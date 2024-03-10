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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1935193619371938 Додано: Нед 10 бер, 2024 11:28 slonomag написав: vitaliiangel написав: slonomag "не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки и много чего ещё. "не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки и много чего ещё.

Ну да я же не знаю какие там суммы у людей. Может те 200к было 10% от общей суммы. Думаете кто-то все 100% денег в крипте хранит (или в любом другом одном месте)? Ну да я же не знаю какие там суммы у людей. Может те 200к было 10% от общей суммы. Думаете кто-то все 100% денег в крипте хранит (или в любом другомместе)?

поверьте если человек может безнаказанно украсть 200куе уж сохранить он их тем более сможет. История из серии "профессора математики обсчитали на кассе" поверьте если человек может безнаказанно украсть 200куе уж сохранить он их тем более сможет. История из серии "профессора математики обсчитали на кассе" vitaliiangel

Повідомлень: 22390 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2378 раз. Подякували: 3337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 11:29 vitaliiangel написав: rjkz написав: Благо сдается без мебели (только кухонная). Благо сдается без мебели (только кухонная). это еще один наш пережиток совка, я считаю за мебель должен быть отдельный договор и отдельная арендная плата. Мебель же не является частью недвижимости, скорее доп.опция. Соответственно со своей мебелью у арендатора ответственности больше. Съезжать каждые 2 месяца не выйдет. это еще один наш пережиток совка, я считаю за мебель должен быть отдельный договор и отдельная арендная плата. Мебель же не является частью недвижимости, скорее доп.опция. Соответственно со своей мебелью у арендатора ответственности больше. Съезжать каждые 2 месяца не выйдет.

Яка доля тієї мебелі (з амортизацією) у вартості квартири?

Я представляю, як ти здаєш квартиру вартістью 800 000 зл, і пхаєш договір про здачу додатково бу-шної ікеївсьої шафи вартість якої 200 зл . Яка доля тієї мебелі (з амортизацією) у вартості квартири?Я представляю, як ти здаєш квартиру вартістью 800 000 зл, і пхаєш договір про здачу додатково бу-шної ікеївсьої шафи вартість якої 200 зл BIGor

Повідомлень: 8680 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1304 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 11:32 slonomag написав: Первая же ссылка "В Испании задержали группировку, грабившую украинских беженцев": Первая же ссылка "В Испании задержали группировку, грабившую украинских беженцев": люди с 200куе беженцы? а чё паспорт/внж другой страны купить денег не хватило? То что в Испании грабят знают даже дети и гуглить не надо. Там это национальная традиция. BIGor написав: Яка доля тієї мебелі (з амортизацією) у вартості квартири? Яка доля тієї мебелі (з амортизацією) у вартості квартири? причём тут мебель к амортизации квартиры? Мебель сдают напрокат, есть прайс, это налаженный бизнес (по крайней мере офисную). Задай им этот вопрос. Кто-то должен на аренде мебели зарабатывать, а лорд должен сдавать её бесплатно? В прайсе сидит не только амортизация, но и прибыль, которую хотят с тебя получить. Какой мне интерес накупить мебели и сдать её бесплатно вместе с квартирой. люди с 200куе беженцы? а чё паспорт/внж другой страны купить денег не хватило? То что в Испании грабят знают даже дети и гуглить не надо. Там это национальная традиция.причём тут мебель к амортизации квартиры? Мебель сдают напрокат, есть прайс, это налаженный бизнес (по крайней мере офисную). Задай им этот вопрос. Кто-то должен на аренде мебели зарабатывать, а лорд должен сдавать её бесплатно? В прайсе сидит не только амортизация, но и прибыль, которую хотят с тебя получить. Какой мне интерес накупить мебели и сдать её бесплатно вместе с квартирой. vitaliiangel

Повідомлень: 22390 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2378 раз. Подякували: 3337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 11:38 vitaliiangel написав: BIGor написав: Яка доля тієї мебелі (з амортизацією) у вартості квартири? Яка доля тієї мебелі (з амортизацією) у вартості квартири? причём тут мебель к амортизации квартиры? Мебель сдают напрокат, есть прайс, это налаженный бизнес (по крайней мере офисную). Задай им этот вопрос. Кто-то должен на аренде мебели зарабатывать, а лорд должен сдавать её бесплатно? причём тут мебель к амортизации квартиры? Мебель сдают напрокат, есть прайс, это налаженный бизнес (по крайней мере офисную). Задай им этот вопрос. Кто-то должен на аренде мебели зарабатывать, а лорд должен сдавать её бесплатно?

