месте)?
Погуглите "поймали группу грабителей в испании". Первая же ссылка "В Испании задержали группировку, грабившую украинских беженцев":
"В Испании задержали 10 членов группировки, грабившей беженцев из Украины в Аликанте и Мурсии. В общей сложности у злоумышленников изъяли вещей на 1,2 миллиона евро."
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