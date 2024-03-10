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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1937193819391940 Додано: Нед 10 бер, 2024 20:46 vitaliiangel написав: slonomag написав: vitaliiangel написав: slonomag "не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки и много чего ещё. "не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки и много чего ещё.

Ну да я же не знаю какие там суммы у людей. Может те 200к было 10% от общей суммы. Думаете кто-то все 100% денег в крипте хранит (или в любом другом одном месте)? Ну да я же не знаю какие там суммы у людей. Может те 200к было 10% от общей суммы. Думаете кто-то все 100% денег в крипте хранит (или в любом другомместе)?

поверьте если человек может безнаказанно украсть 200куе уж сохранить он их тем более сможет. История из серии "профессора математики обсчитали на кассе" поверьте если человек может безнаказанно украсть 200куе уж сохранить он их тем более сможет. История из серии "профессора математики обсчитали на кассе"



У меня были проекты, заказчиками которых были менты, борцы с коррупцией и тп.

Поверте, там у людей одна извилина, да и та от фуражки.

Это бычье родом из 90-х по которым ностальгирует барабашов.

Кроме "наехать-отжать" больше ничего не умеют и не знают.

Ну еще знают с кем и сколько делиться.

Да, так вот, был один проект по Житомирской трассе, там сарай для хозинвентаря обошелся такому заказчику в 100+куе. И это после Майдана. У меня были проекты, заказчиками которых были менты, борцы с коррупциейи тп.Поверте, там у людей одна извилина, да и та от фуражки.Это бычье родом из 90-х по которым ностальгирует барабашов.Кроме "наехать-отжать" больше ничего не умеют и не знают.Ну еще знают с кем и сколько делиться.Да, так вот, был один проект по Житомирской трассе, там сарай для хозинвентаря обошелся такому заказчику в 100+куе. И это после Майдана. rjkz

Повідомлень: 16303 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8250 раз. Подякували: 5116 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 20:52 BIGor написав: vitaliiangel написав: BIGor написав: Яка доля тієї мебелі (з амортизацією) у вартості квартири? Яка доля тієї мебелі (з амортизацією) у вартості квартири? причём тут мебель к амортизации квартиры? Мебель сдают напрокат, есть прайс, это налаженный бизнес (по крайней мере офисную). Задай им этот вопрос. Кто-то должен на аренде мебели зарабатывать, а лорд должен сдавать её бесплатно? причём тут мебель к амортизации квартиры? Мебель сдают напрокат, есть прайс, это налаженный бизнес (по крайней мере офисную). Задай им этот вопрос. Кто-то должен на аренде мебели зарабатывать, а лорд должен сдавать её бесплатно?

Чукча не читатель? Прочитай уважніше. Яка амортизація квартири? Просто смішно, що ти хочеш здавати додатково бу-шні меблі, вартість яких копійки. Та будь-який орендар просто плюне тобі в очі, як почує таке Чукча не читатель? Прочитай уважніше. Яка амортизація квартири? Просто смішно, що ти хочеш здавати додатково бу-шні меблі, вартість яких копійки. Та будь-який орендар просто плюне тобі в очі, як почує таке



Так если такая копеечная мебель, то пусть арендатор себе купит то, что хочет и живет с новым.

Так и делается в нормальных странах.

Когда надумает съезжать, то пусть сам решает - что перевозить, а что выбросить.

В Украине аренда напоминает апарт-отели. Осталось только леблядей из полотенец скручивать научиться. Так если такая копеечная мебель, то пусть арендатор себе купит то, что хочет и живет с новым.Так и делается в нормальных странах.Когда надумает съезжать, то пусть сам решает - что перевозить, а что выбросить.В Украине аренда напоминает апарт-отели. Осталось только леблядей из полотенец скручивать научиться. rjkz

Повідомлень: 16303 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8250 раз. Подякували: 5116 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 20:57 rjkz написав: vitaliiangel написав: rjkz написав: Благо сдается без мебели (только кухонная). Благо сдается без мебели (только кухонная). это еще один наш пережиток совка, я считаю за мебель должен быть отдельный договор и отдельная арендная плата. Мебель же не является частью недвижимости, скорее доп.опция. Соответственно со своей мебелью у арендатора ответственности больше. Съезжать каждые 2 месяца не выйдет. это еще один наш пережиток совка, я считаю за мебель должен быть отдельный договор и отдельная арендная плата. Мебель же не является частью недвижимости, скорее доп.опция. Соответственно со своей мебелью у арендатора ответственности больше. Съезжать каждые 2 месяца не выйдет.



Это все от бедности.

Тут почему икея популярна? потому что в районе штуки баксов можно обставить квартиру новой мебелью и при съезде не сожалея вынести ее на гарбидж.

Не икеевская деревянная мебель дорогая, дорогие матрасы и диваны.

Мы, когда приехали, купили разборные металлические рамы под матрасы себе и детям, матрасы. Потом уже купили икеевские тумбы и комоды. шкафы тут покупать не надо - клАзеты.

