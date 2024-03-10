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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 бер, 2024 15:32
b3320413 написав:rjkz vitaliiangel
А если сдавать через посредников, фирмы которые сдают пулы квартир? Они как-то борятся с неплательщиками?
Еще слышал, что есть схемы, когда сдают малозащищенным слоям, а государсво платит за них аренду, ну или хотя бы частично
с неплательщиками очень мало инструментов борьбы. Например я могу отключить им свет (по своей схеме, без РЭСа) или просто автоматы в парадном повынимать.
Hotab написав:
Сколько я видел воришек и коррупционеров, очень часто такие тупые, что даже в смартфоне не умеют скачать программу с маркета.Да, хитросделанные. Лгуны патологические. Но ума там зачастую нет.
сохранить богатства задача нетривиально сложная. Кто не умеет её решать, свои богатства теряет. Способов потерять тысячи, не обязательно квартирная кража. Тебя могут кинуть на покупке недвижимости, занять и не вернуть, шантажом, предложить купить подыхающий бизнес, вылечить от несуществующей болезни. И даже умные люди попадаются (я бы сказал в 1ю очередь). Тут не ум, а скорее хитрость нужна, перехитрить того кто хочет тебя налюбить.
Знавал одну семейку. Жена тырила деньги у мужа, а сынок у мамы. Сыночка за этим делом ловили, и деньги у него в карманах находили, но ему за это особо не попадало. Пусть учится.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 18:08
BIGor написав:rjkz
я от Вас читаю, і дивуюсь, як так що США така могутня країна перетворилася в соціалістичний рай? Всі ж знаємо що трапилось з совком і лозунгами "От каждого по способностям, каждому по потребностям".
Не было такого. Точнее, этот лозунг был для далёкого коммунистического будущего.
Действующий лозунг был: "От каждого по способностям, каждому по труду".
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Додано: Нед 10 бер, 2024 18:20
vitaliiangel написав: slonomag написав: vitaliiangel написав:slonomag
"не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки и много чего ещё.
Ну да я же не знаю какие там суммы у людей. Может те 200к было 10% от общей суммы. Думаете кто-то все 100% денег в крипте хранит (или в любом другом одном
месте)?
поверьте если человек может безнаказанно украсть 200куе уж сохранить он их тем более сможет. История из серии "профессора математики обсчитали на кассе
"
Бывает и такое.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 18:35
vitaliiangel написав:
Знавал одну семейку. Жена тырила деньги у мужа, а сынок у мамы. Сыночка за этим делом ловили, и деньги у него в карманах находили, но ему за это особо не попадало. Пусть учится.
учился учился и выучился в педе на контракте аж на "детского психолога"
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Додано: Нед 10 бер, 2024 19:46
BIGor написав:rjkz
я от Вас читаю, і дивуюсь, як так що США така могутня країна перетворилася в соціалістичний рай? Всі ж знаємо що трапилось з совком і лозунгами "От каждого по способностям, каждому по потребностям".
Когда были блм погромы, весь Манхеттен был разрисован звездями и серпами-молотами.
Это очень печально.
Тут ради голосов избирателей политики идут на все.
НЙ - приемный пункт для иммигрантов, поэтому политика соответствующая.
Те из понаехов, которые упорно и системно идут к тому, чтобы добиться финансового результата, через некоторое время начинают задумываться "Какого х.ра? Я ишачу и плачу налоги, чтобы мэр/губернатор потратил эти деньги не для школы, куда я вожу своего ребенка не на полицию, которая должна поддерживать порядок в городе, где я живу, работаю и плачу налоги, а на то, чтобы расселить в лакшери отелях и накормить в ресторанах нелегалов? Та нуенах этого мэра/губернатора и весь этот НЙ. Я перееду в НДж, где пусть и высокий такс на недвигу, но я знаю, что эти налоги пойдут на одни из самых лучших школ в стране, там не закрывают дома и машины и практически нулевая преступность (это не про весь штат, а конкретно про Берген каунти. В городках непосредственно возле НЙ не все далеко хорошо.)
Вот недавно общался с ребятами из ЧЕрнигова, мечтают продать квартиру в НЙ и купить дом в НДж. На замечание, что там очень высокий праперти такс, ответили "Так понимаешь за что ты эти налоги платишь".
Таким образом, из НЙ вымывается зарабатывающая часть населения (очень многие уезжают во ФлОриду из-за чего там резко выросла цена недвиги) и их место занимают новые понаехи, а это электорат социалисто..., пардон, демократов.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 19:49
vitaliiangel написав: rjkz написав:
Я своим перед отъездом сказал, что не буду поднимать плату, но "все сами".
