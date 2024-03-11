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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1938193919401941 Додано: Нед 10 бер, 2024 23:41 Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 бер, 2024 23:48, всього редагувалось 3 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 22407 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2378 раз. Подякували: 3338 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 23:41 ЛАД написав: Имея "валізу з готівкою", могла бы не трястись из-за социалки. Это уже жлобство. Имея "валізу з готівкою", могла бы не трястись из-за социалки. Это уже жлобство.

«Курочка просо по зернышку клюет - да сыта бывает!»

(Народная мудрость).

Авто купила на підставну особу. Без авто зовсім сумно дивитися на повну валізу грошей.

Точніше вже дві: їздила до чоловіка в гості. Здається, до Харкова. «Курочка просо по зернышку клюет - да сыта бывает!»(Народная мудрость).Авто купила на підставну особу. Без авто зовсім сумно дивитися на повну валізу грошей.Точніше вже дві: їздила до чоловіка в гості. Здається, до Харкова. akurt

Повідомлень: 9344 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3491 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 бер, 2024 23:59 slonomag написав: Richi написав: В первом ещё прозрачнее, т.к. это гражданка Болгарии, а второй вообще не понятно где брал деньги 5 лет назад на покупку квартиры Это Испания - им проще ничего не делать (создать проблемы), а ты их решай хоть всю жизнь. Это же твоя жизнь, а им спешить некуда. В первом ещё прозрачнее, т.к. это гражданка Болгарии, а второй вообще не понятно где брал деньги 5 лет назад на покупку квартиры Это Испания - им проще ничего не делать (создать проблемы), а ты их решай хоть всю жизнь. Это же твоя жизнь, а им спешить некуда.

Ну так обе проблемы решаются элементарно заносом справки про уплаченные налоги на сумму. Даже если деньги были заработаны ранее в другой стране, заносишь выписку за предыдущие 2-3 года о налогах их своей страны и вопросов нет. Знаю людей которые без проблем пополняли счет на 100к+, просто занеся справку из украинской налогой.

Тоесть на самом деле никаких особых проблем нет. Ну так обе проблемы решаются элементарно заносом справки про уплаченные налоги на сумму. Даже если деньги были заработаны ранее в другой стране, заносишь выписку за предыдущие 2-3 года о налогах их своей страны и вопросов нет. Знаю людей которые без проблем пополняли счет на 100к+, просто занеся справку из украинской налогой.Тоесть на самом деле никаких особых проблем нет.

Если вы не заметили, то у этих людей проблем с пополнением тоже не было. Что одна загнала со своего счёта из другой страны, что другой получил на свой счёт за проданную квартиру. Если вы не заметили, то у этих людей проблем с пополнением тоже не было. Что одна загнала со своего счёта из другой страны, что другой получил на свой счёт за проданную квартиру. Richi Повідомлень: 1761 З нами з: 25.09.08 Подякував: 907 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 бер, 2024 01:13 akurt написав: ЛАД написав: Имея "валізу з готівкою", могла бы не трястись из-за социалки. Это уже жлобство. Имея "валізу з готівкою", могла бы не трястись из-за социалки. Это уже жлобство.

«Курочка просо по зернышку клюет - да сыта бывает!»

(Народная мудрость).

Авто купила на підставну особу. Без авто зовсім сумно дивитися на повну валізу грошей.

Точніше вже дві: їздила до чоловіка в гості. Здається, до Харкова. «Курочка просо по зернышку клюет - да сыта бывает!»(Народная мудрость).Авто купила на підставну особу. Без авто зовсім сумно дивитися на повну валізу грошей.Точніше вже дві: їздила до чоловіка в гості. Здається, до Харкова.

Если что, то не ко мне. Если что, то не ко мне. ЛАД 2 Повідомлень: 28240 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5274 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 бер, 2024 02:01 ЛАД написав: rjkz написав: vitaliiangel написав: и что в феврале 2022 не убегали и исправно платили довоенную цену? киевский приятель женился в мае 2022 и снял классную двушку на пл.Шевченко за 7 тыс. Потом конечно подняли не помню в 2022 или 2023, уже развёлся и съехал. и что в феврале 2022 не убегали и исправно платили довоенную цену? киевский приятель женился в мае 2022 и снял классную двушку на пл.Шевченко за 7 тыс. Потом конечно подняли не помню в 2022 или 2023, уже развёлся и съехал.



Всем своим арендаторам, которые приняли решение временно съехать, я остановил на время отсутствия арендную плату, но оставил оплату коммуналки. По возвращению платят изначальную аренду. Одних не было несколько месяцев, других не было около года. Всем своим арендаторам, которые приняли решение временно съехать, я остановил на время отсутствия арендную плату, но оставил оплату коммуналки. По возвращению платят изначальную аренду. Одних не было несколько месяцев, других не было около года.

Такое впечатление, что Киев в другой стране.

В Харькове просто уезжали и никакой платы. А сейчас цена аренды заметно ниже довоенной, никто не стал бы платить старую цену. Такое впечатление, что Киев в другой стране.В Харькове просто уезжали и никакой платы. А сейчас цена аренды заметно ниже довоенной, никто не стал бы платить старую цену.



Плата в гривнах.

Та-же что до войны. Но в то время, пока люди снимали в Европах и на ЗУ безопасные квартиры, их вещи бесплатно лежали в моих квартирах.

Я отнесся с пониманием к их ситуации, они по возвращении поблагодарили, спросили или я не поднимаю им оплату, я ответил что нет и они живут дальше.

Все-таки из Киева, я думаю, выехало и не вернулось меньше (в %%) народа, чем из Харькова. По понятным причинам. Плата в гривнах.Та-же что до войны. Но в то время, пока люди снимали в Европах и на ЗУ безопасные квартиры, их вещи бесплатно лежали в моих квартирах.Я отнесся с пониманием к их ситуации, они по возвращении поблагодарили, спросили или я не поднимаю им оплату, я ответил что нет и они живут дальше.Все-таки из Киева, я думаю, выехало и не вернулось меньше (в %%) народа, чем из Харькова. По понятным причинам. rjkz

Повідомлень: 16304 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8250 раз. Подякували: 5116 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1938193919401941 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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