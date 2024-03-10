с неплательщиками очень мало инструментов борьбы. Например я могу отключить им свет (по своей схеме, без РЭСа) или просто автоматы в парадном повынимать.
сохранить богатства задача нетривиально сложная. Кто не умеет её решать, свои богатства теряет. Способов потерять тысячи, не обязательно квартирная кража. Тебя могут кинуть на покупке недвижимости, занять и не вернуть, шантажом, предложить купить подыхающий бизнес, вылечить от несуществующей болезни. И даже умные люди попадаются (я бы сказал в 1ю очередь). Тут не ум, а скорее хитрость нужна, перехитрить того кто хочет тебя налюбить.
Знавал одну семейку. Жена тырила деньги у мужа, а сынок у мамы. Сыночка за этим делом ловили, и деньги у него в карманах находили, но ему за это особо не попадало. Пусть учится.