Так эта штука баксов - это стоимость переезда (муверы с траком).

Для жителя Украины, штуцер - серьезные деньги, для американца - несколько рабочих дней.

Тут продавалась одна квартира, умерла мама жительницы Флориды, она наняла дампстер (такой грузовик для мусора), приехали ребята, и все подряд выносили - столы, телевизоры, технику, диваны, кровать, книги,...все. все это закидывали вповалку в кузов (открытый под дождем). За примерно 3 часа работы (им правда еще это на свалку везти и там платить) на 2-х заплатила дистанционно примерно 1300 долларов с чаевыми и налогом.

1300 чтобы ВЫБРОСИТЬ мебель и технику. Это все от бедности.Тут почему икея популярна? потому что в районе штуки баксов можно обставить квартиру новой мебелью и при съезде не сожалея вынести ее на гарбидж.Не икеевская деревянная мебель дорогая, дорогие матрасы и диваны.Мы, когда приехали, купили разборные металлические рамы под матрасы себе и детям, матрасы. Потом уже купили икеевские тумбы и комоды. шкафы тут покупать не надо - клАзеты.Так эта штука баксов - это стоимость переезда (муверы с траком).Для жителя Украины, штуцер - серьезные деньги, для американца - несколько рабочих дней.Тут продавалась одна квартира, умерла мама жительницы Флориды, она наняла дампстер (такой грузовик для мусора), приехали ребята, и все подряд выносили - столы,диваны, кровать, книги,...все. все это закидывали вповалку в кузов (открытый под дождем). За примерно 3 часа работы (им правда еще это на свалку везти и там платить) на 2-х заплатила дистанционно примерно 1300 долларов с чаевыми и налогом.1300 чтобы

десь в кутку заплакав Bolt а його американські колеги трошки заробили десь в кутку заплакава його американські колеги трошки заробили Shaman

Повідомлень: 5520 З нами з: 29.09.19 Подякував: 563 раз. Подякували: 1331 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 21:04 rjkz написав: Так если такая копеечная мебель, то пусть арендатор себе купит то, что хочет и живет с новым. Так если такая копеечная мебель, то пусть арендатор себе купит то, что хочет и живет с новым. мебель копеечная но арендатор BIGor себе её позволить не может. Я поэтому и сдаю коммерцию, где из мебели только панель отопления и кондиционер. Вот нафиг надо накупить мебели (пусть на 1куе) а потом кто то умник скажет что мебель стоит копейки (поэтому можно ломать царапать и т.д.)



глянул цены на мебель, на 1куе можно купить 3 раскладушки, вот такой стол https://rozetka.com.ua/411461463/p411461463/ три скандинавских стула, шкаф-купе какую то полочку и всё.



rjkz написав: В Украине аренда напоминает апарт-отели. Осталось только леблядей из полотенец скручивать научиться. В Украине аренда напоминает апарт-отели. Осталось только леблядей из полотенец скручивать научиться. выше я писал, арендаторша потянула на себя ручку мпо. ручка вынулась. Звонит "отпала ручка", Виталик едет и за 30 секунд ставит её обратно. мебель копеечная но арендатор BIGor себе её позволить не может. Я поэтому и сдаю коммерцию, где из мебели только панель отопления и кондиционер. Вот нафиг надо накупить мебели (пусть на 1куе) а потом кто то умник скажет что мебель стоит копейки (поэтому можно ломать царапать и т.д.)глянул цены на мебель, на 1куе можно купить 3 раскладушки, вот такой столтри скандинавских стула, шкаф-купе какую то полочку и всё.выше я писал, арендаторша потянула на себя ручку мпо. ручка вынулась. Звонит "отпала ручка", Виталик едет и за 30 секунд ставит её обратно. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 21:18, всього редагувалось 3 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 22405 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2378 раз. Подякували: 3338 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 21:08 b3320413 написав: rjkz vitaliiangel



А если сдавать через посредников, фирмы которые сдают пулы квартир? Они как-то борятся с неплательщиками?



Еще слышал, что есть схемы, когда сдают малозащищенным слоям, а государсво платит за них аренду, ну или хотя бы частично А если сдавать через посредников, фирмы которые сдают пулы квартир? Они как-то борятся с неплательщиками?Еще слышал, что есть схемы, когда сдают малозащищенным слоям, а государсво платит за них аренду, ну или хотя бы частично



О, это вообще анекдот!

В НЙ арендодатели очень не хотят брать секшн8 (8-я программа), по которой арндатор платит треть от своих доходов, а остальное платит город/государство.

Это самый денежный, надежный и стабильный плательщик.

Но...что-то не хотят. Да, там есть небольшой гемор, раз в год приходит инспектор, смотрит что надо исправить, потом дает лист представителю арендодаеля и он должен в течении какого-то времени дать рипорт, что все устранено.

