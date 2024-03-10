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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 бер, 2024 11:28
slonomag написав: vitaliiangel написав:slonomag
"не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки и много чего ещё.
Ну да я же не знаю какие там суммы у людей. Может те 200к было 10% от общей суммы. Думаете кто-то все 100% денег в крипте хранит (или в любом другом одном
месте)?
поверьте если человек может безнаказанно украсть 200куе уж сохранить он их тем более сможет. История из серии "профессора математики обсчитали на кассе"
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Додано: Нед 10 бер, 2024 11:29
vitaliiangel написав: rjkz написав:
Благо сдается без мебели (только кухонная).
это еще один наш пережиток совка, я считаю за мебель должен быть отдельный договор и отдельная арендная плата. Мебель же не является частью недвижимости, скорее доп.опция. Соответственно со своей мебелью у арендатора ответственности больше. Съезжать каждые 2 месяца не выйдет.
Яка доля тієї мебелі (з амортизацією) у вартості квартири?
Я представляю, як ти здаєш квартиру вартістью 800 000 зл, і пхаєш договір про здачу додатково бу-шної ікеївсьої шафи вартість якої 200 зл
.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 11:32
slonomag написав:
Первая же ссылка "В Испании задержали группировку, грабившую украинских беженцев":
люди с 200куе беженцы? а чё паспорт/внж другой страны купить денег не хватило? То что в Испании грабят знают даже дети и гуглить не надо. Там это национальная традиция.
BIGor написав:
Яка доля тієї мебелі (з амортизацією) у вартості квартири?
причём тут мебель к амортизации квартиры? Мебель сдают напрокат, есть прайс, это налаженный бизнес (по крайней мере офисную). Задай им этот вопрос. Кто-то должен на аренде мебели зарабатывать, а лорд должен сдавать её бесплатно? В прайсе сидит не только амортизация, но и прибыль, которую хотят с тебя получить. Какой мне интерес накупить мебели и сдать её бесплатно вместе с квартирой.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 11:38
vitaliiangel написав: BIGor написав:
Яка доля тієї мебелі (з амортизацією) у вартості квартири?
причём тут мебель к амортизации квартиры? Мебель сдают напрокат, есть прайс, это налаженный бизнес (по крайней мере офисную). Задай им этот вопрос. Кто-то должен на аренде мебели зарабатывать, а лорд должен сдавать её бесплатно?
Чукча не читатель? Прочитай уважніше. Яка амортизація квартири? Просто смішно, що ти хочеш здавати додатково бу-шні меблі, вартість яких копійки. Та будь-який орендар просто плюне тобі в очі, як почує таке
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Додано: Нед 10 бер, 2024 11:55
vitaliiangel написав:
люди с 200куе беженцы? а чё паспорт/внж другой страны купить денег не хватило? То что в Испании грабят знают даже дети и гуглить не надо. Там это национальная традиция.
Ну блин, вот же в статье написано:
"В Испании задержали 10 членов группировки, грабившей беженцев
из Украины в Аликанте и Мурсии. В общей сложности у злоумышленников изъяли вещей на 1,2 миллиона евро."
Почему люди оформились как беженцы я хз. Мб потому-что золотая виза стоит 500к, не у всех столько денег есть. Или просто "зачем платить больше" когда можно по ВЗ жить. Или по вашему 1.2 ляма евро украли у настоящих беженцев которые с 2-3к приехали? 600+ человек ) Врядли. Вот таких вот жирных "беженцев" вычисляют и грабят.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 12:06
vitaliiangel написав:slonomag
"не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят.
Можна не вірити, але буває саме так. Я не все можу розказати, але в одне відоме німецьке місто приїхала пані з дитиною, та з валізою саме кешу.
Валіза велика: до кордону ледве дотягнув чоловік який саме в ці дні колотить дуже великі гроші в одному великому українському місті. Виїжджати не збирався і не збирається, бо щодня треба гострити граблі, підгрібати кеш далі…
Так ось пані прямо в розпачі:
- дивиться на повну валізу грошей, а авто купити не може…
- дивиться на повну валізу грошей, могла б купити цілий квартал пентхаузів, а не може…
- от не повірите: знімає саму маленьку квартирку на самому краю міста в самому гидомирному районі. Бархоткою протирає валізу з готівкою, а нічого зробити не може, бо німці заберуть соціалку…
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Додано: Нед 10 бер, 2024 12:17
akurt написав:
бо німці заберуть соціалку…
Я думаю там речь не о социалке, а о том что просто заберут все если возникнет подозрение что деньги не на заводе были заработаны )
Ну так это во всей Европе так, контроль финансов идет между странами на ура, тоесть вариант украсть в 1й стране и что-то купить в другой не работает уже наверное лет так 10. Ну не считая каких-то исключительных случаев типа виллы Борисова, но там я думаю люди нормально подготовились и вложили несколько сотен куе в отбеливание тех денег перед покупкой.
П.С. Чего далеко ходить, прям тут человек писал о своей эпопее легализации денег в Польше (bee). И хорошо что доказал что деньги чистые, а было бы подозрение что нет, забрали бы и все. Еще и штраф какой-нить задним числом влепили бы за незаконный ввоз денег например.
Но с другой стороны это все равно актуально в первую очередь только когда у тебя реально проблема с доказательством где де взял. А если все чисто, то вопрос обычно решается в течении недели максимум.
Востаннє редагувалось slonomag
в Нед 10 бер, 2024 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 12:18
vitaliiangel написав:slonomag
"не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки, офшоры, безымянные счета, можно купить компанию и инвестировать в неё не занимаясь никакой деятельностью. Этот кейс как раз из Испании, и много чего ещё. Вообще у людей любимая история как богатого обокрали или продали ему что-то за оверпрайс. Оно может и не плохо бы, но 99% таких историй чистая выдумка.
ви валите все в одну кучу. люди які крадуть гроші в таких країнах, як Україна, все одно не сховають їх у Західній Європі. бо Європа давно вже пройшла цей етап. офшори - є такий механізм. але фокус в тому, що питання виникають, коли ти намагаєшся щось купити в розвинених країнах - й відповідь з офшору не канає, заплати податки й заводь кошти з офшору.
варіант, коли офшор купує тобі квартиру, машину - напевне є. але гадаю є механізми й такого контролю. але це вже припущення.
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