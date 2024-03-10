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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 бер, 2024 20:46
vitaliiangel написав: slonomag написав: vitaliiangel написав:slonomag
"не верю". Люди зарабатывающие/ворущие такие суммы как правило умеют их отлично прятать. Ну точно в чемоданах не носят. Есть крипта, ячейки и много чего ещё.
Ну да я же не знаю какие там суммы у людей. Может те 200к было 10% от общей суммы. Думаете кто-то все 100% денег в крипте хранит (или в любом другом одном
месте)?
поверьте если человек может безнаказанно украсть 200куе уж сохранить он их тем более сможет. История из серии "профессора математики обсчитали на кассе"
У меня были проекты, заказчиками которых были менты, борцы с коррупцией
и тп.
Поверте, там у людей одна извилина, да и та от фуражки.
Это бычье родом из 90-х по которым ностальгирует барабашов.
Кроме "наехать-отжать" больше ничего не умеют и не знают.
Ну еще знают с кем и сколько делиться.
Да, так вот, был один проект по Житомирской трассе, там сарай для хозинвентаря обошелся такому заказчику в 100+куе. И это после Майдана.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 20:52
BIGor написав: vitaliiangel написав: BIGor написав:
Яка доля тієї мебелі (з амортизацією) у вартості квартири?
причём тут мебель к амортизации квартиры? Мебель сдают напрокат, есть прайс, это налаженный бизнес (по крайней мере офисную). Задай им этот вопрос. Кто-то должен на аренде мебели зарабатывать, а лорд должен сдавать её бесплатно?
Чукча не читатель? Прочитай уважніше. Яка амортизація квартири? Просто смішно, що ти хочеш здавати додатково бу-шні меблі, вартість яких копійки. Та будь-який орендар просто плюне тобі в очі, як почує таке
Так если такая копеечная мебель, то пусть арендатор себе купит то, что хочет и живет с новым.
Так и делается в нормальных странах.
Когда надумает съезжать, то пусть сам решает - что перевозить, а что выбросить.
В Украине аренда напоминает апарт-отели. Осталось только леблядей из полотенец скручивать научиться.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 20:57
rjkz написав: vitaliiangel написав: rjkz написав:
Благо сдается без мебели (только кухонная).
это еще один наш пережиток совка, я считаю за мебель должен быть отдельный договор и отдельная арендная плата. Мебель же не является частью недвижимости, скорее доп.опция. Соответственно со своей мебелью у арендатора ответственности больше. Съезжать каждые 2 месяца не выйдет.
Это все от бедности.
Тут почему икея популярна? потому что в районе штуки баксов можно обставить квартиру новой мебелью и при съезде не сожалея вынести ее на гарбидж.
Не икеевская деревянная мебель дорогая, дорогие матрасы и диваны.
Мы, когда приехали, купили разборные металлические рамы под матрасы себе и детям, матрасы. Потом уже купили икеевские тумбы и комоды. шкафы тут покупать не надо - клАзеты.
Так эта штука баксов - это стоимость переезда (муверы с траком).
Для жителя Украины, штуцер - серьезные деньги, для американца - несколько рабочих дней.
Тут продавалась одна квартира, умерла мама жительницы Флориды, она наняла дампстер (такой грузовик для мусора), приехали ребята, и все подряд выносили - столы, телевизоры, технику,
диваны, кровать, книги,...все. все это закидывали вповалку в кузов (открытый под дождем). За примерно 3 часа работы (им правда еще это на свалку везти и там платить) на 2-х заплатила дистанционно примерно 1300 долларов с чаевыми и налогом.
1300 чтобы ВЫБРОСИТЬ мебель и технику.
десь в кутку заплакав Bolt
а його американські колеги трошки заробили
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Додано: Нед 10 бер, 2024 21:04
rjkz написав:
Так если такая копеечная мебель, то пусть арендатор себе купит то, что хочет и живет с новым.
мебель копеечная но арендатор BIGor себе её позволить не может. Я поэтому и сдаю коммерцию, где из мебели только панель отопления и кондиционер. Вот нафиг надо накупить мебели (пусть на 1куе) а потом кто то умник скажет что мебель стоит копейки (поэтому можно ломать царапать и т.д.)
rjkz написав:
В Украине аренда напоминает апарт-отели. Осталось только леблядей из полотенец скручивать научиться.
выше я писал, арендаторша потянула на себя ручку мпо. ручка вынулась. Звонит "отпала ручка", Виталик едет и за 30 секунд ставит её обратно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 бер, 2024 23:45, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 21:08
b3320413 написав:rjkz vitaliiangel
А если сдавать через посредников, фирмы которые сдают пулы квартир? Они как-то борятся с неплательщиками?
Еще слышал, что есть схемы, когда сдают малозащищенным слоям, а государсво платит за них аренду, ну или хотя бы частично
О, это вообще анекдот!
В НЙ арендодатели очень не хотят брать секшн8 (8-я программа), по которой арндатор платит треть от своих доходов, а остальное платит город/государство.
Это самый денежный, надежный и стабильный плательщик.
Но...что-то не хотят. Да, там есть небольшой гемор, раз в год приходит инспектор, смотрит что надо исправить, потом дает лист представителю арендодаеля и он должен в течении какого-то времени дать рипорт, что все устранено.
