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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1936193719381939
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 15:32

  b3320413 написав:rjkz vitaliiangel

А если сдавать через посредников, фирмы которые сдают пулы квартир? Они как-то борятся с неплательщиками?

Еще слышал, что есть схемы, когда сдают малозащищенным слоям, а государсво платит за них аренду, ну или хотя бы частично

с неплательщиками очень мало инструментов борьбы. Например я могу отключить им свет (по своей схеме, без РЭСа) или просто автоматы в парадном повынимать.
  Hotab написав:Сколько я видел воришек и коррупционеров, очень часто такие тупые, что даже в смартфоне не умеют скачать программу с маркета.Да, хитросделанные. Лгуны патологические. Но ума там зачастую нет.
сохранить богатства задача нетривиально сложная. Кто не умеет её решать, свои богатства теряет. Способов потерять тысячи, не обязательно квартирная кража. Тебя могут кинуть на покупке недвижимости, занять и не вернуть, шантажом, предложить купить подыхающий бизнес, вылечить от несуществующей болезни. И даже умные люди попадаются (я бы сказал в 1ю очередь). Тут не ум, а скорее хитрость нужна, перехитрить того кто хочет тебя налюбить.

Знавал одну семейку. Жена тырила деньги у мужа, а сынок у мамы. Сыночка за этим делом ловили, и деньги у него в карманах находили, но ему за это особо не попадало. Пусть учится.
vitaliiangel
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