В случае съезда эта-же 8-я программа компенсирует весь урон, который нанес арендатор. Причем не мелочится...в пределах разумного.

Фирмам посредникам очень выгодно чтобы арендаторы часто менялись, они получают свою коммисию с арендодателя, их контракторы исправляют урон и приводят в порядок недвижимость для следующей сдачи, но все расходы и влеты ложатся на арендодателя. Таким образом можно сдавать и глубоко в минус.

Фактически, в НЙ выгоден исправно платящий арендатор, который живет много лет, но вечность. Гнаться за максимальной прибылью меняя раз в полгода теннанта может привести к большим потерям денег и времени(а оно тут дорого стоит). О, это вообще анекдот!В НЙ арендодатели очень не хотят брать секшн8 (8-я программа), по которой арндатор платит треть от своих доходов, а остальное платит город/государство.Это самый денежный, надежный и стабильный плательщик.Но...что-то не хотят. Да, там есть небольшой гемор, раз в год приходит инспектор, смотрит что надо исправить, потом дает лист представителю арендодаеля и он должен в течении какого-то времени дать рипорт, что все устранено.В случае съезда эта-же 8-я программа компенсирует весь урон, который нанес арендатор. Причем не мелочится...в пределах разумного.Фирмам посредникам очень выгодно чтобы арендаторы часто менялись, они получают свою коммисию с арендодателя, их контракторы исправляют урон и приводят в порядок недвижимость для следующей сдачи, но все расходы и влеты ложатся на арендодателя. Таким образом можно сдавать и глубоко в минус.Фактически, в НЙ выгоден исправно платящий арендатор, который живет много лет, но вечность. Гнаться за максимальной прибылью меняя раз в полгода теннанта может привести к большим потерям денег и времени(а оно тут дорого стоит). rjkz

Повідомлень: 16303 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8250 раз. Подякували: 5116 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 21:20 vitaliiangel написав: rjkz написав: Тут продавалась одна квартира, умерла мама жительницы Флориды, она наняла дампстер (такой грузовик для мусора), приехали ребята, и все подряд выносили - столы, телевизоры, технику, диваны, кровать, книги,...все. все это закидывали вповалку в кузов (открытый под дождем). За примерно 3 часа работы (им правда еще это на свалку везти и там платить) на 2-х заплатила дистанционно примерно 1300 долларов с чаевыми и налогом. Тут продавалась одна квартира, умерла мама жительницы Флориды, она наняла дампстер (такой грузовик для мусора), приехали ребята, и все подряд выносили - столы, телевизоры, технику, диваны, кровать, книги,...все. все это закидывали вповалку в кузов (открытый под дождем). За примерно 3 часа работы (им правда еще это на свалку везти и там платить) на 2-х заплатила дистанционно примерно 1300 долларов с чаевыми и налогом. у меня относительно недавно умерли родители. Я всё их имущество раздал беженцам, кроме фотографий, картин и некоторых вещей, которые оставил себе на память. Выкинуть рука не поднялась. Дольше всего бесплатно забирались шкафы. А первой улетела посуда. В Ирпене стоят специальные баки для одежды, не мусорные. В том городе такого нет. Куда всё девают в таких случаях хз. Я предложил сначала соседям, но все отказались. В Ирпенских чатах в 2022 часто писали, семья такая то, с квартирой то и то, необходимо... (перечень вещей). . Я всё их имущество раздал беженцам, кроме фотографий, картин и некоторых вещей, которые оставил себе на память. Выкинуть рука не поднялась. Дольше всего бесплатно забирались шкафы. А первой улетела посуда. В Ирпене стоят специальные баки для одежды, не мусорные. В том городе такого нет. Куда всё девают в таких случаях хз. Я предложил сначала соседям, но все отказались. В Ирпенских чатах в 2022 часто писали, семья такая то, с квартирой то и то, необходимо... (перечень вещей).



Сочувствую, но это жизнь.

Тут тоже есть такое чтобы отдавать после ушедших.

Обычно отвозят в Army salvation, Армия спасения, старейшая благотворительная организация. Начиная от носков и заканчивая автомобилями. Они там еще какие-то бумаги могут дать, которые позволят списать с доходов какие-то суммы.

Отвозят туда обычно вещи в хорошем состоянии или совсем новые. Некоторые кладут в карманы вещей какие-то небольшие деньги. Сочувствую, но это жизнь.Тут тоже есть такое чтобы отдавать после ушедших.Обычно отвозят в Army salvation, Армия спасения, старейшая благотворительная организация. Начиная от носков и заканчивая автомобилями. Они там еще какие-то бумаги могут дать, которые позволят списать с доходов какие-то суммы.Отвозят туда обычно вещи в хорошем состоянии или совсем новые. Некоторые кладут в карманы вещей какие-то небольшие деньги. rjkz

Повідомлень: 16303 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8250 раз. Подякували: 5116 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1937193819391940 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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