В случае съезда эта-же 8-я программа компенсирует весь урон, который нанес арендатор. Причем не мелочится...в пределах разумного.
Фирмам посредникам очень выгодно чтобы арендаторы часто менялись, они получают свою коммисию с арендодателя, их контракторы исправляют урон и приводят в порядок недвижимость для следующей сдачи, но все расходы и влеты ложатся на арендодателя. Таким образом можно сдавать и глубоко в минус.
Фактически, в НЙ выгоден исправно платящий арендатор, который живет много лет, но вечность. Гнаться за максимальной прибылью меняя раз в полгода теннанта может привести к большим потерям денег и времени(а оно тут дорого стоит).
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Додано: Нед 10 бер, 2024 21:20
vitaliiangel написав:
у меня относительно недавно умерли родители
rjkz написав:
Тут продавалась одна квартира, умерла мама жительницы Флориды, она наняла дампстер (такой грузовик для мусора), приехали ребята, и все подряд выносили - столы, телевизоры, технику, диваны, кровать, книги,...все. все это закидывали вповалку в кузов (открытый под дождем). За примерно 3 часа работы (им правда еще это на свалку везти и там платить) на 2-х заплатила дистанционно примерно 1300 долларов с чаевыми и налогом.
. Я всё их имущество раздал беженцам, кроме фотографий, картин и некоторых вещей, которые оставил себе на память. Выкинуть рука не поднялась. Дольше всего бесплатно забирались шкафы. А первой улетела посуда. В Ирпене стоят специальные баки для одежды, не мусорные. В том городе такого нет. Куда всё девают в таких случаях хз. Я предложил сначала соседям, но все отказались. В Ирпенских чатах в 2022 часто писали, семья такая то, с квартирой то и то, необходимо... (перечень вещей).
Сочувствую, но это жизнь.
Тут тоже есть такое чтобы отдавать после ушедших.
Обычно отвозят в Army salvation, Армия спасения, старейшая благотворительная организация. Начиная от носков и заканчивая автомобилями. Они там еще какие-то бумаги могут дать, которые позволят списать с доходов какие-то суммы.
Отвозят туда обычно вещи в хорошем состоянии или совсем новые. Некоторые кладут в карманы вещей какие-то небольшие деньги.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 22:47
В краковских ипенях обычно сдают с мебелью и техникой. Залог 1 (редко 2) месячных оплаты. Практически все арендодатели требуют подписания договора аренды как неосновного места жительства. Раньше можно было указать даже какой-то адрес в Украине. Вроде как в таком случае у них будет возможность выселить проблемного арендатора. Как на практике - не знаю. Часто пишут, что залог не отдают. Не удивительно, зная, в каком состоянии зачастую оставляют квартиру съезжающие арендаторы. Мне всегда отдавали, говорили, что квартира выглядит лучше, чем в момент сдачи. Какие-то повреждения по моей вине исправляю сразу. Старую мебель/технику можно отдать коммунальщикам по предварительной заявке (если никто через ФБ не забрал).
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Додано: Нед 10 бер, 2024 23:06
rjkz написав: vitaliiangel написав: rjkz написав:
Я своим перед отъездом сказал, что не буду поднимать плату, но "все сами".
Пока справляются.
и что в феврале 2022 не убегали и исправно платили довоенную цену? киевский приятель женился в мае 2022 и снял классную двушку на пл.Шевченко за 7 тыс. Потом конечно подняли не помню в 2022 или 2023, уже развёлся и съехал.
Всем своим арендаторам, которые приняли решение временно съехать, я остановил на время отсутствия арендную плату, но оставил оплату коммуналки. По возвращению платят изначальную аренду. Одних не было несколько месяцев, других не было около года.
Такое впечатление, что Киев в другой стране.
В Харькове просто уезжали и никакой платы. А сейчас цена аренды заметно ниже довоенной, никто не стал бы платить старую цену.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 23:13
rjkz написав:
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Те из понаехов, которые упорно и системно идут к тому, чтобы добиться финансового результата, через некоторое время начинают задумываться "Какого х.ра? Я ишачу и плачу налоги, чтобы мэр/губернатор потратил эти деньги не для школы, куда я вожу своего ребенка не на полицию, которая должна поддерживать порядок в городе, где я живу, работаю и плачу налоги, а на то, чтобы расселить в лакшери отелях и накормить в ресторанах нелегалов?
.............
Таким образом, из НЙ вымывается зарабатывающая часть населения (очень многие уезжают во ФлОриду из-за чего там резко выросла цена недвиги) и их место занимают новые понаехи, а это электорат социалисто..., пардон, демократов.
Что, в НЙ так сильно заботятся о понаехах, что можно жить, не работая?
И в США приезжают (в том числе) и такие, которые не хотят "ишачить и платить налоги", а не "упорно и системно идти к тому, чтобы добиться финансового результата"?
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Додано: Нед 10 бер, 2024 23:17
akurt написав:
........
Бархоткою протирає валізу з готівкою, а нічого зробити не може, бо німці заберуть соціалку…
Имея "валізу з готівкою", могла бы не трястись из-за социалки. Это уже жлобство.
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