Пока справляются.
и что в феврале 2022 не убегали и исправно платили довоенную цену? киевский приятель женился в мае 2022 и снял классную двушку на пл.Шевченко за 7 тыс. Потом конечно подняли не помню в 2022 или 2023, уже развёлся и съехал.
Всем своим арендаторам, которые приняли решение временно съехать, я остановил на время отсутствия арендную плату, но оставил оплату коммуналки. По возвращению платят изначальную аренду. Одних не было несколько месяцев, других не было около года.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 20:09
vitaliiangel написав: rjkz написав:
Благо сдается без мебели (только кухонная).
это еще один наш пережиток совка, я считаю за мебель должен быть отдельный договор и отдельная арендная плата. Мебель же не является частью недвижимости, скорее доп.опция. Соответственно со своей мебелью у арендатора ответственности больше. Съезжать каждые 2 месяца не выйдет.
Это все от бедности.
Тут почему икея популярна? потому что в районе штуки баксов можно обставить квартиру новой мебелью и при съезде не сожалея вынести ее на гарбидж.
Не икеевская деревянная мебель дорогая, дорогие матрасы и диваны.
Мы, когда приехали, купили разборные металлические рамы под матрасы себе и детям, матрасы. Потом уже купили икеевские тумбы и комоды. шкафы тут покупать не надо - клАзеты.
Так эта штука баксов - это стоимость переезда (муверы с траком).
Для жителя Украины, штуцер - серьезные деньги, для американца - несколько рабочих дней.
Тут продавалась одна квартира, умерла мама жительницы Флориды, она наняла дампстер (такой грузовик для мусора), приехали ребята, и все подряд выносили - столы, телевизоры, технику, диваны, кровать, книги,...все. все это закидывали вповалку в кузов (открытый под дождем). За примерно 3 часа работы (им правда еще это на свалку везти и там платить) на 2-х заплатила дистанционно примерно 1300 долларов с чаевыми и налогом.
1300 чтобы ВЫБРОСИТЬ мебель и технику.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 20:18
rjkz написав:
Тут продавалась одна квартира, умерла мама жительницы Флориды, она наняла дампстер (такой грузовик для мусора), приехали ребята, и все подряд выносили - столы, телевизоры, технику, диваны, кровать, книги,...все. все это закидывали вповалку в кузов (открытый под дождем). За примерно 3 часа работы (им правда еще это на свалку везти и там платить) на 2-х заплатила дистанционно примерно 1300 долларов с чаевыми и налогом.
у меня относительно недавно умерли родители. Я всё их имущество раздал беженцам, кроме фотографий, картин и некоторых вещей, которые оставил себе на память. Выкинуть рука не поднялась. Дольше всего бесплатно забирались шкафы. А первой улетела посуда. В Ирпене стоят специальные баки для одежды, не мусорные. В том городе такого нет. Куда всё девают в таких случаях хз. Я предложил сначала соседям, но все отказались. В Ирпенских чатах в 2022 часто писали, семья такая то, с квартирой то и то, необходимо... (перечень вещей).
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Додано: Нед 10 бер, 2024 20:38
vitaliiangel написав: rjkz написав:
Тут продавалась одна квартира, умерла мама жительницы Флориды, она наняла дампстер (такой грузовик для мусора), приехали ребята, и все подряд выносили - столы, телевизоры, технику, диваны, кровать, книги,...все. все это закидывали вповалку в кузов (открытый под дождем). За примерно 3 часа работы (им правда еще это на свалку везти и там платить) на 2-х заплатила дистанционно примерно 1300 долларов с чаевыми и налогом.
у меня относительно недавно умерли родители. Я всё их имущество раздал беженцам, кроме фотографий, картин и некоторых вещей, которые оставил себе на память. Выкинуть рука не поднялась. Дольше всего бесплатно забирались шкафы. А первой улетела посуда. В Ирпене стоят специальные баки для одежды, не мусорные. В том городе такого нет. Куда всё девают в таких случаях хз. Я предложил сначала соседям, но все отказались. В Ирпенских чатах в 2022 часто писали, семья такая то, с квартирой то и то, необходимо... (перечень вещей).
Технику во Львове заберу в неограниченом количестве. На прошлой неделе фартануло. Забрал 250 кг чугунные батарей, сдал за 1250 грн. Норм за пол часа работы получилось
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Додано: Нед 10 бер, 2024 20:41
Bolt написав:
Технику во Львове заберу в неограниченом количестве.
расширяйте географию.
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