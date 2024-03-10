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vitaliiangel написав:slonomag "не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки и много чего ещё.
Ну да я же не знаю какие там суммы у людей. Может те 200к было 10% от общей суммы. Думаете кто-то все 100% денег в крипте хранит (или в любом другом одном месте)?
поверьте если человек может безнаказанно украсть 200куе уж сохранить он их тем более сможет. История из серии "профессора математики обсчитали на кассе"
У меня были проекты, заказчиками которых были менты, борцы с коррупцией и тп. Поверте, там у людей одна извилина, да и та от фуражки. Это бычье родом из 90-х по которым ностальгирует барабашов. Кроме "наехать-отжать" больше ничего не умеют и не знают. Ну еще знают с кем и сколько делиться. Да, так вот, был один проект по Житомирской трассе, там сарай для хозинвентаря обошелся такому заказчику в 100+куе. И это после Майдана.
BIGor написав:Яка доля тієї мебелі (з амортизацією) у вартості квартири?
причём тут мебель к амортизации квартиры? Мебель сдают напрокат, есть прайс, это налаженный бизнес (по крайней мере офисную). Задай им этот вопрос. Кто-то должен на аренде мебели зарабатывать, а лорд должен сдавать её бесплатно?
Чукча не читатель? Прочитай уважніше. Яка амортизація квартири? Просто смішно, що ти хочеш здавати додатково бу-шні меблі, вартість яких копійки. Та будь-який орендар просто плюне тобі в очі, як почує таке
Так если такая копеечная мебель, то пусть арендатор себе купит то, что хочет и живет с новым. Так и делается в нормальных странах. Когда надумает съезжать, то пусть сам решает - что перевозить, а что выбросить. В Украине аренда напоминает апарт-отели. Осталось только леблядей из полотенец скручивать научиться.
rjkz написав:Благо сдается без мебели (только кухонная).
это еще один наш пережиток совка, я считаю за мебель должен быть отдельный договор и отдельная арендная плата. Мебель же не является частью недвижимости, скорее доп.опция. Соответственно со своей мебелью у арендатора ответственности больше. Съезжать каждые 2 месяца не выйдет.
Это все от бедности. Тут почему икея популярна? потому что в районе штуки баксов можно обставить квартиру новой мебелью и при съезде не сожалея вынести ее на гарбидж. Не икеевская деревянная мебель дорогая, дорогие матрасы и диваны. Мы, когда приехали, купили разборные металлические рамы под матрасы себе и детям, матрасы. Потом уже купили икеевские тумбы и комоды. шкафы тут покупать не надо - клАзеты. Так эта штука баксов - это стоимость переезда (муверы с траком). Для жителя Украины, штуцер - серьезные деньги, для американца - несколько рабочих дней. Тут продавалась одна квартира, умерла мама жительницы Флориды, она наняла дампстер (такой грузовик для мусора), приехали ребята, и все подряд выносили - столы, телевизоры, технику, диваны, кровать, книги,...все. все это закидывали вповалку в кузов (открытый под дождем). За примерно 3 часа работы (им правда еще это на свалку везти и там платить) на 2-х заплатила дистанционно примерно 1300 долларов с чаевыми и налогом. 1300 чтобы ВЫБРОСИТЬ мебель и технику.
десь в кутку заплакав Bolt а його американські колеги трошки заробили
rjkz написав:Так если такая копеечная мебель, то пусть арендатор себе купит то, что хочет и живет с новым.
мебель копеечная но арендатор BIGor себе её позволить не может. Я поэтому и сдаю коммерцию, где из мебели только панель отопления и кондиционер. Вот нафиг надо накупить мебели (пусть на 1куе) а потом кто то умник скажет что мебель стоит копейки (поэтому можно ломать царапать и т.д.)
А если сдавать через посредников, фирмы которые сдают пулы квартир? Они как-то борятся с неплательщиками?
Еще слышал, что есть схемы, когда сдают малозащищенным слоям, а государсво платит за них аренду, ну или хотя бы частично
О, это вообще анекдот! В НЙ арендодатели очень не хотят брать секшн8 (8-я программа), по которой арндатор платит треть от своих доходов, а остальное платит город/государство. Это самый денежный, надежный и стабильный плательщик. Но...что-то не хотят. Да, там есть небольшой гемор, раз в год приходит инспектор, смотрит что надо исправить, потом дает лист представителю арендодаеля и он должен в течении какого-то времени дать рипорт, что все устранено. В случае съезда эта-же 8-я программа компенсирует весь урон, который нанес арендатор. Причем не мелочится...в пределах разумного. Фирмам посредникам очень выгодно чтобы арендаторы часто менялись, они получают свою коммисию с арендодателя, их контракторы исправляют урон и приводят в порядок недвижимость для следующей сдачи, но все расходы и влеты ложатся на арендодателя. Таким образом можно сдавать и глубоко в минус. Фактически, в НЙ выгоден исправно платящий арендатор, который живет много лет, но вечность. Гнаться за максимальной прибылью меняя раз в полгода теннанта может привести к большим потерям денег и времени(а оно тут дорого стоит).
rjkz написав:Тут продавалась одна квартира, умерла мама жительницы Флориды, она наняла дампстер (такой грузовик для мусора), приехали ребята, и все подряд выносили - столы, телевизоры, технику, диваны, кровать, книги,...все. все это закидывали вповалку в кузов (открытый под дождем). За примерно 3 часа работы (им правда еще это на свалку везти и там платить) на 2-х заплатила дистанционно примерно 1300 долларов с чаевыми и налогом.
у меня относительно недавно умерли родители. Я всё их имущество раздал беженцам, кроме фотографий, картин и некоторых вещей, которые оставил себе на память. Выкинуть рука не поднялась. Дольше всего бесплатно забирались шкафы. А первой улетела посуда. В Ирпене стоят специальные баки для одежды, не мусорные. В том городе такого нет. Куда всё девают в таких случаях хз. Я предложил сначала соседям, но все отказались. В Ирпенских чатах в 2022 часто писали, семья такая то, с квартирой то и то, необходимо... (перечень вещей).
Сочувствую, но это жизнь. Тут тоже есть такое чтобы отдавать после ушедших. Обычно отвозят в Army salvation, Армия спасения, старейшая благотворительная организация. Начиная от носков и заканчивая автомобилями. Они там еще какие-то бумаги могут дать, которые позволят списать с доходов какие-то суммы. Отвозят туда обычно вещи в хорошем состоянии или совсем новые. Некоторые кладут в карманы вещей какие-то небольшие деньги.