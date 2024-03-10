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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1938193919401941
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 23:41

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 23:48, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 23:41

  ЛАД написав:Имея "валізу з готівкою", могла бы не трястись из-за социалки. Это уже жлобство.

«Курочка просо по зернышку клюет - да сыта бывает!»
(Народная мудрость).
Авто купила на підставну особу. Без авто зовсім сумно дивитися на повну валізу грошей.
Точніше вже дві: їздила до чоловіка в гості. Здається, до Харкова.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 23:59

  slonomag написав:
  Richi написав:В первом ещё прозрачнее, т.к. это гражданка Болгарии, а второй вообще не понятно где брал деньги 5 лет назад на покупку квартиры Это Испания - им проще ничего не делать (создать проблемы), а ты их решай хоть всю жизнь. Это же твоя жизнь, а им спешить некуда.

Ну так обе проблемы решаются элементарно заносом справки про уплаченные налоги на сумму. Даже если деньги были заработаны ранее в другой стране, заносишь выписку за предыдущие 2-3 года о налогах их своей страны и вопросов нет. Знаю людей которые без проблем пополняли счет на 100к+, просто занеся справку из украинской налогой.
Тоесть на самом деле никаких особых проблем нет.

Если вы не заметили, то у этих людей проблем с пополнением тоже не было. Что одна загнала со своего счёта из другой страны, что другой получил на свой счёт за проданную квартиру.
Richi
 
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  #<1 ... 1938193919401941
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