Чукча не читатель? Прочитай уважніше. Яка амортизація квартири? Просто смішно, що ти хочеш здавати додатково бу-шні меблі, вартість яких копійки. Та будь-який орендар просто плюне тобі в очі, як почує таке Чукча не читатель? Прочитай уважніше. Яка амортизація квартири? Просто смішно, що ти хочеш здавати додатково бу-шні меблі, вартість яких копійки. Та будь-який орендар просто плюне тобі в очі, як почує таке BIGor

Повідомлень: 8680 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1304 раз. Подякували: 1713 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 11:55 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: люди с 200куе беженцы? а чё паспорт/внж другой страны купить денег не хватило? То что в Испании грабят знают даже дети и гуглить не надо. Там это национальная традиция. люди с 200куе беженцы? а чё паспорт/внж другой страны купить денег не хватило? То что в Испании грабят знают даже дети и гуглить не надо. Там это национальная традиция.

Ну блин, вот же в статье написано:

"В Испании задержали 10 членов группировки, грабившей беженцев из Украины в Аликанте и Мурсии. В общей сложности у злоумышленников изъяли вещей на 1,2 миллиона евро."

Почему люди оформились как беженцы я хз. Мб потому-что золотая виза стоит 500к, не у всех столько денег есть. Или просто "зачем платить больше" когда можно по ВЗ жить. Или по вашему 1.2 ляма евро украли у настоящих беженцев которые с 2-3к приехали? 600+ человек ) Врядли. Вот таких вот жирных "беженцев" вычисляют и грабят. Ну блин, вот же в статье написано:"В Испании задержали 10 членов группировки, грабившейиз Украины в Аликанте и Мурсии. В общей сложности у злоумышленников изъяли вещей на 1,2 миллиона евро."Почему люди оформились как беженцы я хз. Мб потому-что золотая виза стоит 500к, не у всех столько денег есть. Или просто "зачем платить больше" когда можно по ВЗ жить. Или по вашему 1.2 ляма евро украли у настоящих беженцев которые с 2-3к приехали? 600+ человек ) Врядли. Вот таких вот жирных "беженцев" вычисляют и грабят. slonomag Повідомлень: 472 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 12:06 vitaliiangel написав: slonomag "не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. "не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят.



Можна не вірити, але буває саме так. Я не все можу розказати, але в одне відоме німецьке місто приїхала пані з дитиною, та з валізою саме кешу.

Валіза велика: до кордону ледве дотягнув чоловік який саме в ці дні колотить дуже великі гроші в одному великому українському місті. Виїжджати не збирався і не збирається, бо щодня треба гострити граблі, підгрібати кеш далі…

Так ось пані прямо в розпачі:

- дивиться на повну валізу грошей, а авто купити не може…

- дивиться на повну валізу грошей, могла б купити цілий квартал пентхаузів, а не може…

- от не повірите: знімає саму маленьку квартирку на самому краю міста в самому гидомирному районі. Бархоткою протирає валізу з готівкою, а нічого зробити не може, бо німці заберуть соціалку… Можна не вірити, але буває саме так. Я не все можу розказати, але в одне відоме німецьке місто приїхала пані з дитиною, та з валізою саме кешу.Валіза велика: до кордону ледве дотягнув чоловік який саме в ці дні колотить дуже великі гроші в одному великому українському місті. Виїжджати не збирався і не збирається, бо щодня треба гострити граблі, підгрібати кеш далі…Так ось пані прямо в розпачі:- дивиться на повну валізу грошей, а авто купити не може…- дивиться на повну валізу грошей, могла б купити цілий квартал пентхаузів, а не може…- от не повірите: знімає саму маленьку квартирку на самому краю міста в самому гидомирному районі. Бархоткою протирає валізу з готівкою, а нічого зробити не може, бо німці заберуть соціалку… akurt

