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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1938193919401941
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 23:41

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 23:48, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 23:41

  ЛАД написав:Имея "валізу з готівкою", могла бы не трястись из-за социалки. Это уже жлобство.

«Курочка просо по зернышку клюет - да сыта бывает!»
(Народная мудрость).
Авто купила на підставну особу. Без авто зовсім сумно дивитися на повну валізу грошей.
Точніше вже дві: їздила до чоловіка в гості. Здається, до Харкова.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 23:59

  slonomag написав:
  Richi написав:В первом ещё прозрачнее, т.к. это гражданка Болгарии, а второй вообще не понятно где брал деньги 5 лет назад на покупку квартиры Это Испания - им проще ничего не делать (создать проблемы), а ты их решай хоть всю жизнь. Это же твоя жизнь, а им спешить некуда.

Ну так обе проблемы решаются элементарно заносом справки про уплаченные налоги на сумму. Даже если деньги были заработаны ранее в другой стране, заносишь выписку за предыдущие 2-3 года о налогах их своей страны и вопросов нет. Знаю людей которые без проблем пополняли счет на 100к+, просто занеся справку из украинской налогой.
Тоесть на самом деле никаких особых проблем нет.

Если вы не заметили, то у этих людей проблем с пополнением тоже не было. Что одна загнала со своего счёта из другой страны, что другой получил на свой счёт за проданную квартиру.
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 01:13

  akurt написав:
  ЛАД написав:Имея "валізу з готівкою", могла бы не трястись из-за социалки. Это уже жлобство.

«Курочка просо по зернышку клюет - да сыта бывает!»
(Народная мудрость).
Авто купила на підставну особу. Без авто зовсім сумно дивитися на повну валізу грошей.
Точніше вже дві: їздила до чоловіка в гості. Здається, до Харкова.

Если что, то не ко мне. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 02:01

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:и что в феврале 2022 не убегали и исправно платили довоенную цену? киевский приятель женился в мае 2022 и снял классную двушку на пл.Шевченко за 7 тыс. Потом конечно подняли не помню в 2022 или 2023, уже развёлся и съехал.


Всем своим арендаторам, которые приняли решение временно съехать, я остановил на время отсутствия арендную плату, но оставил оплату коммуналки. По возвращению платят изначальную аренду. Одних не было несколько месяцев, других не было около года.

Такое впечатление, что Киев в другой стране.
В Харькове просто уезжали и никакой платы. А сейчас цена аренды заметно ниже довоенной, никто не стал бы платить старую цену.


Плата в гривнах.
Та-же что до войны. Но в то время, пока люди снимали в Европах и на ЗУ безопасные квартиры, их вещи бесплатно лежали в моих квартирах.
Я отнесся с пониманием к их ситуации, они по возвращении поблагодарили, спросили или я не поднимаю им оплату, я ответил что нет и они живут дальше.
Все-таки из Киева, я думаю, выехало и не вернулось меньше (в %%) народа, чем из Харькова. По понятным причинам.
rjkz
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  #<1 ... 1938193919401941
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