Повідомлень: 9342 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3489 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 12:17 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: бо німці заберуть соціалку… бо німці заберуть соціалку…

Я думаю там речь не о социалке, а о том что просто заберут все если возникнет подозрение что деньги не на заводе были заработаны )

Ну так это во всей Европе так, контроль финансов идет между странами на ура, тоесть вариант украсть в 1й стране и что-то купить в другой не работает уже наверное лет так 10. Ну не считая каких-то исключительных случаев типа виллы Борисова, но там я думаю люди нормально подготовились и вложили несколько сотен куе в отбеливание тех денег перед покупкой.



П.С. Чего далеко ходить, прям тут человек писал о своей эпопее легализации денег в Польше (bee). И хорошо что доказал что деньги чистые, а было бы подозрение что нет, забрали бы и все. Еще и штраф какой-нить задним числом влепили бы за незаконный ввоз денег например.



Но с другой стороны это все равно актуально в первую очередь только когда у тебя реально проблема с доказательством где де взял. А если все чисто, то вопрос обычно решается в течении недели максимум. Я думаю там речь не о социалке, а о том что просто заберут все если возникнет подозрение что деньги не на заводе были заработаны )Ну так это во всей Европе так, контроль финансов идет между странами на ура, тоесть вариант украсть в 1й стране и что-то купить в другой не работает уже наверное лет так 10. Ну не считая каких-то исключительных случаев типа виллы Борисова, но там я думаю люди нормально подготовились и вложили несколько сотен куе в отбеливание тех денег перед покупкой.П.С. Чего далеко ходить, прям тут человек писал о своей эпопее легализации денег в Польше (bee). И хорошо что доказал что деньги чистые, а было бы подозрение что нет, забрали бы и все. Еще и штраф какой-нить задним числом влепили бы за незаконный ввоз денег например.Но с другой стороны это все равно актуально в первую очередь только когда у тебя реально проблема с доказательством где де взял. А если все чисто, то вопрос обычно решается в течении недели максимум. Востаннє редагувалось slonomag в Нед 10 бер, 2024 12:21, всього редагувалось 1 раз. slonomag Повідомлень: 472 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 12:18 vitaliiangel написав: slonomag "не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки, офшоры, безымянные счета, можно купить компанию и инвестировать в неё не занимаясь никакой деятельностью. Этот кейс как раз из Испании, и много чего ещё. Вообще у людей любимая история как богатого обокрали или продали ему что-то за оверпрайс. Оно может и не плохо бы, но 99% таких историй чистая выдумка. "не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки, офшоры, безымянные счета, можно купить компанию и инвестировать в неё не занимаясь никакой деятельностью. Этот кейс как раз из Испании, и много чего ещё. Вообще у людей любимая история как богатого обокрали или продали ему что-то за оверпрайс. Оно может и не плохо бы, но 99% таких историй чистая выдумка.

ви валите все в одну кучу. люди які крадуть гроші в таких країнах, як Україна, все одно не сховають їх у Західній Європі. бо Європа давно вже пройшла цей етап. офшори - є такий механізм. але фокус в тому, що питання виникають, коли ти намагаєшся щось купити в розвинених країнах - й відповідь з офшору не канає, заплати податки й заводь кошти з офшору.



варіант, коли офшор купує тобі квартиру, машину - напевне є. але гадаю є механізми й такого контролю. але це вже припущення. ви валите все в одну кучу. люди які крадуть гроші в таких країнах, як Україна, все одно не сховають їх у Західній Європі. бо Європа давно вже пройшла цей етап. офшори - є такий механізм. але фокус в тому, що питання виникають, коли ти намагаєшся щось купити в розвинених країнах - й відповідь з офшору не канає, заплати податки й заводь кошти з офшору.варіант, коли офшор купує тобі квартиру, машину - напевне є. але гадаю є механізми й такого контролю. але це вже припущення. Shaman

Повідомлень: 5507 З нами з: 29.09.19 Подякував: 563 раз. Подякували: 1331 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1935193619371938 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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